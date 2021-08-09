В колонии "ДНР" убили троих осужденных граждан Украины. Имена двоих известны, информацию о третьем тщательно скрывают, - советник главы украинской делегации в ТКГ Ризаева
На оккупированной территории, в колонии "ДНР", убили троих осужденных граждан Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Укринформа" 9 августа сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаева.
"Так, согласно достоверной информации, в одной из колоний "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала Ризаева.
Она уточнила, что все это происходило в Кировской исправительной колонии №33.
По ее данным, один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня. Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем - ничего неизвестно.
"Известна фамилия еще одного убитого - это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался.., но информацию о нем тщательно скрывают ...", - рассказала Ризаева.
Она отметила, что хотя убийства граждан Украины, отбывающих наказание, вооруженными формированиями "Л/ДНР" и являются противозаконными, но нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.
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экстрадицию он начал обзванивать кого мог и рассылать угрозы компроматного свой-
ства и видимо таковые у него имелись и видимо таки дозвонился до небес..... за посона
началась драчка как ему заткнуть рот и посидеть тихо-спокойно за 150тыщ взятки
типо извини родной помочь уже ничем не можем откроешь клюв зароем....
"В Запорожье известный дзюдоист Евгений Сотников убил 18-летнего парня
22 декабря 2009, 12:55
Преступление совершено на выходных в одной из кофеен города. После отказа юноши выпить вместе со спортсменом рюмку он прижал к виску парня пистолет и выстрелил. Такая версия правоохранителей. Парень погиб на месте. Дзюдоиста ищут. Кстати, Сотников уже имел проблемы с законом: в 2007 он выстрелил в ногу мужчине, который якобы напал на него. А в прошлом году заслуженный мастер спорта в одной из кофеен ударил своего знакомого ножом. Пострадавший впоследствии забрал заявление. Однако, на этот раз, говорит главный милиционер области Виктор Ольховский, чемпион Украины так легко не отделается.
Виктор Ольховский, руководитель ГУ МВД Украины в Запорожской области:
- Единственный выход из создавшейся ситуации - это если он придет и сдастся, напишет явку с повинной. Учитывая дерзость его, учитывая то, что он вооружен, учитывая то, что я не знаю психическую адекватность этого человека, (я не знаю, как можно было паренька просто так застрелить), мною была дана команда сотрудникам милиции в соответствии с действующим законодательством при любой попытке сопротивления, учитывая, что он вооружен, открывать огонь на поражение."
Сперва суд вынес пожизненный приговор, но в 2011 году его смягчили до 15 лет.
В 2007 также привлекался из-за причинения телесных повреждений. В 2008 году был объявлен в розыск после ножевых ранений еще одному жителю Запорожья. Однако позднее жертва нападения отказалась от претензий и дело было закрыто.