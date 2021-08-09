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Горуна объяснил свое заявление о "спорте вне политики": Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения

Горуна объяснил свое заявление о

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна объяснил свой пост в поддержку прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая обнималась с Марией Ласицкене, державшей флаг олимпийского комитета России. Он заявил, что не хотел обидеть память погибших украинских воинов, но считает, что Магучих поступила достойно, ведь нужно уважать своих соперников.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу объяснить контекст дискуссии, развернувшейся в предыдущем посте.

Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который пошел на 19-летнюю Ярославу Магучих. На самом деле, мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня))

Что ж, задание выполнено. А теперь давайте попробуем поговорить нормально.

Есть спорт как сфера функций государства, и есть спорт как деятельность атлетов и тренеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих

Для меня спорт: спортзал, наработки технико-тактических задач, улучшение физических кондиций, подготовка и выезд на соревнования, тренировочные сборы, спарринги, питание, взвешивание, выступление, победы. Этому процессу я отдаю себя и свои силы. Уверен, что и 19-летняя Ярослава Магучих также. Там нет места даже для существования политики, тем более, там нет умысла влиять политически, используя спортивную узнаваемость.

Спорт, как сфера функций государства - это государственные дела, здесь не то, что есть место политике, это и есть политика. Это то, что работает вокруг непосредственной спортивной деятельности, то, что ее обеспечивает. Это имидж и престиж государства, это дело функционирования Министерства спорта и других профильных государственных и коммунальных структур и организаций. Это как международные отношения, так и внутренние отношения Минспорта с федерациями. Это зарплаты, призовые и стипендии. Это деятельность целого госаппарата.

Это плоскость, в которой я не работаю. Это не то, чем занимаюсь я, или Ярослава Магучих, или Олег Верняев, или любой другой действующий спортсмен.

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Поздравления на пьедестале соперниц / соперников объятиями - это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения.

Я, собственно, это и подчеркивал, но большинство увидело лишь название "спорт вне политики" и начали трактовать по своим предпочтениям.

Международная арена - это последствия сложной ежедневной работы атлета. И поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство - он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам. Церемония награждения спортсменов - это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований. Есть писаные и неписаные правила поведения атлетов на подиуме. Ярослава Магучих все сделала, что от нее ожидалось. А игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена.

Я осознаю всю сложность и горечь событий последних 8 лет. Я никоим образом не хотел пренебречь или уменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и для защиты Украины! Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству!", – написал Горуна.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

В ответ украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов".

Горуна объяснил свое заявление о спорте вне политики: Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения 01
Горуна объяснил свое заявление о спорте вне политики: Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения 02

Автор: 

Олимпиада (1136) Магучих (45) Горуна Станислав (6)


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Топ комментарии
+74
Горуна заявив що поважає російських фашистів.
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09.08.2021 14:38
+56
Дурак решил более подробно объяснить, почему он дурак. Так сказать, по-полочкам разложить.
П.С. Я,дескать, сам жертвенный баран и козел опущения заместо Магучих. Хитрый план такой хитрый.
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09.08.2021 14:40
+53
Горуна объяснил свое заявление о "спорте вне политики": Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения - Цензор.НЕТ 8093
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09.08.2021 14:41
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Страница 3 из 3
Краще би не уточнював)) Бо вийшло ще дебыльніше.
Цим козлам заборонили навіть під своїм прапором виходити. Яка в ***ду повага?
Спарцмєнам краще рот зашивати, або язик на вузол зав'язувати. Ну, нема клепок. Одні мішцы.
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09.08.2021 17:27 Ответить
він івашим і нашим як його духовний лідер садовий галицькі манкурти какая разніца
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09.08.2021 17:30 Ответить
Жахіття...

Він і Магучих живе в Україні де нема війни з росією...
Ось би пану Білецькому взяти своїх побратимів та фото з війни, з відірваними кінцівками українських вояків та з посміхаючимися офіцерами та вояками росії, та й завітати у гості до цього "офіцера" і до дівчинки Магучіх, поспілкуватись то й може шось в голові у них перемкнеться!
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09.08.2021 17:47 Ответить
Треба цього говоруна разом з попрыгуньей видправыты на фронт. Вбывство це що политыка. Гандон выкорыстаный короче и таки люды нашу краину представляють краще б вин и вона ничого не завооьвувалы просто позор кого посылають представлять краину
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09.08.2021 17:47 Ответить
...из Армии вятой, любительский, олимпийский спорт нужно убирать, и из ментуры, спецслужб тоже...нех там шакалить на бюджетах армейских, длб всяким недалеким, готовым государственный флаг позорить..есть ДСШ, ДЮСШ, Спортклубов разных полно, в т.ч. и бандитских валом, пусть там и тренируются, а нац. флаги на пьедесталах победителям когда выдают, то только с инструктажом и ответсвенным за него, кого нить из огромной толпы шаровиков - функционеров, там ошиваюшихся, а жажду обнимашек с вражинами, пусть в бытовках удовлетворяют, в этом они вольны...
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09.08.2021 17:58 Ответить
святой..
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09.08.2021 18:02 Ответить
Пора гаруні брати лапті, дерев`яну ложку і чимчикувати сьорбати щі до кацапів. Його там зачекалися
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09.08.2021 18:13 Ответить
Что-то много букв для каратэки . Это точно он сам писал? Или юристы поработали?
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09.08.2021 19:00 Ответить
Він має юридичну освіту.
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10.08.2021 00:22 Ответить
Скажу больше - у него юридическое образование на лице написано
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14.08.2021 10:53 Ответить
отправьте этого придурка на передовую... пусть там обнимается....
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09.08.2021 19:07 Ответить
Гавнюк необразованный.....
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09.08.2021 20:47 Ответить
Хорошие у Самонемочи кадры! Спасибо подхитрожопному ничтожеству Славко...
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09.08.2021 22:26 Ответить
а комментарий от дуры магучих был, или я что-то пропустил?
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09.08.2021 22:37 Ответить
Горуна пояснив свою заяву про "спорт поза політикою": не хотів применшити жертву наших героїв, але вітати суперників обіймами - це прояв поваги - Цензор.НЕТ 5365
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09.08.2021 23:00 Ответить
Це - подружка наших бронзових синхроністок:
https://www.championat.com/olympic/news-4426157-svetlana-romashina-my-nepobedimy-kogda-vo-glave-nashej-komandy-putin.html

Светлана Ромашина: мы непобедимы, когда во главе нашей команды Путин

=савсєм нікакой палітікі=.
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10.08.2021 00:20 Ответить
Беленюк спробував нейтрально:
https://sport.ua/uk/news/549246-zhan-belenyuk-ya-protiv-travli-maguchih

Жан БЕЛЕНЮК: «Я проти цькування Магучіх»

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився своєю думкою з приводу https://sport.ua/uk/news/549118-minoborony-ukrainy-provedet-vstrechu-s-maguchih-iz-za-foto-s-lasitskene критики на адресу Ярослави Магучіх через її фотографії з росіянкою Марією Ласіцкене :
«По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль.
З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що проблема в цьому полягає.
Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером, ти знаходишся в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вони змагалися».
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10.08.2021 00:22 Ответить
Тот случай когда лучше было бы молчать. У меня только один вопрос, где наши политруки? Если спортсмен это представитель государства, и посредством спорта продолжает гос. политику, то почему же у них такой шлак в голове? Они своими действиями государству больше вреда принесли, чем пользы своими медальками. Понятно ,что головой работать им некогда. Для этого должны быть другие люди. Поэтому этот ***** на совести спортивных чиновников.
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10.08.2021 00:24 Ответить
Черговий відбитий дурень, якому б краще помовчати...
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10.08.2021 07:32 Ответить
Не можна жити в Україні і бути "поза війною", бо щодня гинуть наші хлопці. Щодня хтось втрачає здоров'я, життя, а хтось близьку людину. Діти втрачають батьків, а батьки дітей.
Як боротися з "рускім міром" в головах спорсменів, митців, бізнесу? Позбавляти преміальних за нагороди, бо їх платять з податків українців. Зупинити нарешті пряму торгівлю з агресором. Закрити кордони з державою агресором. Тоді буде більше правильної проукраїнської політики.
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10.08.2021 08:44 Ответить
Дебил
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10.08.2021 10:16 Ответить
Поважати суперника треба. Це гідно звання спортсмена. Але поважати ворога - ганебно. Ворога тільки знищують. Чи фізично чи морально. Тому ти станіслав горуна є гидкий пристосуванець, падлюка і українська гнида. Ти не гідний честі бути громадянином України. Геть з України.
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10.08.2021 10:20 Ответить
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