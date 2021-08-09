Лукашенко заявил, что "очень скоро" покинет свой пост, но "гадать не надо"

Захвативши власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что может покинуть президентский пост "очень скоро", но его беспокоит, что республику начнут "крошить".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.

В то же время он отметил, что о конкретных сроках "гадать не надо".

По словам Лукашенко, есть "человек 15-20, которые могут вырасти в президенты", но решение будет приниматься на выборах. "Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - добавил он.

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