Лукашенко о вхождении Беларуси в состав РФ: Когда я слышу эти намеки, то "всегда головой Путина думаю"

Беларусь не намерена входить в состав Российской Федерации, чтобы развивать экономическую интеграцию с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы развивать интеграцию в экономике не надо кого-то включать в свой состав", - заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о возможности вхождения Беларуси в состав РФ.

"Вы (Россия. - Ред.) для нас родные люди. (...) Наши люди очень ценят, что спустя много веков они стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки: в состав России и прочее... - я всегда головой Путина (президента РФ Владимира Путина. - Ред.) думаю - что еще одна головная боль нужна России? Президент России так это и понимает. Мир изменился", - отметил Лукашенко.

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