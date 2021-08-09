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Новости Коронавирус и карантин
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Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19

Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19

По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с ростом в последние недели случаев заражения COVID-19 правительством принято решение о повседневном ношении масок со вторника, 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются более пяти человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В распространенном Координационным советом сообщении говорится, что ранее было запрещено проведение поминок, свадеб и юбилеев в объектах общественного питания. За нарушение этого ограничения владелец объекта в первый раз будет оштрафован на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), а при выявлении второго подобного нарушения объект будет опечатан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиле обнаружили первые случаи COVID-заражения после третьей дозы вакцины

По решению правительства в Грузии с прошлого года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

По данным Минздрава за минувшие сутки в Грузии выявлено 2 тыс. 236 заражений, скончались 44 человека. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый проведенный тест на COVID-19 в течение последней недели дает положительный результат.

Также читайте: Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса, "который будет ускользать от защиты вакцины"

Грузия (4497) карантин (16729) маска (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ну шо, синку, помогли тобі твої вакцини?!
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09.08.2021 13:58
+2
Намордник защищает от штрафа. Если не на носу - только замечание.

Свадьбы в общепите не проводятся. Каждому выдаётся отдельный чек. Ну а что одна тётка в белом платье - дык не запрещено так одеваться

И главное: в какой то момент все штрафы за это дело были отменены. А заплатившие их ощущают себя лашарами
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09.08.2021 14:17
+1
кацапам точно не помогли их скотомицины - по 800 ковидных жмуров в день и это летом, когда вирусы менее активны
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09.08.2021 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Ну шо, синку, помогли тобі твої вакцини?!
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09.08.2021 13:58 Ответить
кацапам точно не помогли их скотомицины - по 800 ковидных жмуров в день и это летом, когда вирусы менее активны
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09.08.2021 14:00 Ответить
В Израиле в пятницу умерло 17 чел, что в пересчёте на население лаптистана даёт 270 и продолжает расти.

А на лаптестане стабильность уже три недели 750+/-30 - совершенно точно никакая это не статистика. Неизвестно - толи занижают чтоб не паниковали, толи завышают, чтоб ширялись.

Ставлю на второе.
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09.08.2021 14:28 Ответить
1) Откуда инфа?
2) Пока не подтвердится, что источник не фекйомёт, продолжение не имеет смысла.
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09.08.2021 14:31 Ответить
Из гугла. Набираешь ковид израиль - и пажалуста.
Не забанен там?
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09.08.2021 14:31 Ответить
ОК. Слив засчитан
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09.08.2021 14:33 Ответить
Смотрика - точно забанили Иди на яндексе значит смотри, но чо там набирать я не знаю - у меня не работает.
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09.08.2021 14:34 Ответить
Та не петляй - уже допетлялся. Тебя за язык никто не тянул - слился, так слился, кацапчик. Вам не впервой
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09.08.2021 14:36 Ответить
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C сюда жми
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09.08.2021 14:38 Ответить
Ты на источник ссылку давай Впрочем, твоё петляние точно указывает на то, что это давно засвеченный кацапский сливной бачок
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09.08.2021 14:40 Ответить
Трудно усваивается материал? Гугл не авторитет?
Ок, там кнопочка есть - источник.
Помогу, вдруг не асилишь.

По Израилю гугл берёт данные отседова:
Ministry of Health Website: https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
Ministry of Health Dashboard: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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09.08.2021 14:44 Ответить
Снова сливаешься, кацапчик. Где ссылки количество умерших.
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09.08.2021 14:47 Ответить
Во тебе ниже Антип шиисятпервый сцылочко кинул - ему тоже не веришь? Так он вроде из ваших. Только не такой потешный
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09.08.2021 14:49 Ответить
Где ТЫ нарыл 17 умерших? Давай ссылку, кацапчик!
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09.08.2021 14:50 Ответить
Совсем безрукий шоле?
Идёшь по сцылочке Антипа, листаешь до Daily Deaths, наводишь мышей на 7-е число и видишь 19.

На этом у меня для тебя всё на сёдня. Бувай.
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09.08.2021 14:53 Ответить
По ТВОИМ ссылкам за 9 августа умерших НОЛЬ
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09.08.2021 14:53 Ответить
Слился козломордый
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09.08.2021 14:54 Ответить
Не могу понять одного - почему ты ещё не паришься
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09.08.2021 14:55 Ответить
Зато совершенно очевидно, что твои попытки закинуть сюда ваш кацапский фейк вышли пшиком
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09.08.2021 14:56 Ответить
По твоим ссылкам за 9 авгуса умерших НОЛЬ
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09.08.2021 14:51 Ответить
Как на иврите будет: "Ну шо, синку, помогли тобі твої вакцини?!"?))
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09.08.2021 14:33 Ответить
Так отож
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09.08.2021 14:35 Ответить
Ошибся кстате. Не 17, а 19. Значит 300 в пересчёте
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09.08.2021 14:33 Ответить
А на более свежую дату не посчитаешь?

August 9 (GMT)
Updates

1,666 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
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09.08.2021 14:40 Ответить
Посчитал на какую мне захотелось. Чо не так? У нас по выходным тоже вирус отдыхает вместе со статистикой.
И да, волна там пошла некисло, правда жеж?
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09.08.2021 14:47 Ответить
А то, что для подобных расчетов надо брать среднее число за последнюю неделю. Среднее суточное число умерших в Израиле за последнюю неделю 6.
Так что не нагнетай.
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09.08.2021 14:58 Ответить
Я указал, что я взял. И кстате, гугл пишет, что средняя - уже 9. Так что..
Вот такто.
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09.08.2021 15:03 Ответить
Сорри, там 7,86 среднее получается или округленно 8. Но это все равно весьма далеко от 19, которое Вы выбрали весьма манипулятивно.
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09.08.2021 15:10 Ответить
Имею право Манипуляции не отрицаю
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09.08.2021 15:52 Ответить
Привет.
Там за ВС всего 2 смерти (если гуглпереводчик мне правильно перевел заглавия таблиц с иврита). Другое дело, что тренд с 31.07 - положительный, то есть к росту.
При их покрытии вакцинацией, при чем той вакциной, что считается лучшей ну или по крайней мере одной из лучших.
Кстати. Парикмахерша знакомая. У нее - сестра работает в приемном отделении родильном. Отцу сделали прививку. После второй дозы на следующий день - поплохело, нарушение дыхания. Больничка. Через еще день летальный исход. Записали то ли сердечную недостаточность то ли что-то из проблем с сердцем. На ее вопрос по вакцине сказали что-то вроде "нуууу там же написано что иногда проблемы... вам не повезло".
Это к вопросу о реальной смертности от вакцины. Это при том... что парикмахерше, вакцины продавать не нужно, в отличие от экспертов, рассказывающей об их безопасности.
К слову. Её сын - вакцинирован. Об этой истории в курсе, "но надо ж куда-то ездить"...
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09.08.2021 14:53 Ответить
У них с вакцинацией как у нас - ну чють лучше
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09.08.2021 14:14 Ответить
а чо это он его обнимает на фото? из-за коронавириса чтоле?
Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 8131
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09.08.2021 14:00 Ответить
намордники можно на зад натягивать с такой же защитой от вирусов. Политический строй) Точка
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09.08.2021 14:01 Ответить
Намордник защищает от штрафа. Если не на носу - только замечание.

Свадьбы в общепите не проводятся. Каждому выдаётся отдельный чек. Ну а что одна тётка в белом платье - дык не запрещено так одеваться

И главное: в какой то момент все штрафы за это дело были отменены. А заплатившие их ощущают себя лашарами
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09.08.2021 14:17 Ответить
Вакцинация тут уже не поможет ..тут нужен контрольный в голову !!! Тут поможет или лекарство (которое кста было с первого дня эпидемии еще в 2019 году) - или нормальная вакцина !!! ......НОРМАЛЬНАЯ вакцина где будет всего одна доза а не наспех сделанный шмурдяк !!!
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09.08.2021 14:19 Ответить
Отсутствует такое понятие как "нормальная" вакцина. Даже у тех вакцин, которые уже вроде бы годами применяются - хватает различных неблагоприятных последствий.
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09.08.2021 14:34 Ответить
я не фармацевт и не филолог - так что понимайте это слово как знаете... а я знаю что вакцины - это зло , и те кто внедряет их в массы еще понесут свое наказание...
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09.08.2021 19:39 Ответить
"я не фармацевт и не филолог - так что понимайте это слово как знаете... а я знаю что вакцины - это зло " Какой смысл доверять мнению человека, не разбирающегося в данной области знаний?
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10.08.2021 08:14 Ответить
Есть такая фраза, Антип. "Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник".

Я вот вчера, пока прогуливался с семьей, подумал. А ведь страшная штука произошла. Смотри. Есть известная книжка "1984", Оруэлла, ты, наверняка читал. Помнишь же, да? У людей по сути крали воспоминания, заменяли их память, и, таким образом, отбирали возможность нести ответственность за свои жизни и делать выбор - все это делал Большой Брат.
Так вот. Произошла еще более страшная вещь. Люди САМИ, без толкового принуждения и хитростей а-ля переписывание истории - отдали право выбора просто потому что испугались ответственности.
Решения касательно ИХ здоровья принимает г-н Ляшко. Решения относительно питания - та много рекламодателей, мои работодатели тоже. Решения относительно увлечений - тоже. Решения относительно ценностей - политики. Решения относительно образования - кто там сча министр, не помню навскидку.
Они добровольно отказались от права выбора того как им жить. Из-за страха ответственности. И искренне считают идиотами тех, кто это самое право и ответственность отдать не готов.
И вот ЭТО страшно.
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10.08.2021 09:50 Ответить
Про ковчег мы знаем только из мифов, а Титаник - реальность и затонул он от непрофессиональных действий капитана и экипажа. Да и тонул он не так быстро, как "Адмирал Нахимов", там вообще разгильдяйство экипажа зашкаливало.
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10.08.2021 10:40 Ответить
Там есть разные версии, в том числе и такая, что если бы водонепроницаемые переборки, делившие судно на отсеки - были сконструированы... нерационально:
Из носовых переборок первые две в высоту доходили до палубы D, три другие - до палубы E, то есть выше ватерлинии на 3,4 м. Отсеки не были перекрыты сверху, поэтому при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82 дифференте или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD крене судна вода после наполнения одного отсека переливалась в следующий.

И управлял им, согласись, не аматор, но капитан, имеющий соответствующее образование, опыт и документы, их подтверждающие. Который да, допустил ошибку (я тоже склоняюсь к тому, что если бы он не пытался отвернуть, но принял бы удар не бортом, но носом судна, то затоплены были бы 1-2 отсека и все бы обошлось сравнительно легко). Будучи профи.

Итог известен.
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10.08.2021 10:53 Ответить
Если бы капитан хотябы предпринял контролируемое затопление кормовых отсеков, то корабль тонул бы на ровном киле и проблема высоты переборок не была бы критичной.
Недостаточная квалификация одного капитана еще не означает, что все профи ошибаются.
Вот и широкое обсуждение на форумах позволяет выявить узкие места решений.
Но в любом случае выдвигать аргументы типа "а я знаю что вакцины - это зло" - моветон.
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10.08.2021 10:59 Ответить
Ну тут да. Перебор. С другой стороны - есть люди многословные, а есть лаконичные)
Нюанс в том, что если б он еще и комовые отсеки затопил... там и так далеко не в 4 смежных отсека вода поступала.
Там, по моему мнению, было прям ... знаешь есть такой термин "золотой снаряд". Ну вот, например, линкор "Худ" был потоплен именно таким. То есть чуть ли не с первого залпа в слабое место и гаплык (если сильно упрощать). Так вот с "Титаником" был своего рода "золотой снаряд наоборот". Эпопея ошибок.
Сделанных профессионалами)).

Видишь ли, если вернуться к ситуации с вакцинами и в "сегодня"... то демотивирует тот факт, что их продвигают профи. Те самые профи, результатом труда которых в больнице являются все те проблемы о которых я тебе писал. А оттого и доверия им - нету.
Ну и момент с ответственностью. Перекладывать её - не лучшая идея, как по мне.
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10.08.2021 12:31 Ответить
Ну, я понимаю, что когда слышишь "затопить отсеки тонущего судна" то становится не по себе. Но сильный дифферент на нос из-за затопления носовых отсеков привел к разлому корпуса и очень быстрому затоплению кормовой части. Некоторое количество воды в кормовых отсеках предотвратила бы разлом. Думаю, на ровном киле Титаник тонул бы гораздо дольше.
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10.08.2021 12:48 Ответить
Не факт, учитывая, что одного только затопления носовых отсеков из за конструктивных недочетов о которых я писал. Скорее затонул бы еще быстрее, но на ровном киле).
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10.08.2021 12:51 Ответить
То есть ты считаешь, что решение капитана Смита, как профессионала, не затоплять кормовые отсеки, оказалось лучше моего, дилетантского. Вот видишь, как быстро ты опроверг свой собственный тезис, вытекающий из твоей же цитаты "Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник".
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10.08.2021 18:07 Ответить
Ты полагаешь, что если бы вакцины продвигали знахари, то желающих привиться было бы больше?
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10.08.2021 12:49 Ответить
)) Видишь ли в чем дело. Я вообще с предубеждением отношусь к товарам, которые надо продвигать. Потому как знаю о методах продвижения и о его целях - слишком много.
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10.08.2021 12:52 Ответить
Не усложняйте. Там все гораздо проще.
"Исследование, основанное на анализе данных из 14 стран Западной Европы, показало, что антивакцинаторство связано с политическим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC популизмом : научный сотрудник Отдела глобального здравоохранения Центра первичной медицинской помощи и общественного здравоохранения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталя Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии Джонатан Кеннеди обнаружил положительную связь между процентом людей, голосовавших за популистские партии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(2014) выборах в Европейский парламент в 2014 году, и процентом людей, которые считают, что вакцины не являются важными и эффективнымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-112 [112] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-113 [113] ."
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10.08.2021 14:06 Ответить
То есть сотрудник аффилированой фарме организации/учреждения сделал исследование, критикующее антиваксеров. И почему я не удивлен?))
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10.08.2021 15:18 Ответить
Каким образом тот сотрудник аффилирован к Фарме?
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10.08.2021 15:25 Ответить
Тем же образом, что и остальные.
Через руководство. Которое вряд ли заплатило бы ему премию за антиваксерскую статью. А вот за проваксерскую - легко. Руководство в конечном итоге блюдет интересы промышленно-финансовых групп своей отрасли. В случае медицины это фарма.
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10.08.2021 15:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F Госпиталь Святого Варфоломея и Лондонской школы медицины и стоматологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Лондонского университета королевы Марии управляется и финансируется трастовым фондом. Так что свои выдумки оставьте сказочникам.
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10.08.2021 15:42 Ответить
Я знаю. И ты веришь в то, что у него НЕТ связей с фармой?
Это как верить в то, что скажем товар на полках супермаркета (какой к тебе ближайший? вот его и возьми за пример, в любом - так) просто так стоит. Без отчислений по листингу (плюс взносы по второй форме категорийному менеджеру...), исключительно благодаря честной конкуренции и лучшему качеству. Вот как раз такое видение мира - и есть вера в сказки.
У продукции фарм. компаний иные каналы сбыта. Аптеки. Больницы. И торговые агенты у них разных типов. Доктора входят в их число.
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10.08.2021 17:11 Ответить
Вот ссылка на реферат статьи
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/29/3/512/5364298?redirectedFrom=fulltext

Можешь найти там координаты редакции European Journal of Public Health и напиши им разоблачительную статью.
Они оценят довод "Вон тот ученый обманщик, потому что я тут за доп. бабло вот так товар расставляю".
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10.08.2021 17:23 Ответить
Рука руку моет, как говорится. Ворон ворону глаз не выклюет.
Смысл мне бодаться с ними на их поле? Никакого.
Ты что... в Британии ретро-бонусов быть не может. Вот вааще никак - скажут они мне... Интересно, они в курсе, что я в курсе ценников на это у них?))

Воевать с врагом по его правилам - путь к поражению. Я лучше вон тебя просвещу)))
А если серьезно, то на официальном поле они сильнее за счет желания людей делегировать ответственность за свою жизнь другим (я писал сегодня). Ну ничего. Весь вопрос лишь в том, чтобы найти "своих". И определенные успехи на этом поле есть.
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10.08.2021 17:31 Ответить
Не надо тут мне науку опровергать примерами из мерчайданзинга. Можешь найти статью и найти исходные данные и пересчитать коэффициенты корреляции. Думаю, что безукоризненным корреляционным анализом ты убедил бы суровых ученых мужей. Если, конечно, он окажется в твою пользу.
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10.08.2021 17:57 Ответить
Вот пример как это делается:

Italian police sought bribery charges in May 2004, against 4,400 doctors and 273 GSK employees. GSK and its predecessor were accused of having spent £152m on physicians, pharmacists and others, giving them cameras, computers, holidays and cash. Doctors were alleged to have received cash based on the number of patients they treated with a cancer drug, https://en.wikipedia.org/wiki/Topotecan topotecan (Hycamtin).https://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline#cite_note-164 [162] The following month prosecutors in Munich accused 70-100 doctors of having accepted bribes from SmithKline Beecham between 1997, and 1999. The inquiry was opened over allegations that the company had given over 4,000 hospital doctors money and free trips.https://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline#cite_note-165 [163]
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10.08.2021 15:40 Ответить
И что предложила Фарма автору этих научных статей?
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10.08.2021 15:45 Ответить
Дайте угадаю... Бесплатную ацетилсалициловую кислоту в фирменной аптеке?
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10.08.2021 15:46 Ответить
Бгг. Мелко плаваешь)))
Еще защитную маску и банку антисептика)).

А вообще так он и сознается. Со времен фон Папена многое изменилось и дураков хранить чеки/расписки по выдаваемым взяткам - нет.
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10.08.2021 17:08 Ответить
Да, и управляли спасательной операции вроде бы тоже профи. И кол-во шлюпок тоже определяли они...

В общем профи.
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10.08.2021 10:54 Ответить
Интересно, сколько людей на этом основании решат, например, отказаться от помощи профи и будут сами лечить онкологию?
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10.08.2021 11:01 Ответить
Есть и такие. Немногие.
А по онкологии вообще есть интересные вещи... но они, скажем так, за пределами официальной науки.
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10.08.2021 12:26 Ответить
Да, есть. И в подавляющем большинстве они на кладбище.
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10.08.2021 14:08 Ответить
Как будто бы подавляющее большинство пациентов онкологии в нашей стране - эффективно лечат и в итоге они там не оказываются.
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10.08.2021 15:15 Ответить
Есть и случаи и излечения и длительной ремиссии у онкобольных.Правда, не так часто, как нам всем хотелось бы. А хождение по знахарям лишает онкобольных даже этого шанса.
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10.08.2021 15:53 Ответить
Вот не скажи. Есть и случаи, когда целитель помогает более чем онколог.
Но ты прав в одном. Это, все же случаи.
Подавляющее большинство... это приговор.
И ... скажем так... по некоторым данным, иначе попросту быть не может. Что современная медицина, что целитель - лишь иногда может отсрочить этот самый приговор.
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10.08.2021 16:57 Ответить
А по поводу конституционных прав - есть законы обычные, а есть законы военного времени. И там тже ограничиваются некоторые права граждан. А ковид за первый год кнес больше жизней, чем все годы войны на Донбассе. И продолжает уностить. Так что не стоит перегибать. Давным-давно есть норма, что в заведениях огбщественного питания нельзя работать людям с открытой формой туберкулеза. Хотя право на труд гарантирует конституция. Тут формально-бюрократический подход не работает.
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10.08.2021 10:53 Ответить
Добро. Приказ Верховного Главнокомандующего об утверждении военного положения, согласованный Верховной Радой. Он есть? Мы оба знаем, что нет. А значит ограничивать конституционные права граждан - нельзя.
Что самое смешное, так это то, что специалисты по конституционному праву, из Конституционного суда - придерживаются со мной одного мнения и в своем решении по поводу карантина так и написали, мол низзя ограничивать права без военного / чрезвычайного положения (не путать с ситуацией). И даже отменили соотв. постанову Кабмина. Тока вот Кабмин за день до вердикта - ту постанову отменил и принял новую, такую же. А потому формально... решение суда касалось старой постановы.... и все заново а это долго. Адвокат по фамилии Гумиров, который собственно этим занимается мог бы рассказать Вам больше деталей. Но прикиньте - отношение, ага? Мол мы поняли что неконституционно, но подшаманили с бумажками теперь мучайтесь повторно...
Нельзя, Антип, быть чуть-чуть беременным. Ровно так же - нельзя исполнять законы частично. Здесь - выгодно=исполняем, здесь - не выгодно=не исполняем, а здесь - вообще пирожки в газету заворачивали, не обращайте внимания.
Либо правовое государство и тогда законы исполняются, либо тирания и тогда о них забыли.

Антип. Алкоголь, сигареты... и прочие канцерогенопроизводители унесли жизней... ковиду и не снилось с страшных мечтах. Но их НИКТО не агитирует запретить...
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10.08.2021 11:03 Ответить
73% выбрали такую власть. Что тут поделаешь, для них Зе - дипломированный юрист.
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10.08.2021 11:33 Ответить
Просто при введении ЧС и ВС у государства в отношении народа возникают не только права на ввод некоторых ограничений - но и повышенные обязанности. Например по обеспечению средствами защиты... от ковид в том числе, если бы по нему оно было бы принято. Оттого и... имеем что имеем. Права ограничили и при этом никому ничего не должны.
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10.08.2021 12:24 Ответить
я и не говорю о том чтобы доверять мне - доверяй лучше Ляшко и вики .. просто я имею способность принимать информацию и делать выводы САМОСТОЯТЕЛЬНО складывая этот пазл !!!! и я понял то что поголовная вакцинация - это не медицина - а ВЕТЕРЕНАРИЯ - где скот на подобии тебя не спрашивают а тупо колят вакцину !!
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10.08.2021 16:49 Ответить
"способность принимать информацию и делать выводы САМОСТОЯТЕЛЬНО" в отношении написания слова "ВЕТЕРИНАРИЯ" Вас изрядно подвела. Успехов в грамматике.
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10.08.2021 17:11 Ответить
ой ***.. не могу !!! знаешь - когда человеку-неудачнику не чего сказать в ответ - он начинает убирать на ошибках
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10.08.2021 23:31 Ответить
 
 