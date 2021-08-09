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Новости Агрессия России против Украины
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У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко

У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что у президента Владимира Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

По словам Александра Лукашенко, предыдущий президент Украины Петр Порошенко якобы провалил минские договоренности, потому что "был управляем извне".

"Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал - выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский - зря... У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента", - рассказал белорусский диктатор.

В то же время он ни слова не сказал о том, что РФ не выполнила и даже не пыталась выполнять свою часть минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любая попытка силой разрешить ситуацию на Донбассе обернется для Украины трагедией, - Лукашенко

Автор: 

Зеленский (20196) Лукашенко (3611) Порошенко (19584) путин (31197) Донбасс (26955) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+31
Что то сегодня этого больного ублюдка многоВАТО
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09.08.2021 14:06
+29
путін і зараз задоволений Зєлєю.
Квартальні бізнеси квітнуть на паРаші буйним цвітом.
Ніяких санкцій проти них пуйло не впроваджує.
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09.08.2021 14:05
+20
Здається ми живемо в Білорусі. Самопроголошена вусата голова цілий день на арені.
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09.08.2021 14:07
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путін і зараз задоволений Зєлєю.
Квартальні бізнеси квітнуть на паРаші буйним цвітом.
Ніяких санкцій проти них пуйло не впроваджує.
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09.08.2021 14:05 Ответить
А хто эта путин? Весь мир знает это чмо под именем *****!
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09.08.2021 14:29 Ответить
Я ж уточнила - "пуйло".
Так зрозуміліше?
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09.08.2021 14:32 Ответить
не примушуйте інтелігентну даму червоніти і ніяковіти!
Це нам можна прямо висловлюватись...
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09.08.2021 14:54 Ответить
Что то сегодня этого больного ублюдка многоВАТО
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09.08.2021 14:06 Ответить
Он что, пережарил картошку, что красноречие разыгралось не на шутку...
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09.08.2021 14:06 Ответить
"Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента" - мы в курсе, 73% зебилов.
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09.08.2021 14:07 Ответить
Здається ми живемо в Білорусі. Самопроголошена вусата голова цілий день на арені.
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09.08.2021 14:07 Ответить
Так от нашего клована особо новостей както не поступает.
Вирусец поднадоел уже.
Ну и вот
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09.08.2021 14:22 Ответить
Зелі не дають припинити війну бандери.
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09.08.2021 14:08 Ответить
Путин очень хорошо воспринял выборы нового президентаИсточник: https://censor.net/ru/n3281631

Еще бы нехорошо - такого осла выбрали во время войны
- на его месте агрессора, каждый радовался бы..
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09.08.2021 14:08 Ответить
Внимание к мнению кремлёвских сидельцев - отличительная черта постсовков.
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09.08.2021 14:11 Ответить
Бульбофюрер! Твоє місце на паРаші!
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09.08.2021 14:11 Ответить
У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5269

...
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09.08.2021 14:11 Ответить
А зебилы тут кудахчут как он был за Порошенко )))
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09.08.2021 14:12 Ответить
Кому интересно мнение висельника?
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09.08.2021 14:15 Ответить
Как можно слушать этого живодера...
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09.08.2021 14:15 Ответить
Цензор- хватит этого полоумного маразматика цитировать целый день. Кому он интересен?
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09.08.2021 14:16 Ответить
Шурік!
Вже звик до путенської руки у дупі???
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09.08.2021 14:16 Ответить
Хотелки понятны. Зачем они нам ?
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09.08.2021 14:18 Ответить
Забили ленту этим придурком! Ау,Цензор!
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09.08.2021 14:21 Ответить
А шо такоє?! А може придурок останнє слово промовляє?! Так вислухаємо ж його!)))
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09.08.2021 14:27 Ответить
Та нічого такого,але це не перший раз цього м"ясника сюди пхають і пхають А на друге скажу так:хай би він уже скоріше здох,падлюка!(прости,Господе )
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09.08.2021 14:49 Ответить
о, яке щастя...ти бач, пуйло позитивно сприйняло...

та срати на твое пуйло, пiдлабузник рашистський, поцiлуй своє пуйло у дупу.
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09.08.2021 14:22 Ответить
У Зеленського був шанс стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9376
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09.08.2021 14:24 Ответить
Тарган, брись під лаву !
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09.08.2021 14:27 Ответить
Таракан3%, хоть ты и имбицил, но прав! Такие нелохи не валяются на улице, днём с огнём не сыщешь, прямой подарок моржовой звизде, от бородатой бабушки бени, за ранние высказанные оскорбления! Но *****, недооценило нелоховство зЕлоха... =)
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09.08.2021 14:28 Ответить
Но активность народа не дала Организму быстро оправдать желания ВВХ.
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09.08.2021 14:28 Ответить
Вовік і радий би, але боїться що порохоботи йому яйка відірвуть.
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09.08.2021 14:33 Ответить
Кожен з диктаторів читає мінські документи так, як йому вигідно. Пропускаючи невигідні їм пункти. І в упор не хочуть визнавати, що касапи - інша, друга сторона війни, агресор та окупант частини української території.
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09.08.2021 14:52 Ответить
какой может быть железобетон у рашистского куйла,который не выполнил указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года (утверждённого законом СССР от 26 апреля того же года(правоприемником и правонаступником которого обобрался рашист). о пеередаче Крыма Украине,Хельсинский Акт и Будапештскую бумагу. ? Железобетонное рашистское *********
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09.08.2021 15:36 Ответить
ну еще бы . путин умолял - любого , только не Порошенко .
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09.08.2021 20:35 Ответить
Зе разочаровал Пу.
какая-то антикондитерская заява Лу.
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10.08.2021 04:50 Ответить
 
 