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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко заявил, что готов был ввести армию для подавления протестов в Беларуси: Я б не дрогнул, и Путин помощь предлагал

Лукашенко заявил, что готов был ввести армию для подавления протестов в Беларуси: Я б не дрогнул, и Путин помощь предлагал

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов был вывести армию для приглушения протестов в республике. Кроме того, по его словам Россия готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в ходе "Прямой линии".

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами, но он заявил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко заявил, что у него в резерве была вся армия Беларуси.

"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они (участники протестов, - ред.) перешли "красную черту", - заявил Лукашенко.

Напомним, массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Более 400 человек осуждены в Беларуси по "протестным" уголовным делам.

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) протест (5854) путин (31197)


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Топ комментарии
+22
Так а кто сомневался, что у вас обоих хватит маразма давить людей танками, вон раися это сценарий отрабатывает каждое десятилетие.
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09.08.2021 12:50
+15
Ещё бы, всё для себя любимого.
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09.08.2021 12:49
+13
Старик обезумел. Имея поддержку такого же безумца.
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09.08.2021 12:51
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Ещё бы, всё для себя любимого.
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09.08.2021 12:49 Ответить
Кто бы сомневался... Ху*лу это только врадость, пограбить и завоевать.
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09.08.2021 12:49 Ответить
Так а кто сомневался, что у вас обоих хватит маразма давить людей танками, вон раися это сценарий отрабатывает каждое десятилетие.
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09.08.2021 12:50 Ответить
Старик обезумел. Имея поддержку такого же безумца.
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09.08.2021 12:51 Ответить
говори- говори... давай еще...
чистосердечные признания мож зачтутся...
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09.08.2021 12:51 Ответить
Другими словами - "Зубами буду держаться за власть, пока не сдохну, иначе плешивый сосед карлик не понял бы"
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09.08.2021 12:52 Ответить
А Яник в 2014 - "дрогнув"... Якби ні - І Крим би був наш, І Донбас у повному складі... і війни б сьомий рік не було.
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09.08.2021 12:52 Ответить
Кацарылый под лавку.
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09.08.2021 12:57 Ответить
Правильно!
Я завтра к тебе домой зайду! Жена у тебя, надеюсь, красивая? Ты не переживай...я ее только пару раз пожмАкаю! И комната мне ваша не нужна, мне нужна вся ваша квартира!
Ты ж не "дрогнешь"?
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09.08.2021 12:58 Ответить
Я до того, що Майдан став для Хутіна формальним приводом вводити "зельоних человєчків" в Крим і "захищати русскоязичних" на Сході.
Дочекатись треба було 2015, і не дати Янику жодних шансів на президентських виборах - ось, що було потрібно.
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09.08.2021 13:28 Ответить
Хочу розбити вщент ваші інсинуації. Думаєте путлєр такий дурний ? Він би погодився провести демократичні вибори в 2015 ? Та його війська були би не лише в Криму, а в Києві. А фсб знищила би весь український опір.
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09.08.2021 13:32 Ответить
Мрієш полежати під кацапом ?
Може ти гей, а , сміцкий ?
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09.08.2021 13:00 Ответить
Та не так, шоб і "дрогнув".
Ви, мабуть, забули, що є фотосвідоцтва рашенських силовиків в формі МВСу саме того періода?
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09.08.2021 13:06 Ответить
у тебя, дядя, проблемы с критическим мышлением! тоеть имея всю доступную информацию, ты еще веришь в Деда Мороза!
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09.08.2021 13:26 Ответить
Я не до того, що треба було силою розганяти Майдан. Затримати лише організаторів, всі решта би пару днів ще постояли і розійшлись по домівках.
А у 2015 році - обрати іншого Президента... І всім було би добре.
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09.08.2021 13:30 Ответить
Ви тільки займенники плутаєте.
Після "затримати лише організаторів" мали б написати обрати нам іншого президента.
І їм було би добре.
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09.08.2021 14:34 Ответить
Усатый таракан не дрогнув предает свой народ за возможность помощи царской охранки удержаться за трон еще некоторое время.. ***** подстилка Путлеровская убывает своих граждан хвалясь что не отдаст власть и не отойдет от кормушки казны... Подонок, наследие совка...
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09.08.2021 13:02 Ответить
Тобто навіть інуковощч, краще виглядає, за цього чубатого підара...
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09.08.2021 13:04 Ответить
Все агрофюрера еще впереди . Каддафи тоже готов был бросить армию против народа, закончил с ножом в ж.опе. Все диктаторы заканчивают свои дни бесславно и вас с х.улом ждет та же участь.
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09.08.2021 13:10 Ответить
************, это понятно что ты бы не дрогнул и не вздрогнул…. А вот мне интересно регулярные вооруженные силы (я не беру во внимание ментов, твоё верное кгб, тюремщиков и прочую сволочь) пошли бы за тобой? У нас сразу после Майдана помню исали что 90% офицеров ВСУ за зэком янеком идти подавлять Майдан не собирались. Мало того офицерам ВСУ всегда было стыдно , что их верховный главнокомандувач рецидивист несколько раз осуждённый и сидевший на зоне, а министры обороны кацапы из рашки. Я считаю , что если за главой государства не идут регулярные вооруженные силы (не менты и спецслужбы а армия) то дело считай проиграно в чистую! Вот как с этим обстоят дела у картофельного лидера? А белорусы? Армия ваша за кого?
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09.08.2021 13:12 Ответить
Білорусам лишається сподіватися що принц Коля буде слабкохарактерним царем
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09.08.2021 13:12 Ответить
армія не поліцаї-в слушний момент можуть перейти на бік народу.навіть у радянські часи її майже не застосовували у придушенні народу,попри шаленну пропаганду та промивання мозгів війсковослужбовцям!
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09.08.2021 13:15 Ответить
удивительно в центре Европы видеть самодержавного ублюдка-убийцу, который запугивает народ вооружённой армией солдат.Я желаю тебе, урод, чтобы тебя эта же армия поймала и опозорила прилюдно.
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09.08.2021 13:16 Ответить
Ну вот вам результат соплежуйства....
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09.08.2021 13:34 Ответить
Вот что ждало бы нас , не выйди мы в 2004 и в 2014 на Майдан! Но мы еще на застрахованы от такого сценария , и сейчас кое кто примеряет на себя треуголку Наполеона!
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09.08.2021 13:40 Ответить
Стрелять в безоружный людей оно бы "не дрогнуло бы"!То,что это тягтяйшее преступление против человечности этот узурпатор не думает.
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09.08.2021 18:18 Ответить
а где озабоченость Эвропы?
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09.08.2021 18:52 Ответить
 
 