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Новости Олимпиада-2020
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Завоевавшие медали на Олимпиаде в Токио львовские спортсмены получат квартиры в подарок, - Садовый

Завоевавшие медали на Олимпиаде в Токио львовские спортсмены получат квартиры в подарок, - Садовый

Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, получат от местных властей Львова квартиры в подарок.

Об этом во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль - получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры", - заявил мэр.

По его словам, сегодня любая олимпийская медаль является критически ценной, ведь между золотом, серебром и бронзой очень маленькая разница.

В частности, квартиры от города получат трое львовских спортсменов, которые завоевали медали: велогонщица Елена Старикова, которая выборола серебро, а также борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна, которые завоевали по бронзе.

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Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Автор: 

квартира (463) Львов (4580) Олимпиада (1136) Садовый (651)


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Топ комментарии
+15
Андруша Садовий головою дубовий,що скажеш про пассіонарну промову з матюками свого депутата Гаруна з садонемочі?Підтримаєш?Я вважаю,з нього мають погони зняти і якщо щось дати,то повинен бути підсрачник.Нам зараз воїни цінні, а не відбиті мозком спортсмени-колаборанти.
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09.08.2021 13:01
+10
а те кто догадается побрататься с москальскими спортсменами по две квартиры
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09.08.2021 12:50
+7
Спарцмєнів збираємо в одному місці і відправляємо у подорож до Гудвіна. За мазгамі. Бо просто біда якась. Одні правнуки Шарікова )) Що не "гордість України", то голова "внєпалітікі".
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09.08.2021 13:13
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Правила форума Совет форумчан
а те кто догадается побрататься с москальскими спортсменами по две квартиры
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09.08.2021 12:50 Ответить
Завоевавшие медали на Олимпиаде в Токио львовские спортсмены получат квартиры в подарок, - Садовый - Цензор.НЕТ 3158
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09.08.2021 12:59 Ответить
Кремлеботы запели.😁
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09.08.2021 13:02 Ответить
Велотрек отремонтируй,щедрый ты наш.
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09.08.2021 13:00 Ответить
Вот это уважение спортсменов на деле, а не только бла-бла-бла.
Львову - респект !
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09.08.2021 13:00 Ответить
який респект цим засранцям? нехай завод сміттєперобний побудують.
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09.08.2021 13:34 Ответить
То вони були безхатченки, чи це вже по іншій квартирі для оренди?
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09.08.2021 13:39 Ответить
Андруша Садовий головою дубовий,що скажеш про пассіонарну промову з матюками свого депутата Гаруна з садонемочі?Підтримаєш?Я вважаю,з нього мають погони зняти і якщо щось дати,то повинен бути підсрачник.Нам зараз воїни цінні, а не відбиті мозком спортсмени-колаборанти.
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09.08.2021 13:01 Ответить
Що і Горун ...? І в якому званні?
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09.08.2021 13:12 Ответить
На олімпіаді було 60 чоловік з ВСУ, ще я знаю з СБУ був стрілець
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09.08.2021 13:27 Ответить
Садовий такий самий патріот, як гаруна.
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09.08.2021 13:41 Ответить
Ці спортсмени, що безхатьки?
Дива нечуванної щедрості, то давайте іще по авто, літаку та яхті Мало їм призових? Доречі, багаті США ті призові не виплачують, а в бідній країні за кредитні гроші, напевно.
От навіщо США допомагати Україні? Щоб тут ці грошики на спортсменів витрачало, тим більше на спортсменів, які з ворогами обіймаються
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09.08.2021 13:10 Ответить
В США є спонсори, реклама, також гідно люба праця оплачується, спортсмену можно заробить.
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09.08.2021 13:28 Ответить
Тому ми повинні брати кредити, щоб спортсменам по другій -третій квартирі надати, та іще мінімум $50 тис. за те що той нацибав чи набігав на бронзу.
Не бачу необхідності тринькати гроші на невідомо на що. Військовим із зони бойових дій - так, інвалідам війни - так, а цим бугаям-кобилам за що?
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09.08.2021 13:42 Ответить
Це дуже неоднозначне питання. Якщо у нас велика вітчизняна війна, то дійсно не повинно бути ні спорту, ні мистецтва, ні бізнесу- тільки всі повинні для війни працювати. Але у нас об'явлено лише АТО, тому і є і спорт і мистецтво і бізнес. Неможливо однією дупою на два стула сісти.
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09.08.2021 13:53 Ответить
Питання однозначне. І, доречі, війна сама пособі не відміняє мистецтво, спорт, і тим більше бізнес (бізнес - джерело податків на ту ж війну, спорт, мистецтво). Міру і пріоритети треба знати, от і все
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09.08.2021 14:08 Ответить
Якщо 90% народу України не відчувають, що іде війна, що це "десь далеко", то це не спортсменів провина.
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09.08.2021 13:54 Ответить
За 90% Ви загнули, хоча б тому скільки людей у тій війні брали участь, скільки загинуло і скільки у них родичів. Та й річ тут не про це, а про Садового, він же не затурканий виборець.
Хоча, можливо шукає популярності у затурканих, які вважать, що гроші в бюджеті беруться з тумбочки
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09.08.2021 14:04 Ответить
Які відсотки не скажу, але більше половини не хочуть чути про війну. Навіть ті, хто воював після повернення намагаються працювати, одружуватися, жити цивільним життям. У нас це більше схоже на нескінчену війну Ізраілю з Палестиною, де Україна є Палестиною. Але на рівні держави в нас гірше набагато, ми якби і воюєм, але неможна стріляти.
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09.08.2021 14:10 Ответить
Так, цікаво послухати виборців садового та льівівян по цьому питанню. Я за те, щоб краще велотрек та басейни поремонтували. ніж квартири купляли.
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09.08.2021 14:11 Ответить
Коли була вітчизняна та світова війна майже не було бізнесу. Всі працювали за безкоштовно на заводах за пайку хліба , робили снаряди та танки.
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09.08.2021 14:55 Ответить
правильно, нехай за свої купують. це совкова звичка роздавати на халяву всяким пінатєлям мяча та співунам ротом квартири.
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09.08.2021 13:36 Ответить
Спарцмєнів збираємо в одному місці і відправляємо у подорож до Гудвіна. За мазгамі. Бо просто біда якась. Одні правнуки Шарікова )) Що не "гордість України", то голова "внєпалітікі".
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09.08.2021 13:13 Ответить
А каратисту-защитничку москалей тоже квартирку подарят?
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09.08.2021 13:18 Ответить
Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий - Цензор.НЕТ 6083
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09.08.2021 13:30 Ответить
Садовий, ти гандон. Досі львівське сміття розвозять по Україні. "Шляхетні, то є львівяни", ви вже теж за.бали. Які в сраку квартири, де сміттєпереробний завод, я питаю?
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09.08.2021 13:33 Ответить
Зря, пан Садовой, вы бросили борьбу за пост президента. Я б за вас проголосовал, т.к. пока больше не за кого...
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09.08.2021 13:34 Ответить
За кого ви хочете голосувати? Він вже обнулився зі свою "Самонеміччю" нижче плінтуса.
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09.08.2021 13:37 Ответить
Не ниже парашенки.
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09.08.2021 13:42 Ответить
Так ось чого домагався пан Садовий... Сам говорив, що Порошенко за лояльність пропонував йому усе, крім кабінету президента...
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09.08.2021 13:56 Ответить
Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий - Цензор.НЕТ 6138
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09.08.2021 13:37 Ответить
Львівські спортсмени, які здобули медалі на Олімпіаді в Токіо, отримають квартири в подарунок, - Садовий - Цензор.НЕТ 3654
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09.08.2021 13:37 Ответить
горуна вартуе камеру а не квартиру 2 іуди
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09.08.2021 17:35 Ответить
 
 