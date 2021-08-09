Следующее заседание суда по делу MH17 состоится 6 сентября: слово предоставят родственникам погибших

В Нидерландах следующее судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17 состоится 6 сентября.

На заседании слово будут иметь родственники погибших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно предварительному графику, проведение слушаний предусмотрено также 7 сентября, 9-10 сентября, 13-14 сентября, 16 сентября, 21 сентября, 23-24 сентября.

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В то же время, как отметили Укринформу в суде, на сегодняшний день точно неизвестно, будут ли использованы все дни. Судебные заседания могут быть сокращены, перенесены или даже отменены из-за определенных обстоятельств.

Из-за пандемии коронавируса количество присутствующих в суде ограничено. Обязательным является соблюдение карантинных правил: ношение маски, дистанция 1,5 метра между присутствующими.

Желающие могут следить за процессом через прямую трансляцию.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.