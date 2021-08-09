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Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

"В случае проведения выборов в Верховную Раду наибольшие шансы попасть в парламент имеют пять политических партий: "Слуга народа" (18,6%), "Европейская Солидарность" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батькивщина" (7,6%), "Сила и честь" (5,7%)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 19,5% украинцев, за Порошенко - 14,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: Слуга народа - 18,6%, ЕС - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, Батькивщина - 7,6%, Сила и честь - 5,7%, - опрос СОЦИСа 01

Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.

Автор: 

ВР (29226) рейтинг (1635) СОЦИС (71) Батькивщина (2013) Слуга народа (2627) Сила и Честь (36) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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+33
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5417
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09.08.2021 13:08
+19
Слуга народа - дерьмо.
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09.08.2021 13:03
+18
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6892
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09.08.2021 13:05
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Слуга народа - дерьмо.
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09.08.2021 13:03 Ответить
Перша трійка вся гуано
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09.08.2021 13:11 Ответить
А чем конкретно хороша тюлька или смешко? А фашист мураев? А петушарий?
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09.08.2021 13:15 Ответить
Прохідний бар'єр у 5%. Так що можете розглядати тільки тих, хто проходить по рейтингу.
Тимошенка хороша хоча б тим, що єдина має партію, яка обирається до ВР, а не черговий політпроєкт під вибори.
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09.08.2021 13:21 Ответить
о,йульки еще сохранились...
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09.08.2021 13:31 Ответить
вважаю, що це не саме гірше з того що зараз є у ВР, а може і краще. Хоча я їх лівоцентристкий курс не повністю підтримаю.
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09.08.2021 13:39 Ответить
старуха-левоцентристка? она процентщица,то ты путаешь
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09.08.2021 13:49 Ответить
она еще за газовые контракты и срыв пдч не отсидела
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09.08.2021 17:58 Ответить
ти вже партбілет Партії регіонів знищів чи ще зберегаєшь на всяк випадок?
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12.08.2021 12:46 Ответить
я для тебя еще веревку с мылом припас))) на всякий случай
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13.08.2021 18:15 Ответить
Смешно за Смешко! Вата нашла нового СПАСИТЕЛЯ. Сиди на печке и за тебя сделают всё!
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09.08.2021 13:04 Ответить
После визита в Уошингтон рейтинг Зели стане 173 %,зуб даю..
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09.08.2021 13:05 Ответить
В Саратове. (Ростов не резиновый).
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09.08.2021 13:06 Ответить
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 6892
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09.08.2021 13:05 Ответить
Смєшко-це той що на замовоення ФСБ Ющенка труїв?
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09.08.2021 13:07 Ответить
Оно самое)
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09.08.2021 13:14 Ответить
Как-то по телеку видел как он ответил на вопрос об отравлении Ющенко:"Если бы это был я-то результат был бы другой"(ну,как-то так)
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09.08.2021 14:37 Ответить
хе-хе
вот зря Зеля начал там заступаться за Мову и разговаривать с Раисией жестче..
- уходит от него руський Мир который за него проголосовал
- а с украинским Миром, Зеля-какаяразница испортил отношение безвозвратно еще раньше..
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09.08.2021 13:07 Ответить
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа" - Цензор.НЕТ 5417
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09.08.2021 13:08 Ответить
ПЕС - це збірка з партії ригів, так що тіж яйца, тільки у профіль. В перший трійці, одні "політпроекти".
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09.08.2021 13:13 Ответить
Бачу цифірь більш наближену до реальної !!! )))
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09.08.2021 13:08 Ответить
та да...стесняются уже слугам завышенные рейтинги рисовать
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09.08.2021 13:33 Ответить
Люди все же голосуют за олигархат до сих пор. Никакая пандемия, карантин, вакцинация, внутрення политика их не учит. Пословица - горбатого могила исправит очень точная.
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09.08.2021 13:08 Ответить
"Мудрий нарід" ,це Чахлик Невмирущий ,за 30 років Незалежності жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількісному сенсі !!!)))
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09.08.2021 13:11 Ответить
Статистика видимо права, 70% людей психически ненормальные.
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09.08.2021 13:26 Ответить
Вибори 1991 р.Кравчук-понад 60% ,В Чорновол-23% !!!!! Без коментарів !!!)))
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09.08.2021 13:28 Ответить
Зелене листя восени жовтіє і опадає. Не залежно від того чи були посадки. Дуже вже багато буряну розвелось в Україні.
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09.08.2021 13:09 Ответить
дожди...иногда нефтерублевые.
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09.08.2021 13:34 Ответить
Древнегреческий писатель и сатирик Лукиан однажді произнес : РИМ движется к неминуемой гибели,потому что певцы перестали воспитывать,а лишь Развлекают... Точно в "Яблочко" про слуг урода...
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09.08.2021 13:11 Ответить
Где эта идиотина Лещенко,лять...договаривались же ,что через неделю ,с новым опросиком,я с него смеяться буду(
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09.08.2021 13:13 Ответить
Ну рейтінг КМІС ,то "било что то с чем то " !!!)))
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09.08.2021 13:26 Ответить
Это да))))
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09.08.2021 17:19 Ответить
Партия подбитого клоуна уверенно летит в пропасть. Жаль, еще много ********* осталось в стране
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09.08.2021 13:14 Ответить
Когда то итальянский драматург Карло Гольдони сочинил комедию "Слуга двух господ"...мораль сей басни такова,что оба выгнали слугу по ветру...
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09.08.2021 13:20 Ответить
случайно не директор Социс теперь депутат от ЕС ?
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09.08.2021 13:21 Ответить
контори зараз йдуть на двотижневі канікули, щас висиплять всі свої рейтинги. Оскільки їм потрібні бабоси на відпустку - то чудес в тих рейтингах буде предостатньо.
Ну, от, вже почалися...
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09.08.2021 13:21 Ответить
Тупий плебс повільно здає позиції, важко йому усвідомлювати, що штангу врізав. Але процес іде, потрохи прозрівають, особливо ті, хто ковід піймав. Там у багатьох прозріння приходить, ну, якщо, звісно, не летальний випадок
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09.08.2021 13:22 Ответить
бараны всегда находят новые ворота...
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09.08.2021 13:36 Ответить
Смешко? Новый гебнявый мессия для 73% дебилов? Хотя какой он новый. Мучаются эти , 73%, извиваются совковым естеством, все думают что среди гебнявых найдутся люди.
Да уже сама профессия стукача, несет в себе лживость, продажность. Как можно надеяться на Смешка, откровенного сексота, который накормит одним хлебом? или напоит одной бутылкой всех алчныхконавтов?
Ну, пусть Кучма, прятался по маской "крепкий хозяйственник". Действительно, он играл эту роль, будучи директором крупнейшего объединения.
Короче, мудрий 73% нарид, это диагноз. Мазохизм не лечится.
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09.08.2021 13:27 Ответить
ну, какой из смешка сексот? он вполне официальный штатный гебняк. сексотом пэдра был, папашку которого в Союзе судили, а он, каким то "чудом" в институте международных отношений учился
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09.08.2021 15:02 Ответить
Не скажи. Любой гебнявый проходит все ступени инициации. Если учился в вузе, уже там его, скорее всего, вовсю использовали в работе. Присматривались к ему. Элементарные вещи.
Хуже если у него родители с этих. Тогда оно уже с детства ориентированное. Это уже десятки скалеченных судеб. Чтоб "выкормить" одного сексота, надо "угробить" многих. Без этого - никак.
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09.08.2021 17:41 Ответить
Байден приказал Порошенко больше не баллотироваться в президенты,онпоставил на Зелю 10 миллиародов долларов...Предатель... Рейтинг партій: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%, - опитування "СОЦІСу" - Цензор.НЕТ 5490
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09.08.2021 13:27 Ответить
За Смєшка!
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09.08.2021 13:31 Ответить
за пиррамидки ющинсе
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09.08.2021 13:43 Ответить
Зеленский своим указом разрешил приезжать в Украину любым Рюсским певцам с гостролями...тепер Украина увидит и Гришу Лепса и прочее быдло РАБссии ..
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09.08.2021 13:46 Ответить
а мене більш засмучує той факт, що народу на цих концертах повно. А ще постійно з телефонів, у ресторанах та інших закладах звучать їхні пісні, яки не Зеленський своїм Указом змушує слухати, а "патріоти" "замовляють.
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09.08.2021 13:59 Ответить
Вот это уже больше похоже на правду ,а не проплаченные зажопами опросы от кмиса
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09.08.2021 13:47 Ответить
В Мариуполь типа на фестиваль прибыл целый десант мавзолейных поп-звезд Путлера...мышиодиннарот...
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09.08.2021 13:51 Ответить
За остальных не знаю, но за слугу урода среди знакомых голосовать никто не будет, гнилой властный п$джь.
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09.08.2021 13:54 Ответить
Вскоре Зеленский ликвидирует сайт МИРОТВОРЕЦ....,короче Гопники Мавзолейные рынулись в Украину толпами...Ответ прост...ДурьДума РАБссии вводит продуктовые карточки на продукты питания...як каже РАБссиянский бизнесмен Дмитрий Потапенко мы накануне Грандиозного Голода и Шухера...
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09.08.2021 13:56 Ответить
"Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%


И это еще осенние платежки и "подарочки" не пришли.

А рассвет все заметнее...
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09.08.2021 14:23 Ответить
Та вони до осені на Пороха іще надцять справ відкриють ... Он Чауса готують
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09.08.2021 16:56 Ответить
самое обьективное рейтинговое агенство во все времена, это Социс ...проф. Соскин-круть!..ни разу еще, ни в статистике, ни в прогнозах, ни в трендах, не ошибались по крупному, все в пределах погрешности... респект им!
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09.08.2021 14:30 Ответить
Гринів як завжди малює світле майбутнє панамському патріоту!...
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09.08.2021 14:53 Ответить
Жду, не дождусь, когда рейтинги возглавит ЕС. Нет, чувствую, не дождусь.
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09.08.2021 14:57 Ответить
Партнери і клієнти СОЦИСа, уважно !!! - 1+1, Нафтогаз, фонд Віктора Пінчука, міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals
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09.08.2021 15:15 Ответить
И шо вас удивляют,они только в сми пилюют друг в друга,а пиво.сауна и дерибан всегда вместе.
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09.08.2021 18:03 Ответить
От Ви , шановні , хоч уявляєте щось про квартал -95 Кривого Рогу ?(
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09.08.2021 15:36 Ответить
Керує Социсом головний політтехнолог Пороха Ігор Гринів,звідти і друге місце у ЄС
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09.08.2021 17:08 Ответить
Та да ,мы все верим в фейковые голосилки от КМИС -уЗБаГойся,зебил)
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09.08.2021 17:29 Ответить
ПАРТНЕРИ ТА КЛІЄНТИ СОЦИСа... уважно!!!:

- 1+1,

- Нафтогаз,

- фонд Віктора Пінчука,

- міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals

Як ви думаєте, чи може Юлія Тимошенко отримати в опитуваннях СОЦИСа перше місце...???
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09.08.2021 19:40 Ответить
ПАРТНЕРИ ТА КЛІЄНТИ СОЦИСа... уважно!!!:

- 1+1,

- Нафтогаз,

- фонд Віктора Пінчука,

- міжнародна організація (соросята) Sustainable Development Goals

Як ви думаєте, чи може Юлія Тимошенко отримати в опитуваннях СОЦИСа перше місце...???
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09.08.2021 19:41 Ответить
брехня. за ес 137%.
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10.08.2021 04:37 Ответить
Результати СОЦІСу дуже схожі на реальні. Бо сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитування проводила компанія "Нью Імідж Маркетінг Груп" самим достовірним методом face to face; з обсягом вибірки 5тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- https://ua.interfax.com.ua/news/political/761048.html Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві .
Ось про це потрібно повідомляти!
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11.08.2021 16:32 Ответить
 
 