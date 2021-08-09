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Лукашенко заявил, что "очень скоро" покинет свой пост, но "гадать не надо"

Лукашенко заявил, что

Захвативши власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что может покинуть президентский пост "очень скоро", но его беспокоит, что республику начнут "крошить".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.

В то же время он отметил, что о конкретных сроках "гадать не надо".

По словам Лукашенко, есть "человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", но решение будет приниматься на выборах. "Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко

Беларусь (7886) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+11
Коля подрос и выявил желание сам порулить ?
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09.08.2021 14:30
+9
Пост президента поменяет на пост губернатора Беларусского автономного округа?
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09.08.2021 14:36
+8
Остапа несёт и несёт. Астанавите его!1111
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09.08.2021 14:29
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В семействе представительских автомобилей Aurus появилась новая модель - к седану и лимузинам Senat добавился катафалк «Лафет». По данным портала «Русский автомобиль», ФГУП НАМИ изготовило двухобъёмную версию для похорон.

Но это не ему...
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09.08.2021 14:28 Ответить
Остапа несёт и несёт. Астанавите его!1111
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09.08.2021 14:29 Ответить
Коля подрос и выявил желание сам порулить ?
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09.08.2021 14:30 Ответить
Не, он не хочет, но есть такое слово "надо". Оно "не хочет", но будет -все ради "счастья" белорусов!!!
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09.08.2021 14:46 Ответить
Правильнее - Коля ****** !
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09.08.2021 15:05 Ответить
пока его босс, плешивая моль его не грохнет, не покинет ...
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09.08.2021 14:31 Ответить
Да коленька будет ...никого другого народец в беларусской губернии никогда не выберет..😀
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09.08.2021 14:31 Ответить
О ЛУКАШЕНКО

Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!

Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!

А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!

За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!

А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!

Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!

Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!

Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!
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09.08.2021 14:32 Ответить
"Я - поэт, зовусь Незнайка. От меня вам балалайка"
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09.08.2021 14:42 Ответить
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09.08.2021 14:44 Ответить
скоро..сдохнет
)(уйло дусту подсыпит Таракану
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09.08.2021 14:33 Ответить
Пост президента поменяет на пост губернатора Беларусского автономного округа?
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09.08.2021 14:36 Ответить
Так, а чьо молчишь, когда ж ты нас всех, падла покинешь?!))) Мы ж жеж ждьом-не дождьомся!)
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09.08.2021 14:37 Ответить
Ага лет через 10 !
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09.08.2021 14:42 Ответить
Через 10 - это по Лукашенковски слишком скоро, а еще там много нужно сделать...
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09.08.2021 14:43 Ответить
"Я этой власти уже наелся"
Вже 26 років повторює цю фразу)))
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09.08.2021 14:43 Ответить
"есть "человек 15-20, которые могут вырасти в президенты".
и все они офицеры КГБ.
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09.08.2021 14:45 Ответить
Конечно покинет! Если объединят РБ с РФ то, однозначно, два президента там не будет - из двух останется один... и это будет явно не Лука.
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09.08.2021 14:47 Ответить
Якось швидко білорусія переходить в рашу. ***** надто швидко створює СРСР-2. Бояри кацапські бунтують?
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09.08.2021 14:48 Ответить
а шо такое?под задницей подгорает,постовой?
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09.08.2021 14:48 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
"Вы сабе нават не ўяўляеце, наколькі хутка я пакіну займаемую пасаду ...
па астранамічным мерках ... ,
у сэнсе - у касмічных маштабах ... .
Карацей кажучы, з радасцю і замілаваннем ў сэрцы паведамляю вам, браты-беларусы, што на наступных выбарах прэзідэнта Беларусі падтрымка цяпер дзеючага прэзідэнта (гэта значыць - мяне, не ў меру сціплага, але сярод вас горача каханага) будзе 101,37 працэнта ад усіх грамадзян, якія маюць права голасу".
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09.08.2021 15:04 Ответить
Конечно покинет, будет "почётным смотрящим" на Беларуси. Президент там один, вернее как говаривал товарищ Дункан Макклауд - "Должен остаться только один"!
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09.08.2021 15:09 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/a/6/c/0/a6c0f1e8ca6cae3df51d7e58b8c5f432/original.jpgКоля Лукашенко наш Президент! Колхоз Беларусь иначе никак
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09.08.2021 15:12 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
"Хто для беларуса самы люты і непрымірымы вораг?
Правільна - каларадскі жук.
А откудова ўзяўся гэты каларадскі жук, я вас пытаю?
У іхняга нягодніка Дзядзькі Сэма нават штаны пафарбаваны як спіна ў каларадскага жука.
Вось да чаго дайшло! Вось што гэта такое!
Вось адкуль у нашых бед ногі растуць, любімыя таварышы-сябры-беларусы".
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09.08.2021 15:25 Ответить
Лукашенко заявив, що "дуже скоро" покине свій пост, але "гадати не треба" - Цензор.НЕТ 4287
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09.08.2021 15:36 Ответить
ЦЕНЗОР !!! ЗАДОВБАЛИ БАЦЬКОЙ !!!! ХТО ВІН В УКРАЇНІ ?????
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09.08.2021 15:55 Ответить
Вiн радянскiй малорос, якiх багато на сходi Украiни
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09.08.2021 16:53 Ответить
Головне, щоби догори дригом. А чи скоро, - на те божа воля.
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09.08.2021 21:26 Ответить
 
 