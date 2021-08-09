Приговоры Антикоррупционного суда в отношении 14 лиц с реальным лишением свободы уже вступили в законную силу, - Сытник

Несмотря на попытки влияния на судей Высшего антикоррупционного суда, ВАКС уже вынес 14 приговоров с реальным сроком лишения свободы, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"На сегодняшний день у нас уже есть десятки приговоров антикоррупционного суда, приговоров, которые связаны с реальным лишением свободы. 11 приговоров в отношении 14 лиц уже вступили в силу", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам директора НАБУ, есть вступившие в силу приговоры в отношении четырёх судей, четырех руководителей крупных государственных предприятий, двух чиновников прокуратуры, один из которых – сотрудник Генпрокуратуры, а также в отношении двух руководители органов местного самоуправления.

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Сытник добавил, что в суде ожидают рассмотрения около 300 дел.

"Принимая решения, антикоррупционный суд сталкивается с попытками влияния на судей… Например, когда решался вопрос о продлении срока расследования по делу Окружного административного суда Киева, в тот же день Высший совет правосудия (ВСП) цинично рассматривал дело по председательствующему по этому делу судье и фактически ни за что привлек его к дисциплинарной ответственности. Уже пошла система давления на ВАКС", - подчеркнул он.

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В этом контексте директор НАБУ указал, что продуктивная работа ВАКС во многом будет зависеть от имплементации закона о ВСП и закона, который разблокирует работу Высшей квалификационной комиссии судей.