Лукашенко заявил, что готов был ввести армию для подавления протестов в Беларуси: Я б не дрогнул, и Путин помощь предлагал

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов был вывести армию для приглушения протестов в республике. Кроме того, по его словам Россия готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в ходе "Прямой линии".

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами, но он заявил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко заявил, что у него в резерве была вся армия Беларуси.

"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они (участники протестов, - ред.) перешли "красную черту", - заявил Лукашенко.

Напомним, массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Более 400 человек осуждены в Беларуси по "протестным" уголовным делам.