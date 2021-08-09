Лукашенко заявил, что готов был ввести армию для подавления протестов в Беларуси: Я б не дрогнул, и Путин помощь предлагал
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готов был вывести армию для приглушения протестов в республике. Кроме того, по его словам Россия готовила тысячу человек резерва для отправки в страну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин предлагал ему помощь в борьбе с протестами, но он заявил, что справится сам и попросил у РФ подготовить тысячу человек резерва. Лукашенко заявил, что у него в резерве была вся армия Беларуси.
"Я б не дрогнул. Ни один мускул бы не дрогнул ввести в действие армию, если б я видел, что они (участники протестов, - ред.) перешли "красную черту", - заявил Лукашенко.
Напомним, массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.
Более 400 человек осуждены в Беларуси по "протестным" уголовным делам.
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чистосердечные признания мож зачтутся...
Я завтра к тебе домой зайду! Жена у тебя, надеюсь, красивая? Ты не переживай...я ее только пару раз пожмАкаю! И комната мне ваша не нужна, мне нужна вся ваша квартира!
Ты ж не "дрогнешь"?
Дочекатись треба було 2015, і не дати Янику жодних шансів на президентських виборах - ось, що було потрібно.
Може ти гей, а , сміцкий ?
Ви, мабуть, забули, що є фотосвідоцтва рашенських силовиків в формі МВСу саме того періода?
А у 2015 році - обрати іншого Президента... І всім було би добре.
Після "затримати лише організаторів" мали б написати обрати нам іншого президента.
І їм було би добре.