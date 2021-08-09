Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь а также о подготовке боевиков на украинской территории.
Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Ладно, побежал за Западом (президент Украины Владимир Зеленский. - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди? " - заявил Лукашенко.
Он отметил, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. "Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - заявил Лукашенко.
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Лука - это такая же мразь, как и Асад, готовый положить половину населения страны, лишь бы самому удержаться у власти.
но конец неизбежен, тираны лишь оттягивают агонию созданных ими систем, они делают её более болезненной для своих обществ, которые устали от совкового нафталина и жаждут свобод и перемен !
PS: Шурик, в палате №6, тебе прогулы уже ставят, пора...