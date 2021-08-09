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Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отвергает обвинения в репрессиях в свой адрес.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", комментируя вопрос журналиста американского телеканала CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы (США. - ред.) творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси, - Боррель

Напомни, ранее телерадиокомпания CNN заявила, что под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных. 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) репрессии (2766) США (26336)


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Топ комментарии
+8
Слишком много бульбаша на сегодня, лимит когда исчерпан будет? Таблетки не принял сутра, понедельник, день тяжелый даже для дурдома.
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09.08.2021 14:27
+7
Весельчак Лу решил поучить США демократии?
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09.08.2021 14:27
+7
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3656541.html Куда приходит Рашка - получается Северная Корея. Куда приходят США - получается Южная Корея...

Южная Корея.11-я экономика мира.
Средняя зарплата - 3000 долларов в месяц.
В стране просто нет бедных. Средняя продолжительность жизни - 82 года.
Самый низкий уровень младенческой смертности в мире.
Топовый мировой поставщик высоких технологий.
Каждый третий корабль в мире - произведен здесь. Не говоря про автомобили, смартфоны и телевизоры.
Население - одно из самых образованных и конкурентноспособных в мире.
Школы - третьи в мире по качеству образования.
Больницы - третьи в мире по качеству медицинских услуг.
Армия - пятая в мире по мощи и эффективности.
Правительство инвестирует в науку больше, чем Япония и США.
Самое большое количество подключенных к интернету людей в мире. Музыка (K-Pop) и фильмы, которые покорили весь мир.
И все это - на ничтожной территории, без нефти, газа и драгоценных металлов.
И все это - буквально за одно поколение, в кратчайшие сроки, на обломках голода и войны.
И все это - не растеряв собственных традиций, своего языка, из уважения и любви к жизни.
Южная Корея, ты - рукотворное человеческое чудо. И наглядный пример на планете: свобода и упорство побеждают. Всегда!
А. Дюшеева

Кстати, годовой доход одной только фирмы «Samsung», составляет 200 миллиардов долларов.
А весь годовой доход ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета «вЯликой» Кацапии - 186 миллиардов баксов)))
Вся «богатая» Рассеюшка, с её нефтью, газом, золотом и хрен знает чем - зарабатывает меньше, чем ОДНА южно-корейская фирма!

Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях - Цензор.НЕТ 1310


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09.08.2021 14:49
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Правила форума Совет форумчан
США для этих чертей как ладан. Для украинских тоже.
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09.08.2021 14:25 Ответить
Слишком много бульбаша на сегодня, лимит когда исчерпан будет? Таблетки не принял сутра, понедельник, день тяжелый даже для дурдома.
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09.08.2021 14:27 Ответить
Весельчак Лу решил поучить США демократии?
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09.08.2021 14:27 Ответить
США кроме тушоки Рузвельта и Ножек Буша советскому быдлу ничего не давало.. Вру..Билл Клинтон дал кредит Ельцину в 47 миллиардов долларов под очень низкий процент..5 % годовых...
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09.08.2021 14:43 Ответить
Как насчет ленд-лиза? Там кроме тушенки много чего было.
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09.08.2021 15:17 Ответить
В 1894 году президент США Кливленд подарил 2 корабля с хлебом для голодающей РАБссии,а в 1921 году миллиардер США Арманд Гаммер подарил чЛенину именной чек на 1 миллиард долларов в связи с голодающими Повольжья...Правда чЛенин за это бабло купил в Германии винтовки патроны и пулеметы...
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09.08.2021 14:47 Ответить
наш клоун в старечому маразмі. Тут питання: чи бубочка доросте до такого стану?
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09.08.2021 14:49 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3656541.html Куда приходит Рашка - получается Северная Корея. Куда приходят США - получается Южная Корея...

Южная Корея.11-я экономика мира.
Средняя зарплата - 3000 долларов в месяц.
В стране просто нет бедных. Средняя продолжительность жизни - 82 года.
Самый низкий уровень младенческой смертности в мире.
Топовый мировой поставщик высоких технологий.
Каждый третий корабль в мире - произведен здесь. Не говоря про автомобили, смартфоны и телевизоры.
Население - одно из самых образованных и конкурентноспособных в мире.
Школы - третьи в мире по качеству образования.
Больницы - третьи в мире по качеству медицинских услуг.
Армия - пятая в мире по мощи и эффективности.
Правительство инвестирует в науку больше, чем Япония и США.
Самое большое количество подключенных к интернету людей в мире. Музыка (K-Pop) и фильмы, которые покорили весь мир.
И все это - на ничтожной территории, без нефти, газа и драгоценных металлов.
И все это - буквально за одно поколение, в кратчайшие сроки, на обломках голода и войны.
И все это - не растеряв собственных традиций, своего языка, из уважения и любви к жизни.
Южная Корея, ты - рукотворное человеческое чудо. И наглядный пример на планете: свобода и упорство побеждают. Всегда!
А. Дюшеева

Кстати, годовой доход одной только фирмы «Samsung», составляет 200 миллиардов долларов.
А весь годовой доход ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета «вЯликой» Кацапии - 186 миллиардов баксов)))
Вся «богатая» Рассеюшка, с её нефтью, газом, золотом и хрен знает чем - зарабатывает меньше, чем ОДНА южно-корейская фирма!

Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях - Цензор.НЕТ 1310


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09.08.2021 14:49 Ответить
Кто что хотел, тот то и построил.
Хошь сидеть в тенёчке и мак курить -- тогда зачем тебе американцы? Желание народа -- закон.
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09.08.2021 17:25 Ответить
Авган сам не хочет ,они хотят мак выращивать ,а Рашка его торговать с твоим МИД России.
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09.08.2021 18:41 Ответить
А в Ливию и Ирак вмешалась твоя вонючая бензоколонка. В Ливии частная армия повара твоего презедента.
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09.08.2021 18:44 Ответить
Куда приходит Рашка получается Куба и Венесуэла , куда США Пуэрто-Рико ,с бюджетом сравнимым с Португалией.
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09.08.2021 18:40 Ответить
Зеленский повторяет Лукашеску во всем...назначает везде на посты свое быдло...А это называется Узурпация власти на 30 лет минимум...73 % баранов согласны быть Быдлом...
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09.08.2021 14:53 Ответить
шо и в белоруской вестке,подрашистской ,где председателем лука ,американцы руководили белорусскими силовиками ,которые устроили репресии(побоище) белорусскому народу???
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09.08.2021 14:55 Ответить
не мудіщєв, а мудіщє.
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09.08.2021 14:56 Ответить
калгаспный питух раскудахкался
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09.08.2021 14:58 Ответить
Во всем виноваты Байден и Порошенко,этьо они нарисовали в Кремле Бульбафюреру 80 % типа паБЕДАААА
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09.08.2021 14:58 Ответить
Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях - Цензор.НЕТ 6975
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09.08.2021 15:00 Ответить
Зеле Байден и Порошенко нарисовали трохи меньше 73%
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09.08.2021 15:02 Ответить
Хакеры РАБссии научились рисовать % в любой стране Мира,...хотите узнать кто на РАБссии победит на выборах в ДурьДуму в сентябре?Пжлста...Ядиная РАБссия 75 %
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09.08.2021 15:10 Ответить
Цензор, а не много ли сегодня этого бульбофюрера вашем сайте?
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09.08.2021 17:15 Ответить
 
 