Рейтинг партий: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

"В случае проведения выборов в Верховную Раду наибольшие шансы попасть в парламент имеют пять политических партий: "Слуга народа" (18,6%), "Европейская Солидарность" (13,7%), ОПЗЖ (11,5%), "Батькивщина" (7,6%), "Сила и честь" (5,7%)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 19,5% украинцев, за Порошенко - 14,3%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.