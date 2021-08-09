Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отвергает обвинения в репрессиях в свой адрес.
Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", комментируя вопрос журналиста американского телеканала CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Вы (США. - ред.) творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях", - сказал Лукашенко.
Напомни, ранее телерадиокомпания CNN заявила, что под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных.
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А. Дюшеева
Кстати, годовой доход одной только фирмы «Samsung», составляет 200 миллиардов долларов.
А весь годовой доход ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета «вЯликой» Кацапии - 186 миллиардов баксов)))
Вся «богатая» Рассеюшка, с её нефтью, газом, золотом и хрен знает чем - зарабатывает меньше, чем ОДНА южно-корейская фирма!
Хошь сидеть в тенёчке и мак курить -- тогда зачем тебе американцы? Желание народа -- закон.