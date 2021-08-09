В Минздраве разрабатывают систему поощрения семейных врачей за высокие результаты охвата пациентов вакцинацией от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает стимулы для семейных врачей активнее коммуницировать со своими пациентами о вакцинации от COVID-19.

Для этого рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за достижение высоких результатов охвата среди подопечных, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80% ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Учитывая, что часть врачей в этом году уже прошла аттестацию, получить БПР за вакцинацию от COVID-19 можно будет в течение следующего года. Баллы непрерывного профессионального развития зачисляться на основании Приказа МЗ Украины от 22.02.2019 № 446, в который будут внесены соответствующие изменения.

"Сейчас совместно с НСЗУ рассматриваем возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата вакцинацией от COVID-19 среди взрослых пациентов", - добавил министр.

"По данным исследования ЮНИСЕФ/USAID, проведенного Info Sapiens в марте 2021 - 64% украинцев целом и 72% людей старше 60 лет прислушиваются к советам семейного врача, принимая решение о прививках. Именно поэтому семейные врачи являются ключевыми и должны агитировать в пользу вакцинации - они должны активнее коммуницировать с пациентами и опираться на доказательную медицину", - отметили в МОЗ.

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