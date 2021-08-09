Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, когда Минск признает оккупированный Крым частью Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", - сказала белорусский диктатор.
По словам Лукашенко, в плане оккупированного Крыма и других вопросов у него "развязаны руки" из-за якобы недружественных действий Украины.
"Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым". Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы", - добавил захвативший в Беларуси власть "президент".
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Это украинцы могут свою власть называть идиотами, а признанный всем цивилизованным миром психопатом-убийцей Лука - нет.
У Маріуполі відбувся музичний фестиваль М-фест, серед виконавців якого чимало музикантів із Росії.БУКВИ
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5797020433705320?__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=%2CO%2CP-R 40 мин. ·
Не хочу показаться занудой, но спрошу: а какая нам вообще разница, что говорит Лукашенко?))))
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
А клоуны из Офиса президента как-то ответят на речи Лукашенко?)))))))
Насторожує і в нас ,,вєлічайший" пнеться до такого управління державою , ще пока рано казати про зачатки диктатури, ми пока сміємося від недолугого Зеленського , ала недавно прочитав що в більшості початку правління диктатора з них сміялися за ті обіцянки і методи якими вони прийшли до влади і що робили надалі.