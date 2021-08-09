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65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа"

65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос

Более половины опрошенных (65,6%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

Более половины опрошенных (65,6%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 19,6% - в правильном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились, - опрос "Рейтинга"

Большая часть респондентов (46,6%) склоняются к мнению, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", 39,1% - "жить сложно, но терпеть можно", 11% - "все не так плохо и жить можно".

65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос СОЦИСа 01

Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.

Автор: 

опрос (2819) СОЦИС (71)


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Топ комментарии
+44
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5863
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09.08.2021 12:42
+32
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1317
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09.08.2021 12:42
+26
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 9665

....
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09.08.2021 12:50
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65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 1317
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09.08.2021 12:42 Ответить
После импичмента всё станет на свои места.
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09.08.2021 12:42 Ответить
Скоріше б
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09.08.2021 12:53 Ответить
Навіть не сподівайтесь ,такої команди з кремля однозначно не буде !!!))))
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09.08.2021 12:58 Ответить
На какие? опзж к власти привести захотелось? Или Геращенко и мвдшников? Авакова? Петю? может Разумкова? Или может Медведчука?
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09.08.2021 14:55 Ответить
главное не дать ему сбежать...
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09.08.2021 23:02 Ответить
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5863
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09.08.2021 12:42 Ответить
звязку, канєшно, ніякого, но ті, котрі кажуть, що "на другий тур не ходили або другого туру не було", лайкнуть..
*******, коли їх так веселять - кров з носа, розстріл верховної ради
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09.08.2021 13:07 Ответить
11%- то родственники зелядей с зелядями, им как раз сейчас раздолье
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09.08.2021 12:43 Ответить
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8499
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09.08.2021 12:44 Ответить
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 8802
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09.08.2021 12:44 Ответить
А куди ж зникли 73% корисних ідійотів?
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09.08.2021 12:45 Ответить
а вот ты зебоба лично . считаешь что все идет правильно . у тебе все прекрасно ?
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09.08.2021 12:53 Ответить
Ти з таким самим успіхом, можеш поцілувати зад гнусявої шльондри.
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09.08.2021 12:56 Ответить
Зникни, гидота зелена.
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09.08.2021 12:59 Ответить
№52
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09.08.2021 13:20 Ответить
Правильно рахуйте і не буде таких запитань.
73% від тих, хто проголосував, а не від тих, хто має право голосу.
Проголосувало 64% від загальної кількості виборців, 73% від цієї кількості -- це 46%
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09.08.2021 14:03 Ответить
А куди ж зникли 73% корисних ідійотів?

А за кого ви голосували в першому турi?
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09.08.2021 20:15 Ответить
Почему пассажиры океанского лайнера или самолета не голосуют, в какую сторону крутить штурвал? Отвечаю: им ещё жить не надоело! Всем понятно?
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09.08.2021 12:47 Ответить
С подобной идеологией в рашку вали, ватник.
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09.08.2021 14:48 Ответить
65,6% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 46,6% - уже не могут терпеть нынешнее положение, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 9665

....
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09.08.2021 12:50 Ответить
Градус в суспільстві росте !! Час розв"язки наближається !!!)))
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09.08.2021 12:50 Ответить
Намного интереснее был бы вопрос: Что собираетесь делать?
P.S.
Наблюдая нынешний политикум, не удивлюсь если на следующих президентских выборах во втором туре окажутся Бойко и Зеленский. Ну и за кого голосовать? Учитывая то что у ОПЗЖшников очень дисциплинированная паства ... Опять Майдан?
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09.08.2021 12:54 Ответить
Що спроможні робити лялькі ??? Грати відведену роль ,згідно сценарія і режисури !!!)))
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09.08.2021 13:02 Ответить
Как-то не клеются "лялькі" и два Майдана за 30 лет независимости.
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09.08.2021 13:14 Ответить
Лялькі ,це політикум,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів ,а Майдан це перегріте суспільство,а це різні речі !!! )))
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09.08.2021 13:19 Ответить
Завжди ,революція (Майдан) породжує контрреволюцію ,ми переживаємо часи агресивного реванша кремлівських гнид !!!)))
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09.08.2021 13:22 Ответить
Украинский политикум - это бочка говна. И ложки меда в виде Майданов, содержимое бочки не меняют. Нужно ведро хлорки. А самое главное - нужен лидер, который эту ведро принесет, выльет и будет перемешивать пока все говно не нейтрализуется. И при необходимости, будет добавлять этих ведер столько, сколько потребуется.
Пока, таковых лидеров не наблюдается ...
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09.08.2021 13:45 Ответить
Істеблішмент України ,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів ,без жодних винятків !!!))
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09.08.2021 13:48 Ответить
19.6 вважають рух країни правильним. Скільки дебілів не не може бути. Підрахую гроші заплатили.
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09.08.2021 12:55 Ответить
К сожалению, может, всего полтора года назад цифры были почти поровну
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09.08.2021 13:09 Ответить
Дозвольте не погодитись з Вами. Півтора року назад він тільки став президентом, а зараз дуже видно його "успішна" діяльність.
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09.08.2021 13:26 Ответить
С нашей олигархической системой власти лучше не будет! А вот хуже - однозначно ,
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09.08.2021 13:06 Ответить
Если дальше терпеть нету мочи, то нужно срочно выбирать Бойко, так ведь?🤔🤔🤔
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09.08.2021 13:07 Ответить
Бидло зрозуміло, що робити гундосіки - не те саме, що керувати країною.
Зелена пліснява виявилася не такою смвчною! 🎹
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09.08.2021 13:08 Ответить
8 августа в Кривом Роге супружеская пара совершила двойное самоубийство.
Пенсионеры выпрыгнули из окна своей квартиры на 4-ом этаже на улице Неделина.
Вызов на линию «102» поступил около 7:00.
Мужчине было 84 года, женщине - 83.
В квартире полицейские обнаружили предсмертную записку, в которой погибшие просили никого не винить.
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09.08.2021 13:15 Ответить
А шо ж вы дебилы хотели, чтобы обдолбленный клоун вам тут сингапур сделал?
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09.08.2021 13:28 Ответить
Не долго музыка играла...
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09.08.2021 13:40 Ответить
Не можете терпіти виходьте і саніруйте зелену плісняву, поки вона Вас не вбила.
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09.08.2021 14:06 Ответить
Голосувало по приколу 73%, а 65,6% вважаю, що "шото пошло не так". Здається в 73% з мізками "шото не так"
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09.08.2021 15:50 Ответить
 
 