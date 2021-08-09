Лукашенко обвинил украинские власти в переброске оружия в Беларусь и подготовке боевиков

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь а также о подготовке боевиков на украинской территории.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Ладно, побежал за Западом (президент Украины Владимир Зеленский. - ред.), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди? " - заявил Лукашенко.

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Он отметил, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. "Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - заявил Лукашенко.