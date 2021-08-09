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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В колонии "ДНР" убили троих осужденных граждан Украины. Имена двоих известны, информацию о третьем тщательно скрывают, - советник главы украинской делегации в ТКГ Ризаева

В колонии

На оккупированной территории, в колонии "ДНР", убили троих осужденных граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Укринформа" 9 августа сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаева.

"Так, согласно достоверной информации, в одной из колоний "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала Ризаева.

Она уточнила, что все это происходило в Кировской исправительной колонии №33.

По ее данным, один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня. Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем - ничего неизвестно.

"Известна фамилия еще одного убитого - это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался.., но информацию о нем тщательно скрывают ...", - рассказала Ризаева.

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Она отметила, что хотя убийства граждан Украины, отбывающих наказание, вооруженными формированиями "Л/ДНР" и являются противозаконными, но нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.

тюрьма (822) убийство (6475) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+24
ДыРа - это небольшой обезьянник , созданный силовиками и военными , т.е. кацапами тюрьмы народов -на территории Украины, чтобы показать тем кто ещё ходит с ватой в голове как они будут "жить" в нём потом , если всё таки обманутся !
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09.08.2021 13:31
+13
Жалко их родаков, а за самими рецидивистами никто из украинцев плакать не собирается. Если они не просились отбывать наказание в Украине (помните таких Денисова пачками из резервации привозила, вот только на яух они нам?) значит их все в лугандоне устраивало. А шо они там на зоне мутят это один чёрт ведает! Внутренние разборки у сидельцев это мутняк….
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09.08.2021 13:32
+9
да уж ... " ранее судимый за убийство 18-летнего парня" . Там походу просто самоочистка биомусора произошла.
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09.08.2021 13:46
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ДыРа - это небольшой обезьянник , созданный силовиками и военными , т.е. кацапами тюрьмы народов -на территории Украины, чтобы показать тем кто ещё ходит с ватой в голове как они будут "жить" в нём потом , если всё таки обманутся !
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09.08.2021 13:31 Ответить
Жалко их родаков, а за самими рецидивистами никто из украинцев плакать не собирается. Если они не просились отбывать наказание в Украине (помните таких Денисова пачками из резервации привозила, вот только на яух они нам?) значит их все в лугандоне устраивало. А шо они там на зоне мутят это один чёрт ведает! Внутренние разборки у сидельцев это мутняк….
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09.08.2021 13:32 Ответить
Эти сепары все граждане Украины и что, теперь их за это в дёсны целовать.
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09.08.2021 13:41 Ответить
да уж ... " ранее судимый за убийство 18-летнего парня" . Там походу просто самоочистка биомусора произошла.
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09.08.2021 13:46 Ответить
дефективный два года назад кукарекал, что его главная цель освободить заложников
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09.08.2021 13:53 Ответить
якщо сиділи за вбивство- нехай щастить
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09.08.2021 13:53 Ответить
Як чауса викрасти з Молдови - то на раз-два. А як людей з полону повернути то в клоуна бажання пропадає, чи як... Щось не сходиться - чаус видно важливіший за захисників Батьківщини. Ай маладєц Валодя
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09.08.2021 14:06 Ответить
Какие же они пленные? Обычные бандиты. Статью читай.
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09.08.2021 14:17 Ответить
с Чаусом довольно понятно- когда Молдова отказала в убежище и начала оформлять
экстрадицию он начал обзванивать кого мог и рассылать угрозы компроматного свой-
ства и видимо таковые у него имелись и видимо таки дозвонился до небес..... за посона
началась драчка как ему заткнуть рот и посидеть тихо-спокойно за 150тыщ взятки
типо извини родной помочь уже ничем не можем откроешь клюв зароем....
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09.08.2021 14:21 Ответить
Порошенко готував операцію по евакуації частини захоплених з окупованої території, але вона була зірвана владою Зеленського
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09.08.2021 15:21 Ответить
Сотников еще та быдлота. Карма. Чище стало
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09.08.2021 15:20 Ответить
Карма таки наздогнала, рідкісний відморозок був...

"В Запорожье известный дзюдоист Евгений Сотников убил 18-летнего парня
22 декабря 2009, 12:55

Преступление совершено на выходных в одной из кофеен города. После отказа юноши выпить вместе со спортсменом рюмку он прижал к виску парня пистолет и выстрелил. Такая версия правоохранителей. Парень погиб на месте. Дзюдоиста ищут. Кстати, Сотников уже имел проблемы с законом: в 2007 он выстрелил в ногу мужчине, который якобы напал на него. А в прошлом году заслуженный мастер спорта в одной из кофеен ударил своего знакомого ножом. Пострадавший впоследствии забрал заявление. Однако, на этот раз, говорит главный милиционер области Виктор Ольховский, чемпион Украины так легко не отделается.
Виктор Ольховский, руководитель ГУ МВД Украины в Запорожской области:
- Единственный выход из создавшейся ситуации - это если он придет и сдастся, напишет явку с повинной. Учитывая дерзость его, учитывая то, что он вооружен, учитывая то, что я не знаю психическую адекватность этого человека, (я не знаю, как можно было паренька просто так застрелить), мною была дана команда сотрудникам милиции в соответствии с действующим законодательством при любой попытке сопротивления, учитывая, что он вооружен, открывать огонь на поражение."
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09.08.2021 15:23 Ответить
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених громадян України. Імена двох відомі, інформацію про третього ретельно приховують, - радниця глави української делегації в ТКГ Різаєва - Цензор.НЕТ 8010
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09.08.2021 15:45 Ответить
Говорите, спорт вне политики? А певуны- танцюрЫсты, свалившие на паРашу, так не считают? А иначе, чего бежать из родной страны к агрессору и светить там трусами перед ватной публикой? Тут и своей такой- до фига и больше! Значит, все-таки дело в политике.
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09.08.2021 17:22 Ответить
Осудили Сотникова в 2009 году за убийство 18-летнего парня по неосторожности. Он выстрелил из травматического пистолета в жителя Запорожья. Попал Сотников в голову человеку, из-за чего он умер. Выстрелил спортсмен после отказа молодого человека выпить с ним.

Сперва суд вынес пожизненный приговор, но в 2011 году его смягчили до 15 лет.
В 2007 также привлекался из-за причинения телесных повреждений. В 2008 году был объявлен в розыск после ножевых ранений еще одному жителю Запорожья. Однако позднее жертва нападения отказалась от претензий и дело было закрыто.
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09.08.2021 18:22 Ответить
Ну раз он убил парня, то тогда и его убить не грех, - смерть за смерть, это будет правильно.
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09.08.2021 18:23 Ответить
 
 