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Новости Агрессия России против Украины
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Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков

Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь а также о подготовке боевиков на украинской территории.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Ладно, побежал за Западом (президент Украины Владимир Зеленский. - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди? " - заявил Лукашенко.

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Он отметил, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. "Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - заявил Лукашенко.

Беларусь (7886) боевик (16779) Лукашенко (3611) оружие (10196)


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Топ комментарии
+15
Лукашенко делает те заявления, которые от него требует Путин и это понятно, он под его пятой и только хрюкает.
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09.08.2021 13:11
+11
Родной ты наш и ненаглядный , а вагнеровцев ты кому отдал??? А пацана по фамилии Гриб помнишь? скотина усатая!!! Нам такие родственники-проститутки отсасывающие у путлера за бабло и на йух не упали!!!! Ты видимо себя вместе с куйлом Дунканом Маклаудом почувствовал? Смею тебя уверить , что это не так, закончишь ты очень печально ************….
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09.08.2021 13:22
+9
Так и представил как наш Зе-рембо приторговывает оружием в Беларусь
Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков - Цензор.НЕТ 1039
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09.08.2021 13:16
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Галоперидолу деду!
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09.08.2021 13:09 Ответить
Лукашенко делает те заявления, которые от него требует Путин и это понятно, он под его пятой и только хрюкает.
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09.08.2021 13:11 Ответить
Факты в студию ! Как говорил лучший пропагандист Й. Геббельс , Чем чудовищнее ложь ,тем быстрее в неё поверят! Многократно повторенная ложь становится "правдой" ! Закадычные кореша свято следуют заветам.
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09.08.2021 13:14 Ответить
до речі, 73% повірили... тільки дещо в іншу брехню...
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09.08.2021 14:57 Ответить
Браво, бульбофюрер!!! Попросить у москалей подготовить 1000 боевиков резерва и завалить Беларусь оружием это братская помощь, но фошизды -украинцы.
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09.08.2021 13:15 Ответить
Так и представил как наш Зе-рембо приторговывает оружием в Беларусь
Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков - Цензор.НЕТ 1039
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09.08.2021 13:16 Ответить
Доказательства будут?
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09.08.2021 13:19 Ответить
Этот усатый упырь - "достойный" последователь питерского х*ла.
Лука - это такая же мразь, как и Асад, готовый положить половину населения страны, лишь бы самому удержаться у власти.
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09.08.2021 13:21 Ответить
Родной ты наш и ненаглядный , а вагнеровцев ты кому отдал??? А пацана по фамилии Гриб помнишь? скотина усатая!!! Нам такие родственники-проститутки отсасывающие у путлера за бабло и на йух не упали!!!! Ты видимо себя вместе с куйлом Дунканом Маклаудом почувствовал? Смею тебя уверить , что это не так, закончишь ты очень печально ************….
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09.08.2021 13:22 Ответить
"Продай віллу в Криму - встав зуби мамі Риммі!!!"
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09.08.2021 15:47 Ответить
От сотрудничества с бульбофюрером даже Хезболла трусами отмахивается.
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09.08.2021 13:22 Ответить
смешно слушать как тираньё кидается дурачками, стараясь вцепившись когтями усидеться на троне подольше...
но конец неизбежен, тираны лишь оттягивают агонию созданных ими систем, они делают её более болезненной для своих обществ, которые устали от совкового нафталина и жаждут свобод и перемен !
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09.08.2021 13:26 Ответить
Если бы это было так, то стоило бы апладировать украинским властям /но, жаль, то лишь истерика и паранойя свихнувшегося усатого тирана-таракана/!
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09.08.2021 13:46 Ответить
Лукашенко переел мороженого "Бяроза" с изюмом и тараканами.
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09.08.2021 13:54 Ответить
Завидуєшь?
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13.08.2021 17:35 Ответить
Каддафі тебе зачекався!
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09.08.2021 14:37 Ответить
Имбицил3%, не Украина а выгребная яма-404, перебрасывает не только оружие, но и войска! Шевельни своей хромосомой - ЗАЧЕМ!
PS: Шурик, в палате №6, тебе прогулы уже ставят, пора...
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09.08.2021 15:00 Ответить
дайте усатому селедки.....
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09.08.2021 18:55 Ответить
Чуйка у меня,что именно с территории Беларуси будет нападение на Украину,руками этого...А ********* будет разводить руками,мол нас здесь нет.Это беларусы.Провокашку замутят на границе и понеслась
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09.08.2021 21:50 Ответить
 
 