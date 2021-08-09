Завоевавшие медали на Олимпиаде в Токио львовские спортсмены получат квартиры в подарок, - Садовый
Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, получат от местных властей Львова квартиры в подарок.
Об этом во время утреннего эфира на радио "Люкс FM" рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль - получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры", - заявил мэр.
По его словам, сегодня любая олимпийская медаль является критически ценной, ведь между золотом, серебром и бронзой очень маленькая разница.
В частности, квартиры от города получат трое львовских спортсменов, которые завоевали медали: велогонщица Елена Старикова, которая выборола серебро, а также борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна, которые завоевали по бронзе.
Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.
Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
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Львову - респект !
Дива нечуванної щедрості, то давайте іще по авто, літаку та яхті Мало їм призових? Доречі, багаті США ті призові не виплачують, а в бідній країні за кредитні гроші, напевно.
От навіщо США допомагати Україні? Щоб тут ці грошики на спортсменів витрачало, тим більше на спортсменів, які з ворогами обіймаються
Не бачу необхідності тринькати гроші на невідомо на що. Військовим із зони бойових дій - так, інвалідам війни - так, а цим бугаям-кобилам за що?
Хоча, можливо шукає популярності у затурканих, які вважать, що гроші в бюджеті беруться з тумбочки