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Новости Борьба с коррупцией
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Приговоры Антикоррупционного суда в отношении 14 лиц с реальным лишением свободы уже вступили в законную силу, - Сытник

Приговоры Антикоррупционного суда в отношении 14 лиц с реальным лишением свободы уже вступили в законную силу, - Сытник

Несмотря на попытки влияния на судей Высшего антикоррупционного суда, ВАКС уже вынес 14 приговоров с реальным сроком лишения свободы, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"На сегодняшний день у нас уже есть десятки приговоров антикоррупционного суда, приговоров, которые связаны с реальным лишением свободы. 11 приговоров в отношении 14 лиц уже вступили в силу", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам директора НАБУ, есть вступившие в силу приговоры в отношении четырёх судей, четырех руководителей крупных государственных предприятий, двух чиновников прокуратуры, один из которых – сотрудник Генпрокуратуры, а также в отношении двух руководители органов местного самоуправления.

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Сытник добавил, что в суде ожидают рассмотрения около 300 дел.

"Принимая решения, антикоррупционный суд сталкивается с попытками влияния на судей… Например, когда решался вопрос о продлении срока расследования по делу Окружного административного суда Киева, в тот же день Высший совет правосудия (ВСП) цинично рассматривал дело по председательствующему по этому делу судье и фактически ни за что привлек его к дисциплинарной ответственности. Уже пошла система давления на ВАКС", - подчеркнул он.

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В этом контексте директор НАБУ указал, что продуктивная работа ВАКС во многом будет зависеть от имплементации закона о ВСП и закона, который разблокирует работу Высшей квалификационной комиссии судей.

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НАБУ (4218) юстиция (758) Сытник (958) Антикоррупционный суд (1200)


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А денег и майна сколько конфисковано? Отож!
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09.08.2021 13:45 Ответить
А фамилии назвать сцыкотно??
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09.08.2021 13:59 Ответить
Та ви що 14, то можна було сказати й 20!!! Бо жодного відомого на загал прізвища! Ну якби Ситник хоч би назвав декілька відомих прізвищ по обвинуваченню яких є спротив судової системи, я б ще якось зрозумів. А так виходить що у «високих» кабінетах «чесні» хлопці сидять, не крадуть. Так що задарма ви в НАБУ зарплатню отримуєте!
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09.08.2021 14:11 Ответить
Сытник при гнилой системе борится и поборит так Классик завещал. А зеля все весну ждет
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09.08.2021 14:58 Ответить
 
 