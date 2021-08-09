Завершено досудебное расследование по взрыву в жилом доме на Позняках. Среди подозреваемых - 5 должностных лиц "Киевгаза", - прокуратура

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 5 должностных лиц АО "Киевгаз" по факту взрыва в жилом доме на Позняках, произошедшего 21 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.

В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) в внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. Кроме этого, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 53 млн грн. Указанное подтверждается выводами проведенных экспертиз.

Среди подозреваемых - первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда. Действия сотрудников квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыто материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, утром 21 июня 2020 года в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.