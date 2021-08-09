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Новости
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Дело главы ОАСК Вовка тормозит ВСП, поскольку на дает разрешения на его арест, - Сытник

Дело главы ОАСК Вовка тормозит ВСП, поскольку на дает разрешения на его арест, - Сытник

Дело главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка тормозит Высший совет правосудия, не давая разрешение на его арест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"По большому счету, темп движения этого дела зависит от Высшего совета правосудия, который, с одной стороны, привлекает за мелкие нарушения к ответственности судей, решения которых касаются тех должностных лиц, которые имеют влияние на членов ВРП, а с другой стороны, несмотря на очевидность дел Вовка, ВРП не дает разрешения на избрание ему меры пресечения", - подчеркнул Сытник.

Также он добавил, что по делу Вовка расследование закончено и продолжается ознакомление с материалами дела стороной защиты.

"Если мы будем видеть, что подозреваемые, которых в деле более 10, затягивают с ознакомлением, мы будем обращаться в суд, чтобы ограничивать их во времени", - сказал он.

Также Сытник добавил, что Вовк не ходит на процессуальные действия, зато публично коммуницирует и объясняет действия (в соцсетях. - Ред.).

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

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21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ опринудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовкназвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.

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Автор: 

Сытник (958) Высший совет правосудия (568) Вовк_Павел (260) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+2
Не без помощи в затягивании венедиктовой.
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09.08.2021 13:53
+2
Сходка авторитетов не разрешает трогать своих. Наглядный результат долгих реформ!
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09.08.2021 13:53
+2
Всё верно, народ же там сидит ещё со времён проФФесора и медведь против мёда не пойдёт. Поэтому только расформирование и новый призыв, иначе этому телесериалу не будет конца
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09.08.2021 13:57
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Не без помощи в затягивании венедиктовой.
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09.08.2021 13:53 Ответить
Сходка авторитетов не разрешает трогать своих. Наглядный результат долгих реформ!
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09.08.2021 13:53 Ответить
Всё верно, народ же там сидит ещё со времён проФФесора и медведь против мёда не пойдёт. Поэтому только расформирование и новый призыв, иначе этому телесериалу не будет конца
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09.08.2021 13:57 Ответить
Где контроль действий ?
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09.08.2021 13:56 Ответить
И не даст. Сильно корумпирован...
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09.08.2021 13:56 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією !!!)))
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09.08.2021 14:05 Ответить
Реформувати корумповану на 100% систему неможливо ,лише докорінний демонтаж і створення нової з чистого аркуша !!!)))
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09.08.2021 14:07 Ответить
А шо, кто-то сомневался что "Ворон ворону глаз не выклюет"?
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09.08.2021 14:08 Ответить
Видать Окружной административн суд Киева такой же белый и пушистый как и Павло Вовк! Трудно, но необходимо посадить на нары, это вовчє логово!
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09.08.2021 14:14 Ответить
Тут только одно приходит на ум:" Помним, скорбим"
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09.08.2021 14:35 Ответить
нужен бензин
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09.08.2021 17:30 Ответить
 
 