За сутки в Киеве выявили 51 случай заболевания COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 51 больного коронавирусом. Летальные случаи от вируса не зарегистрированы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"51 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальные случаи от вируса не зарегистрированы. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 220 207 ", - сообщил Кличко.

Так, заболели 30 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 17 мужчин в возрасте от 20 до 69 лет, а также 2 девочки в возрасте 6 и 16 лет и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 7 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом, а также 40 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 160 человек. Всего коронавирус преодолели 211 268 жителей столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 13, в Соломенском - 11, в Подольском и Святошинском районах - по 7 случаев", - отметил Кличко.