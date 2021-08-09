Горуна объяснил свое заявление о "спорте вне политики": Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения
Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна объяснил свой пост в поддержку прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая обнималась с Марией Ласицкене, державшей флаг олимпийского комитета России. Он заявил, что не хотел обидеть память погибших украинских воинов, но считает, что Магучих поступила достойно, ведь нужно уважать своих соперников.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу объяснить контекст дискуссии, развернувшейся в предыдущем посте.
Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который пошел на 19-летнюю Ярославу Магучих. На самом деле, мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня))
Что ж, задание выполнено. А теперь давайте попробуем поговорить нормально.
Есть спорт как сфера функций государства, и есть спорт как деятельность атлетов и тренеров.
Для меня спорт: спортзал, наработки технико-тактических задач, улучшение физических кондиций, подготовка и выезд на соревнования, тренировочные сборы, спарринги, питание, взвешивание, выступление, победы. Этому процессу я отдаю себя и свои силы. Уверен, что и 19-летняя Ярослава Магучих также. Там нет места даже для существования политики, тем более, там нет умысла влиять политически, используя спортивную узнаваемость.
Спорт, как сфера функций государства - это государственные дела, здесь не то, что есть место политике, это и есть политика. Это то, что работает вокруг непосредственной спортивной деятельности, то, что ее обеспечивает. Это имидж и престиж государства, это дело функционирования Министерства спорта и других профильных государственных и коммунальных структур и организаций. Это как международные отношения, так и внутренние отношения Минспорта с федерациями. Это зарплаты, призовые и стипендии. Это деятельность целого госаппарата.
Это плоскость, в которой я не работаю. Это не то, чем занимаюсь я, или Ярослава Магучих, или Олег Верняев, или любой другой действующий спортсмен.
Поздравления на пьедестале соперниц / соперников объятиями - это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения.
Я, собственно, это и подчеркивал, но большинство увидело лишь название "спорт вне политики" и начали трактовать по своим предпочтениям.
Международная арена - это последствия сложной ежедневной работы атлета. И поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство - он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам. Церемония награждения спортсменов - это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований. Есть писаные и неписаные правила поведения атлетов на подиуме. Ярослава Магучих все сделала, что от нее ожидалось. А игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена.
Я осознаю всю сложность и горечь событий последних 8 лет. Я никоим образом не хотел пренебречь или уменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и для защиты Украины! Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству!", – написал Горуна.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
В ответ украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов".
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Цим козлам заборонили навіть під своїм прапором виходити. Яка в ***ду повага?
Спарцмєнам краще рот зашивати, або язик на вузол зав'язувати. Ну, нема клепок. Одні мішцы.
Він і Магучих живе в Україні де нема війни з росією...
Ось би пану Білецькому взяти своїх побратимів та фото з війни, з відірваними кінцівками українських вояків та з посміхаючимися офіцерами та вояками росії, та й завітати у гості до цього "офіцера" і до дівчинки Магучіх, поспілкуватись то й може шось в голові у них перемкнеться!
https://www.championat.com/olympic/news-4426157-svetlana-romashina-my-nepobedimy-kogda-vo-glave-nashej-komandy-putin.html
Светлана Ромашина: мы непобедимы, когда во главе нашей команды Путин
=савсєм нікакой палітікі=.
https://sport.ua/uk/news/549246-zhan-belenyuk-ya-protiv-travli-maguchih
Жан БЕЛЕНЮК: «Я проти цькування Магучіх»
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився своєю думкою з приводу https://sport.ua/uk/news/549118-minoborony-ukrainy-provedet-vstrechu-s-maguchih-iz-za-foto-s-lasitskene критики на адресу Ярослави Магучіх через її фотографії з росіянкою Марією Ласіцкене :
«По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль.
З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що проблема в цьому полягає.
Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером, ти знаходишся в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вони змагалися».
Як боротися з "рускім міром" в головах спорсменів, митців, бізнесу? Позбавляти преміальних за нагороди, бо їх платять з податків українців. Зупинити нарешті пряму торгівлю з агресором. Закрити кордони з державою агресором. Тоді буде більше правильної проукраїнської політики.