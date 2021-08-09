Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отвергает обвинения в репрессиях в свой адрес.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", комментируя вопрос журналиста американского телеканала CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы (США. - ред.) творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях", - сказал Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси, - Боррель

Напомни, ранее телерадиокомпания CNN заявила, что под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных.