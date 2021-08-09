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Сытник хочет, чтобы осенью Рада урегулировала процедуру назначения и увольнения директора НАБУ: Надеюсь не будет многолетних конкурсов с бесконечными и.о.

Сытник хочет, чтобы осенью Рада урегулировала процедуру назначения и увольнения директора НАБУ: Надеюсь не будет многолетних конкурсов с бесконечными и.о.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что осенью Верховная Рада примет изменения в закон о НАБУ.

Об этом он сказал во время брифинга, посвященного презентации отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Через Конституционный Суд было достигнуто решение о признании недействительными определенных норм закона о НАБУ. Сейчас у нас почти год есть пробел в законе, не нормирована процедура назначения и освобождения с должности директора Антикоррупционного бюро. Это очень плохо, потому что в апреле 2022 года закончится каденция действующего директора НАБУ и чрезвычайно важно сохранить независимость антикоррупционного бюро, не сломать то, что создавалось тяжелым трудом. Для того чтобы сохранить независимость Антикоррупционного бюро, я надеюсь, осенью парламент примет соответствующее законодательство", - сказал Сытник.

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Он выразил надежду, что после принятия во втором чтении законопроекта №5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" "не будет многолетних конкурсов с наличием бесконечных и.о. и Антикоррупционное бюро получит руководителя, который будет избран на прозрачном конкурсе, который будет иметь доверие со стороны общества и со стороны наших западных партнеров".

Автор: 

НАБУ (4218) ВР (29226) конкурс (1142) назначение (2165) Сытник (958)


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Вистава лялькового балагана триває !!))
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09.08.2021 14:09 Ответить
Сытник, у нас одна проблема. Убрать идиота квартального! Вместе с бэнино-рыговскими ублюдками. Я это понимаю, а ты -не?!)
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09.08.2021 14:17 Ответить
У него постоянные проблемы - то туфли жмут, то - то что повыше...
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09.08.2021 17:58 Ответить
Призначення керівника НАБУ має здійснюватися Президентом України для наділення НАБУ і функціями озброєного органу влади, і інтернаціональною юрисдикцією.

Президент України має конституційне повноваження здійснювати помилування (пункт 27 частини першої статті 106 Конституції України), яке при грамотній реалізації може призвести до скасування деяких одіозних рішень Конституційного Суду України та Верховного Суду указом Президента України з постановленням цим же указом нового рішення у судових справах.
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09.08.2021 20:48 Ответить
 
 