65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа"

Более половины опрошенных (65,6%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

Более половины опрошенных (65,6%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 19,6% - в правильном.

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Большая часть респондентов (46,6%) склоняются к мнению, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", 39,1% - "жить сложно, но терпеть можно", 11% - "все не так плохо и жить можно".

Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.