Суд отпустил под ночной домашний арест фигуранта дела об убийстве Веремия - Бялая

Шевченковский суд 9 августа отпустил из-под стражи фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщила "Адвокатська дорадча група" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

На заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая. Однако, судья принял решение изменить меру пресечения.

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Напомним, что Павел Бялай - обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях: по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собранию), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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Павел Бялай - правая рука Юрия Крысина. по версии следствия. Обвиняется в том, что стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, титушки остановили такси, извлекли из него журналиста Вячеслава Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия. По версии следствия, непосредственно в Веремия стрелял другой участник группы титушок - Джалал Алиев, который сейчас скрывается.