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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет"

Лукашенко о признании оккупированного Крыма:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, когда Минск признает оккупированный Крым частью Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", - сказала белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, в плане оккупированного Крыма и других вопросов у него "развязаны руки" из-за якобы недружественных действий Украины.

"Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым". Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы", - добавил захвативший в Беларуси власть "президент".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война на Донбассе", - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7886) Крым (26360) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+21
Хе-хе. Он даже в петле петляет
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09.08.2021 12:25
+14
Щоб він здох в один день з ******!
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09.08.2021 12:30
+11
Замполит-психопат обзывает украинцев безумцами
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09.08.2021 12:30
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Хе-хе. Он даже в петле петляет
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09.08.2021 12:25 Ответить
типа - и рад бы, но больно жопе будет
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09.08.2021 12:27 Ответить
Замполит-психопат обзывает украинцев безумцами
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09.08.2021 12:30 Ответить
Почему украинцев? Зеленую плесень.
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09.08.2021 12:47 Ответить
Власть в Украине избрана на демократических выборах.
Это украинцы могут свою власть называть идиотами, а признанный всем цивилизованным миром психопатом-убийцей Лука - нет.
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09.08.2021 12:51 Ответить
Щоб він здох в один день з ******!
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09.08.2021 12:30 Ответить
Вот зачем пиарить кровососа лысоуссатого
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09.08.2021 12:30 Ответить
Все таки ссыт дед )) Хитрит как всегда.
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09.08.2021 12:30 Ответить
Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет" - Цензор.НЕТ 4920
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09.08.2021 12:31 Ответить
..и всё остальное , это надо понимать разрешить вооруженную агрессию через свою территорию .
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09.08.2021 12:31 Ответить
Дайте Лукашеске еще 30 лет и он построит Швейцарию...дайте Пулеру еще 20 лет и он построит Финляндию....типа ГУЛАГ Сралина... два дебила это сила
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09.08.2021 12:34 Ответить
Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет" - Цензор.НЕТ 5792 Оце тобі і всі простори України.
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09.08.2021 12:34 Ответить
************))
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09.08.2021 12:36 Ответить
До Маріуполя на фестиваль за підтримки Українського культурного фонду приїхали російські виконавці

У Маріуполі відбувся музичний фестиваль М-фест, серед виконавців якого чимало музикантів із Росії.БУКВИ
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09.08.2021 12:40 Ответить
Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет" - Цензор.НЕТ 4631 хаккисты
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09.08.2021 12:40 Ответить
Боюсь что и через 100 веков Талькова... на РАБссия будет жить в стране дураков а не Гениев...
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09.08.2021 12:44 Ответить
Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє" - Цензор.НЕТ 3621откуда вас столлько бабы нарожали? Лукашенко про визнання окупованого Криму: "Коли останній олігарх у РФ почне постачати туди продукцію, за мною справа не заіржавіє" - Цензор.НЕТ 4803
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09.08.2021 12:49 Ответить
Записки ибо ну того.
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09.08.2021 12:51 Ответить
Та пофіг - нехай "визнає". - Що це реально змінить для України?
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09.08.2021 12:52 Ответить
Сегодня годовщина Майдана в Минске,вот дебил и распинается,типа не убивал не взрівал и ГУЛАГ не сажал...
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09.08.2021 13:01 Ответить
80 % надо же чем то оправдать типа законно рожденній 6 кратній Фюрер Белорашки
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09.08.2021 13:03 Ответить
Так прямо и сказал , "за мной не заржавеет"....Стало быть ," государство -это Я " . Ну ,прям ,второй Людовик 14. А вдруг бульбаши дойдут до точки,да возьмутся за узурпатора и случится непроизвольная дефекация ?
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09.08.2021 13:33 Ответить
Ссученный таркан, тебя замочат в конце концов и твоих выплятков тоже. Ты уже давно перешел все грани дозволенного, ты вне закона! Смерть твоих близких ляжет на тебя тварь уссатая. Ну ты понял, ты уже живешь, за счет жизни своих детей.
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09.08.2021 16:32 Ответить
Крыму нужны презервативы, пиво и водка, фрукта... белазы крымчанам не нужны!)))
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09.08.2021 16:47 Ответить
Бастардо рот открыло...
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09.08.2021 17:12 Ответить
интересно как в беларуси в конституции написано --- сколько блин можно быть президентом --- в сересере генсек правил пока не сдохнет или не уйдут ..товарищи.. по политбюро как хрущева например . им надо поправку внести --- президент правит пока не сдохнет . как туркменбаши или ***** . так будет честно и всему миру понятно . а то когда выжившая из ума валя терешкова в госдуре предлагает ..обнулить.. все сроки ***** все юристы на западе не могут понять как это возможно
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09.08.2021 18:19 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5797020433705320?__cft__[0]=AZXwou9QmnPcioyDCVZejFqpviaYSvuJjclrUBVPDj4nFYAzlXYCbvcFo8pMTIYMpATq6TVZ_R1WbC74nWUeomGUmWXh91E0F5yLYI4XKHkJdXzaVtDWPhFH9I8X0kL_7bw&__tn__=%2CO%2CP-R 40 мин. ·

Не хочу показаться занудой, но спрошу: а какая нам вообще разница, что говорит Лукашенко?))))
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09.08.2021 18:24 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXzwVOarnwF_edFNDPKbwO9DigEcXLyxm7ofhoRGA1eNcVudL2suR4nq2LQStuugcmwAp95lAI_Nn8LNFekxCmiy81zezKQUgbnabhkb9CwO6OZoHYJNzuDWcwbBb4UcIs&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXzwVOarnwF_edFNDPKbwO9DigEcXLyxm7ofhoRGA1eNcVudL2suR4nq2LQStuugcmwAp95lAI_Nn8LNFekxCmiy81zezKQUgbnabhkb9CwO6OZoHYJNzuDWcwbBb4UcIs&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·

А клоуны из Офиса президента как-то ответят на речи Лукашенко?)))))))
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09.08.2021 18:32 Ответить
Середньо Азійські держави всі як одна мають свого ,, вождя народу" , але то азійський уклад життя ,по другому вони не можуть , на місцях велику роль грають , аксакали в яких твердий авторитет і це якоби розбавляє диктатуру з коріним укладом проживання цих держав. Лукашенко і Путін конролюють всю вертикаль влади в Білорусі і Росії на місцях вірні пси , а якщо ні так ради спасіння своїх шкур роблять те що від них вимагають.
Насторожує і в нас ,,вєлічайший" пнеться до такого управління державою , ще пока рано казати про зачатки диктатури, ми пока сміємося від недолугого Зеленського , ала недавно прочитав що в більшості початку правління диктатора з них сміялися за ті обіцянки і методи якими вони прийшли до влади і що робили надалі.
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09.08.2021 18:56 Ответить
 
 