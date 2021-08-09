Белорусская легкоатлетка Тимановская в знак протеста выставила на аукцион медаль Европейских игр-2019

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года, которые проходили в Минске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Стоимость лота сейчас составляет 5 тыс. долларов.

Все средства от продажи награды должны перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку спортсменам из Беларуси, находящимся в оппозиции к режиму Лукашенко.

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу и получила возможность продолжить спортивную карьеру в этой стране.

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