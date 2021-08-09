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Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то "всегда головой Путина думаю"

Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то

Беларусь не намерена входить в состав Российской Федерации, чтобы развивать экономическую интеграцию с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы развивать интеграцию в экономике не надо кого-то включать в свой состав", - заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о возможности вхождения Беларуси в состав РФ.

"Вы (Россия. - Ред.) для нас родные люди. (...) Наши люди очень ценят, что спустя много веков они стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки: в состав России и прочее... - я всегда головой Путина (президента РФ Владимира Путина. - Ред.) думаю - что еще одна головная боль нужна России? Президент России так это и понимает. Мир изменился", - отметил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости незамедлительно разместим в Беларуси ВС РФ со всеми видами вооружений, - Лукашенко

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+17
Так у вас и так один мозг на двоих)))
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09.08.2021 12:23
+13
Кто тебя, колхозник, спрашивать будет?
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09.08.2021 12:25
+13
Голова путина:

Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то "всегда головой Путина думаю" - Цензор.НЕТ 5082
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09.08.2021 12:26
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Так у вас и так один мозг на двоих)))
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09.08.2021 12:23 Ответить
Путлер и лукашенко олицетворяют собой двуглавую курицу, изображенную на гербе мордора. Мозг у нее, действительно, один, но он спинной.
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09.08.2021 12:32 Ответить
Кто тебя, колхозник, спрашивать будет?
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09.08.2021 12:25 Ответить
Дружба з парашею призводить до більш страшних наслідків ніж війна.
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09.08.2021 12:25 Ответить
Голова путина:

Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то "всегда головой Путина думаю" - Цензор.НЕТ 5082
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09.08.2021 12:26 Ответить
Жопай. Жопай думай ! Она у тебя одна. Единственная и неповторимая ))
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09.08.2021 12:29 Ответить
Одно полужопье - голова "путина", второе - коленькино будущее...
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09.08.2021 12:31 Ответить
Хитрый узурпатор лукавит. Переводит стрелки на фюрера....Конечно, быть на вторых ролях в минской губернии ему неохота, и он будет далее получать халяву .
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09.08.2021 12:29 Ответить
Лучше б ты, уголовник, в нее жрал, чем ей думал, головой путинхЪа...
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09.08.2021 12:30 Ответить
Лялькі не мислят ,вони діют,виконують відведену сценаристом роль !!!)))
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09.08.2021 12:34 Ответить
Особенно, когда рука кукловода в одном месте...
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09.08.2021 12:39 Ответить
Одной головной болью больше , Аллах и не заметит , не говоря уже о зомбированной скрепами биомассе , телевизор скажет надо , население радостно начнет апплодировать !
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09.08.2021 12:35 Ответить
************))
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09.08.2021 12:36 Ответить
Лучше бы ты той головой орехи колол. Кокосовые.
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09.08.2021 12:38 Ответить
Марионетка Х..йла держась за трон продал свой народ с патрохами.. И таракан усатый и Путлер вошли в историю как два ****** диктатора. Царская охранка пока охраняет их от народа... но надолго ли??!!!
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09.08.2021 12:39 Ответить
Похоже к интернету подключили психбольницу.
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09.08.2021 12:44 Ответить
По результатам опроса "рейтинга" 41% украинцев считают украинцев и московитов одним народом. Наверняка так же считают не меньше 85% беларусов. И эти же беларусы считают хутина другом Беларуси. А вы дятлы хотите чтобы Лукашенко закричал что Хутин х-ло? Но если он так закричит, то беларусский "майдан" точно его сметет. Притом выйдут уже не с цветочками.
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09.08.2021 13:03 Ответить
....у маленьких зеленых не голова, а утолщение. У маленьких зеленых -НЕТ МОЗГОВ! Если вы им скажете про ихние мозги, у вас будут неприятности.
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09.08.2021 13:27 Ответить
Тут есть смысл, потому что зависимая страна в геополитике может быть важней, чем поглощенная. Зависимая страна - это +1 голос в международных структурах, а поглощенная - 0.
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09.08.2021 15:02 Ответить
Саша3%, нельзя головкой пу#ина думать! Выплюнь пу#ина из-зо рта, пошли ***** на пу#ин, подумай о беларусах! Может пора тебе на госпитализацию ложится в хорошую псих больницу, сколько лет не обследовался, всё со справкой бегаешь, да пу#ина сосёшь "думаешь"...
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09.08.2021 15:22 Ответить
 
 