Лукашенко о признании оккупированного Крыма: "Когда последний олигарх в РФ начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, когда Минск признает оккупированный Крым частью Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", - сказала белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, в плане оккупированного Крыма и других вопросов у него "развязаны руки" из-за якобы недружественных действий Украины.

"Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым". Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы", - добавил захвативший в Беларуси власть "президент".

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