За Зеленского готовы проголосовать 19,5% украинцев, за Порошенко - 14,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (19,5% среди всех опрошенных) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14,3%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы Президента проводились в ближайшее время, то конфигурация второго тура осталась неизменной: во второй тур снова попали бы Владимир Зеленский с 19,5% и Петр Порошенко с 14,3%", - говорится в исследовании.

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Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.