У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что у президента Владимира Зеленского был шанс стать миротворцем в Украине и серьезно продвинуться в урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
По словам Александра Лукашенко, предыдущий президент Украины Петр Порошенко якобы провалил минские договоренности, потому что "был управляем извне".
"Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал - выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский - зря... У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента", - рассказал белорусский диктатор.
В то же время он ни слова не сказал о том, что РФ не выполнила и даже не пыталась выполнять свою часть минских договоренностей.
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Квартальні бізнеси квітнуть на паРаші буйним цвітом.
Ніяких санкцій проти них пуйло не впроваджує.
Так зрозуміліше?
Це нам можна прямо висловлюватись...
Вирусец поднадоел уже.
Ну и вот
Еще бы нехорошо - такого осла выбрали во время войны
- на его месте агрессора, каждый радовался бы..
...
Вже звик до путенської руки у дупі???
та срати на твое пуйло, пiдлабузник рашистський, поцiлуй своє пуйло у дупу.
какая-то антикондитерская заява Лу.