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Любая попытка силой разрешить ситуацию на Донбассе обернется для Украины трагедией, - Лукашенко

Любая попытка силой разрешить ситуацию на Донбассе обернется для Украины трагедией, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко предостерегает Украину от возможной попытки силой решить вопрос на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант не реален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - сказал Лукашенко.

По его словам,  надо сесть за стол и договориться, и при этом "Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма".

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Автор: 

Лукашенко (3611) россия (95326) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+28
Кстати это тот, что кричал, что решил бы этот вопрос за час. Стер бы эти незаконные анклавы с лица земли. Вот что Путен живосмердящий делает.
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09.08.2021 13:44
+21
видать хорошо его прижали со всех сторон...такую херь несёт,чисто деменция.
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09.08.2021 13:41
+14
А ему то чего туда лезть. Своих проблем не хватает?
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09.08.2021 13:41
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Ох ,пройдоха! Тьфу!
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09.08.2021 13:39 Ответить
Да ты шооооо????? А теперь дружно, и снова дружно...АСТАНАВИТЕСЬЬЬЬЬ!!!!!
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09.08.2021 13:41 Ответить
А ему то чего туда лезть. Своих проблем не хватает?
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09.08.2021 13:41 Ответить
видать хорошо его прижали со всех сторон...такую херь несёт,чисто деменция.
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09.08.2021 13:41 Ответить
Кстати это тот, что кричал, что решил бы этот вопрос за час. Стер бы эти незаконные анклавы с лица земли. Вот что Путен живосмердящий делает.
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09.08.2021 13:44 Ответить
ему ,мля ,шо,платят за непрошеные советы?чего он раздухарился?
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09.08.2021 13:45 Ответить
у него случайно тыс10 мигрантов из Ирака нарисовалось
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09.08.2021 13:48 Ответить
Ви, певно, не звертали уваги, скільки їх вже в Україні!
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09.08.2021 14:27 Ответить
Він повертає Зеленському борги за зданих вагнерівців.
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09.08.2021 14:27 Ответить
Любая попытка силой разрешить ситуацию на Донбассе обернется для Украины трагедией, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5387
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09.08.2021 13:47 Ответить
лукашик-********, досить озвучувати те шо хоче *****. Ніхто приступом той бамбас брати не буде. Всі адекваті вже звідти виїхали, шахти затоплені, інфраструктура зруйнована, заводи вивезені в *****стан. ***** хтів, шоб і в Криму розпочалась гаряча фаза, але слава Богу хватило ума цього не робити, бо зараз може і України як на сьогодні не було б. Звісно, що на той момент ми б не змогли перемогти кацапів бо вони готувались до цього років 10. Якби, не дай Боже, розпочалась велика битва то ***** б зробив дві речі. В нього б вигорів проект новоотсосія і друге він би, дякуючи сильним кацапсячим ЗМІ за кордоном, відбілив би всі свої загарбницькі дії.
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09.08.2021 13:48 Ответить
Старик сам нелигитимный. Поэтому бойся ,чтобы тебя силой не взяли,дурепа...
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09.08.2021 13:52 Ответить
Це каже підар, який силою захопив та утримує владу...
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09.08.2021 13:54 Ответить
Розкудахтался не к добру этот картофельный губернатор Минской губерни
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09.08.2021 13:55 Ответить
Диму Гордона снова отправьте, пусть расскажет как белорусам с Лукой повезло.
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09.08.2021 13:58 Ответить
Нам еще этот Arschloch не указывал, что делать! Может быть, что мама его стоя рожала, или в детстве пацаны по делу ****...ли. Но зачем быть настолько тупым, чтобы лезть третьим в вооруженное противостояние? Уйди спокойно и займись пчелами, как Ющенко, страусами, как Янык, или как Ельцин - конкретно забухай и упокойся.
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09.08.2021 14:02 Ответить
Да батя!!!! Усами друга не щикотишь?
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09.08.2021 14:03 Ответить
Жаль искренне беларусов, они свой шанс упустили. Теперь придется ждать когда сдохнет либо таракан, либо моль.
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09.08.2021 14:06 Ответить
ПаРашу, к примеру, признаки трагедии никак не остановили ни при вторжении в Молдавию, ни в Грузию, ни в Осетию, ни в Украину и совсем не Чечню дважды, - напомню, пан чуть-чуть легитимный президент.
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09.08.2021 14:08 Ответить
Нафуй публікувати якісь там цитати навіженого маніяка? Давайте тоді обговорювати ще й якісь висловлювання кім чен ина чи їб"аната мадуро, а може ще й мемуари чикатіла чи онопрієнка! Жодне слово вусатого таргана як і його ботоксного хазяїна-щура не вартує ломаної копійки!!! Це вибачте словесний пронос хворих та оскаженілих мерзенних істот, яких навіть людьми не можна назвати!!
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09.08.2021 14:09 Ответить
как он со своими протестующими "договорился" дубинкой промеж глаз
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09.08.2021 14:10 Ответить
и ещё говорил был готов армию ввести
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09.08.2021 14:11 Ответить
Будь-яка спроба силою вирішити ситуацію на Донбасі обернеться для України трагедією, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 337

...
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09.08.2021 14:13 Ответить
Схоже, що Лука й справді на 97% не білорус. Був би білорусом, то дбав би про білоруську мову (а він співає під московську балалайку), поміняв би совковий прапор на білоруський, бо вже усі республіки поміняли, включно з Росією. Чи він справді неадекватний...
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09.08.2021 14:14 Ответить
"поміняв би совковий прапор на білоруський"... А ничего, что он сам и убрал Погоню, утвердив совковый флаг?)
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09.08.2021 14:32 Ответить
Він - циган, якщо ви цього не знаєте. І неадекватний.
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09.08.2021 14:49 Ответить
вусате чмо пiдгавкує **********?
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09.08.2021 14:14 Ответить
"Если вы опять с Россией столкнетесь ..."
Гражданская война говорите ... Ню, ню ...
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09.08.2021 14:15 Ответить
Да, кстати, я тоже обратил на это внимание. Усатый фюрер всё отлично понимает, просто яйца зажаты в дверях, вот и приходится орать не своим голосом.
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09.08.2021 14:19 Ответить
бульботиран слепой как крот,что совок ,тропу которую наследует куйло и он , подох естественной ненасильственной смертью,без войны и единого выстрела.По его словам, надо сесть за стол и договориться, и при этом "Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и Крыма".- нельзя разделять украинское и неразделимое,которое решил разделять рашистский оккупант Украины и его служивый белоруский бульбак -лука
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09.08.2021 14:19 Ответить
Тебя забыли спросить, тень пуйла.
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09.08.2021 14:25 Ответить
Шо случилось, Бутусов устроил праздник комуняке луке, засрал подх.йлом всю ветку.
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09.08.2021 14:29 Ответить
Не понимаю, зачем этому ироду дали столько места на Цензоре?
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09.08.2021 14:46 Ответить
Мы ни не нападаем на другие страны, мы защищаем свою землю, свою свободу от российских бандитов, террористов и грабителей и имеем полное право это делать, в том числе и с оружием в руках!
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09.08.2021 14:50 Ответить
Як сам каже у нього застосувати армію проти білорусів рука не дрогнула б. Але ще щось нам патякає - ти таракан вусами рухай обережніше, а то може статися що їх повисмикують разом із верхньою щелепою.
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09.08.2021 15:50 Ответить
Бульбобарига забув, що Брест, Пінськ, Гомель, це Україна, прийдеться віддавати вкрадене, Петро Болбочан полком брав Крим і ганяв кацапів якдворових псів, прийде і на старуху проруха.
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09.08.2021 17:22 Ответить
тобто до цього часу була комедія? А ось тільки почнуть вирішувати силою, то зразу почнеться трагедія?
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09.08.2021 16:06 Ответить
да пшел ты науйх, ******************.
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09.08.2021 16:48 Ответить
Неонацизм на службе Кремля: сколько сейчас в РФ действующих праворадикальных фашистских организаций.

фашистские организации России - 23: полный список.

Не знаю как европейцы, но азербайджанцы, грузины, татары, дагестанцы, северо-кавказцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, башкири, чуваши и другие тюрские народы России хотять быть подальше от такой страны. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор», - пишет Курбан Вахидов.

https://sprotyv.info/news/neonacizm-na-sluzhbe-kremlya-skolko-sejchas-v-rf-dejstvujushhih-pravoradikalnyh-organizacij
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09.08.2021 17:03 Ответить
Лука на йух це туди =>
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09.08.2021 18:28 Ответить
что-то унитаз этот сегодня прорвался....
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09.08.2021 18:58 Ответить
 
 