47% граждан разочарованы действующей властью, 18% - еще имеют надежду, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
Негативные эмоции граждан к действующей власти существенно преобладают над положительными.
Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, передает Цензор.НЕТ.
"Доминирующей эмоцией по отношению к нынешней власти является разочарование (47,0%) и в целом негативные эмоции существенно преобладают над положительными (91,7% против 33,2%)", - говорится в исследовании.
Сроки проведения исследования: 29 июля - 3 августа 2021. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В общем были опрошены 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ с использованием планшетов. Средняя продолжительность одного интервью составила 10 минут.
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А вот 73 - (47 + 18) = 8%, что они "думают" о язЕлохе???
На том свете все надежды исполнятся.
, который политику видел только в новостях? на что вы расчитывали?)))
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- https://ua.interfax.com.ua/news/political/761048.html Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві .
Ось про це потрібно повідомляти!