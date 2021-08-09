Лукашенко заявил, что "очень скоро" покинет свой пост, но "гадать не надо"
Захвативши власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что может покинуть президентский пост "очень скоро", но его беспокоит, что республику начнут "крошить".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.
В то же время он отметил, что о конкретных сроках "гадать не надо".
По словам Лукашенко, есть "человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", но решение будет приниматься на выборах. "Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - добавил он.
Топ комментарии
+11 violator
показать весь комментарий09.08.2021 14:30
+9 Дмитрий Чуб
показать весь комментарий09.08.2021 14:36
+8 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий09.08.2021 14:29
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Но это не ему...
Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!
Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!
А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!
За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!
А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!
Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!
Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!
Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!
)(уйло дусту подсыпит Таракану
Вже 26 років повторює цю фразу)))
и все они офицеры КГБ.
"Вы сабе нават не ўяўляеце, наколькі хутка я пакіну займаемую пасаду ...
па астранамічным мерках ... ,
у сэнсе - у касмічных маштабах ... .
Карацей кажучы, з радасцю і замілаваннем ў сэрцы паведамляю вам, браты-беларусы, што на наступных выбарах прэзідэнта Беларусі падтрымка цяпер дзеючага прэзідэнта (гэта значыць - мяне, не ў меру сціплага, але сярод вас горача каханага) будзе 101,37 працэнта ад усіх грамадзян, якія маюць права голасу".
"Хто для беларуса самы люты і непрымірымы вораг?
Правільна - каларадскі жук.
А откудова ўзяўся гэты каларадскі жук, я вас пытаю?
У іхняга нягодніка Дзядзькі Сэма нават штаны пафарбаваны як спіна ў каларадскага жука.
Вось да чаго дайшло! Вось што гэта такое!
Вось адкуль у нашых бед ногі растуць, любімыя таварышы-сябры-беларусы".