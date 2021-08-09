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Новости Коронавирус и карантин
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В Минздраве разрабатывают систему поощрения семейных врачей за высокие результаты охвата пациентов вакцинацией от COVID-19

В Минздраве разрабатывают систему поощрения семейных врачей за высокие результаты охвата пациентов вакцинацией от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает стимулы для семейных врачей активнее коммуницировать со своими пациентами о вакцинации от COVID-19.

Для этого рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за достижение высоких результатов охвата среди подопечных, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минздрава.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80% ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Учитывая, что часть врачей в этом году уже прошла аттестацию, получить БПР за вакцинацию от COVID-19 можно будет в течение следующего года. Баллы непрерывного профессионального развития зачисляться на основании Приказа МЗ Украины от 22.02.2019 № 446, в который будут внесены соответствующие изменения.

"Сейчас совместно с НСЗУ рассматриваем возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата вакцинацией от COVID-19 среди взрослых пациентов", - добавил министр.

"По данным исследования ЮНИСЕФ/USAID, проведенного Info Sapiens в марте 2021 - 64% украинцев целом и 72% людей старше 60 лет прислушиваются к советам семейного врача, принимая решение о прививках. Именно поэтому семейные врачи являются ключевыми и должны агитировать в пользу вакцинации - они должны активнее коммуницировать с пациентами и опираться на доказательную медицину", - отметили в МОЗ.

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вакцина (3814) карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А вот и наш юродивый валерочка со своими кацапами. Аплодисменты герою!
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09.08.2021 13:10
+1
Зэбарану отдам свои три дозы пфайзера и обколись хоть до смерти.
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09.08.2021 13:11
+1
Взятки врачам за продажу отравы. Мерзко.
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09.08.2021 14:20
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Непруха - не ведёцца народ. Но что может сделать семейный врач?
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09.08.2021 12:21 Ответить
Зробити укол вакцини на папері.
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09.08.2021 12:29 Ответить
Например это-https://www.youtube.com/watch?v=Y71-BlRmjv8 https://www.youtube.com/watch?v=Y71-BlRmjv8
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09.08.2021 20:11 Ответить
Так и знал, что и тут бабло будет творить зло. И не стыдно?
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09.08.2021 12:40 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!! Ничем! Обманите систему!
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09.08.2021 12:56 Ответить
Зэбарану отдам свои три дозы пфайзера и обколись хоть до смерти.
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09.08.2021 13:11 Ответить
А у вас тока скотомицин спутник-вектор, который даже не вакцина. А человеческие вакцины у вас запрещены!
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09.08.2021 13:12 Ответить
Во-первых, не тока, а во вторых короноваки такое же непризнанное варево.
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09.08.2021 13:16 Ответить
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09.08.2021 13:19 Ответить
А вот и наш юродивый валерочка со своими кацапами. Аплодисменты герою!
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09.08.2021 13:10 Ответить
Взятки врачам за продажу отравы. Мерзко.
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09.08.2021 14:20 Ответить
До чего дожили.Теперь врачи представляют опасность.
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09.08.2021 20:12 Ответить
 
 