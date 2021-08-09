Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19
По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с ростом в последние недели случаев заражения COVID-19 правительством принято решение о повседневном ношении масок со вторника, 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются более пяти человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В распространенном Координационным советом сообщении говорится, что ранее было запрещено проведение поминок, свадеб и юбилеев в объектах общественного питания. За нарушение этого ограничения владелец объекта в первый раз будет оштрафован на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), а при выявлении второго подобного нарушения объект будет опечатан.
По решению правительства в Грузии с прошлого года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.
По данным Минздрава за минувшие сутки в Грузии выявлено 2 тыс. 236 заражений, скончались 44 человека. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый проведенный тест на COVID-19 в течение последней недели дает положительный результат.
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А на лаптестане стабильность уже три недели 750+/-30 - совершенно точно никакая это не статистика. Неизвестно - толи занижают чтоб не паниковали, толи завышают, чтоб ширялись.
Ставлю на второе.
2) Пока не подтвердится, что источник не фекйомёт, продолжение не имеет смысла.
Не забанен там?
Ок, там кнопочка есть - источник.
Помогу, вдруг не асилишь.
По Израилю гугл берёт данные отседова:
Ministry of Health Website: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
Ministry of Health Dashboard: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Идёшь по сцылочке Антипа, листаешь до Daily Deaths, наводишь мышей на 7-е число и видишь 19.
На этом у меня для тебя всё на сёдня. Бувай.
August 9 (GMT)
Updates
1,666 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
И да, волна там пошла некисло, правда жеж?
Так что не нагнетай.
Вот такто.
Там за ВС всего 2 смерти (если гуглпереводчик мне правильно перевел заглавия таблиц с иврита). Другое дело, что тренд с 31.07 - положительный, то есть к росту.
При их покрытии вакцинацией, при чем той вакциной, что считается лучшей ну или по крайней мере одной из лучших.
Кстати. Парикмахерша знакомая. У нее - сестра работает в приемном отделении родильном. Отцу сделали прививку. После второй дозы на следующий день - поплохело, нарушение дыхания. Больничка. Через еще день летальный исход. Записали то ли сердечную недостаточность то ли что-то из проблем с сердцем. На ее вопрос по вакцине сказали что-то вроде "нуууу там же написано что иногда проблемы... вам не повезло".
Это к вопросу о реальной смертности от вакцины. Это при том... что парикмахерше, вакцины продавать не нужно, в отличие от экспертов, рассказывающей об их безопасности.
К слову. Её сын - вакцинирован. Об этой истории в курсе, "но надо ж куда-то ездить"...
Свадьбы в общепите не проводятся. Каждому выдаётся отдельный чек. Ну а что одна тётка в белом платье - дык не запрещено так одеваться
И главное: в какой то момент все штрафы за это дело были отменены. А заплатившие их ощущают себя лашарами
Я вот вчера, пока прогуливался с семьей, подумал. А ведь страшная штука произошла. Смотри. Есть известная книжка "1984", Оруэлла, ты, наверняка читал. Помнишь же, да? У людей по сути крали воспоминания, заменяли их память, и, таким образом, отбирали возможность нести ответственность за свои жизни и делать выбор - все это делал Большой Брат.
Так вот. Произошла еще более страшная вещь. Люди САМИ, без толкового принуждения и хитростей а-ля переписывание истории - отдали право выбора просто потому что испугались ответственности.
Решения касательно ИХ здоровья принимает г-н Ляшко. Решения относительно питания - та много рекламодателей, мои работодатели тоже. Решения относительно увлечений - тоже. Решения относительно ценностей - политики. Решения относительно образования - кто там сча министр, не помню навскидку.
Они добровольно отказались от права выбора того как им жить. Из-за страха ответственности. И искренне считают идиотами тех, кто это самое право и ответственность отдать не готов.
И вот ЭТО страшно.
Из носовых переборок первые две в высоту доходили до палубы D, три другие - до палубы E, то есть выше ватерлинии на 3,4 м. Отсеки не были перекрыты сверху, поэтому при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82 дифференте или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD крене судна вода после наполнения одного отсека переливалась в следующий.
И управлял им, согласись, не аматор, но капитан, имеющий соответствующее образование, опыт и документы, их подтверждающие. Который да, допустил ошибку (я тоже склоняюсь к тому, что если бы он не пытался отвернуть, но принял бы удар не бортом, но носом судна, то затоплены были бы 1-2 отсека и все бы обошлось сравнительно легко). Будучи профи.
Итог известен.
Недостаточная квалификация одного капитана еще не означает, что все профи ошибаются.
Вот и широкое обсуждение на форумах позволяет выявить узкие места решений.
Но в любом случае выдвигать аргументы типа "а я знаю что вакцины - это зло" - моветон.
Нюанс в том, что если б он еще и комовые отсеки затопил... там и так далеко не в 4 смежных отсека вода поступала.
Там, по моему мнению, было прям ... знаешь есть такой термин "золотой снаряд". Ну вот, например, линкор "Худ" был потоплен именно таким. То есть чуть ли не с первого залпа в слабое место и гаплык (если сильно упрощать). Так вот с "Титаником" был своего рода "золотой снаряд наоборот". Эпопея ошибок.
Сделанных профессионалами)).
Видишь ли, если вернуться к ситуации с вакцинами и в "сегодня"... то демотивирует тот факт, что их продвигают профи. Те самые профи, результатом труда которых в больнице являются все те проблемы о которых я тебе писал. А оттого и доверия им - нету.
Ну и момент с ответственностью. Перекладывать её - не лучшая идея, как по мне.
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-112 [112] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-113 [113] ."
Через руководство. Которое вряд ли заплатило бы ему премию за антиваксерскую статью. А вот за проваксерскую - легко. Руководство в конечном итоге блюдет интересы промышленно-финансовых групп своей отрасли. В случае медицины это фарма.
Это как верить в то, что скажем товар на полках супермаркета (какой к тебе ближайший? вот его и возьми за пример, в любом - так) просто так стоит. Без отчислений по листингу (плюс взносы по второй форме категорийному менеджеру...), исключительно благодаря честной конкуренции и лучшему качеству. Вот как раз такое видение мира - и есть вера в сказки.
У продукции фарм. компаний иные каналы сбыта. Аптеки. Больницы. И торговые агенты у них разных типов. Доктора входят в их число.
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/29/3/512/5364298?redirectedFrom=fulltext
Можешь найти там координаты редакции European Journal of Public Health и напиши им разоблачительную статью.
Они оценят довод "Вон тот ученый обманщик, потому что я тут за доп. бабло вот так товар расставляю".
Смысл мне бодаться с ними на их поле? Никакого.
Ты что... в Британии ретро-бонусов быть не может. Вот вааще никак - скажут они мне... Интересно, они в курсе, что я в курсе ценников на это у них?))
Воевать с врагом по его правилам - путь к поражению. Я лучше вон тебя просвещу)))
А если серьезно, то на официальном поле они сильнее за счет желания людей делегировать ответственность за свою жизнь другим (я писал сегодня). Ну ничего. Весь вопрос лишь в том, чтобы найти "своих". И определенные успехи на этом поле есть.
Italian police sought bribery charges in May 2004, against 4,400 doctors and 273 GSK employees. GSK and its predecessor were accused of having spent £152m on physicians, pharmacists and others, giving them cameras, computers, holidays and cash. Doctors were alleged to have received cash based on the number of patients they treated with a cancer drug, https://en.wikipedia.org/wiki/Topotecan topotecan (Hycamtin).https://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline#cite_note-164 [162] The following month prosecutors in Munich accused 70-100 doctors of having accepted bribes from SmithKline Beecham between 1997, and 1999. The inquiry was opened over allegations that the company had given over 4,000 hospital doctors money and free trips.https://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline#cite_note-165 [163]
Еще защитную маску и банку антисептика)).
А вообще так он и сознается. Со времен фон Папена многое изменилось и дураков хранить чеки/расписки по выдаваемым взяткам - нет.
В общем профи.
А по онкологии вообще есть интересные вещи... но они, скажем так, за пределами официальной науки.
Но ты прав в одном. Это, все же случаи.
Подавляющее большинство... это приговор.
И ... скажем так... по некоторым данным, иначе попросту быть не может. Что современная медицина, что целитель - лишь иногда может отсрочить этот самый приговор.
Что самое смешное, так это то, что специалисты по конституционному праву, из Конституционного суда - придерживаются со мной одного мнения и в своем решении по поводу карантина так и написали, мол низзя ограничивать права без военного / чрезвычайного положения (не путать с ситуацией). И даже отменили соотв. постанову Кабмина. Тока вот Кабмин за день до вердикта - ту постанову отменил и принял новую, такую же. А потому формально... решение суда касалось старой постановы.... и все заново а это долго. Адвокат по фамилии Гумиров, который собственно этим занимается мог бы рассказать Вам больше деталей. Но прикиньте - отношение, ага? Мол мы поняли что неконституционно, но подшаманили с бумажками теперь мучайтесь повторно...
Нельзя, Антип, быть чуть-чуть беременным. Ровно так же - нельзя исполнять законы частично. Здесь - выгодно=исполняем, здесь - не выгодно=не исполняем, а здесь - вообще пирожки в газету заворачивали, не обращайте внимания.
Либо правовое государство и тогда законы исполняются, либо тирания и тогда о них забыли.
Антип. Алкоголь, сигареты... и прочие канцерогенопроизводители унесли жизней... ковиду и не снилось с страшных мечтах. Но их НИКТО не агитирует запретить...