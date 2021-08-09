Сытник хочет, чтобы осенью Рада урегулировала процедуру назначения и увольнения директора НАБУ: Надеюсь не будет многолетних конкурсов с бесконечными и.о.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что осенью Верховная Рада примет изменения в закон о НАБУ.
Об этом он сказал во время брифинга, посвященного презентации отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Через Конституционный Суд было достигнуто решение о признании недействительными определенных норм закона о НАБУ. Сейчас у нас почти год есть пробел в законе, не нормирована процедура назначения и освобождения с должности директора Антикоррупционного бюро. Это очень плохо, потому что в апреле 2022 года закончится каденция действующего директора НАБУ и чрезвычайно важно сохранить независимость антикоррупционного бюро, не сломать то, что создавалось тяжелым трудом. Для того чтобы сохранить независимость Антикоррупционного бюро, я надеюсь, осенью парламент примет соответствующее законодательство", - сказал Сытник.
Он выразил надежду, что после принятия во втором чтении законопроекта №5459-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по приведению статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" "не будет многолетних конкурсов с наличием бесконечных и.о. и Антикоррупционное бюро получит руководителя, который будет избран на прозрачном конкурсе, который будет иметь доверие со стороны общества и со стороны наших западных партнеров".
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