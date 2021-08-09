47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Негативные эмоции граждан к действующей власти существенно преобладают над положительными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.

"Доминирующей эмоцией по отношению к нынешней власти является разочарование (47,0%) и в целом негативные эмоции существенно преобладают над положительными (91,7% против 33,2%)", - говорится в исследовании.

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Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.