Легковушка врезалась в автобус на Львовщине: шесть человек госпитализированы. ФОТОрепортаж

На Львовщине в результате столкновения автобуса с автомобилем травмированы шесть человек. Полицейские проводят расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 августа, в 7:20 на улице Драгоманова в городе Каменка-Бугская Львовской района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Мазда", 44-летний житель Львова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с пассажирским автобусом "Эталон" сообщением "Стриганка - Львов", за рулем которого находился 40-летний житель одного из сел Львовской района.

Водителя "Мазды" и пять пассажиров автобуса в возрасте от 37 до 68 лет, жителей Львовского района, с телесными повреждениями доставили в больницу. Их диагнозы уточняются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.





