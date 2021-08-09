Любая попытка силой разрешить ситуацию на Донбассе обернется для Украины трагедией, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос на Донбассе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА.
"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - сказал Лукашенко.
По его словам, надо сесть за стол и договориться, и при этом "Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма".
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