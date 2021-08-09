РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4150 посетителей онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
1 511 15

Суд отпустил под ночной домашний арест фигуранта дела об убийстве Веремия - Бялая

Суд отпустил под ночной домашний арест фигуранта дела об убийстве Веремия - Бялая

Шевченковский суд 9 августа отпустил из-под стражи фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщила "Адвокатська дорадча група" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

На заседании коллегия под председательством судьи Оксаны Голуб рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста для Бялая. Однако, судья принял решение изменить меру пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Напомним, что Павел Бялай - обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия и других преступлениях: по п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору), ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), ст. 340 (препятствование собранию), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Крысину, который причастен к убийству журналиста Веремия, дали 2 года условно. ФОТО+ВИДЕО

Павел Бялай - правая рука Юрия Крысина. по версии следствия. Обвиняется в том, что стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, титушки остановили такси, извлекли из него журналиста Вячеслава Веремия и Алексея Лимаренко. Сначала их жестоко избили, а затем выстрелили в Веремия. По версии следствия, непосредственно в Веремия стрелял другой участник группы титушок - Джалал Алиев, который сейчас скрывается.

суд (25073) убийство (6475) Веремий (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ну если бы боевой генерал был какой или АТОшник то СИЗО, а ватный убийца, госизмена, взятки в особо крупных - это максимум домашний арест. Зеробили їх разом.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:29
+9
Вбивцям - домашній арешт, а патріотам із Харкова - сізо )
показать весь комментарий
09.08.2021 15:30
+8
Домашний арест, опять блеа?
Когда уже судей начнут вешать...
показать весь комментарий
09.08.2021 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Домашний арест, опять блеа?
Когда уже судей начнут вешать...
показать весь комментарий
09.08.2021 15:26 Ответить
Ну если бы боевой генерал был какой или АТОшник то СИЗО, а ватный убийца, госизмена, взятки в особо крупных - это максимум домашний арест. Зеробили їх разом.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:29 Ответить
Це просто якесь зебільне знущання.
Бойових генералів і воїнів в тюрму, ватних вбивць- під домашній арешт.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:30 Ответить
Вбивцям - домашній арешт, а патріотам із Харкова - сізо )
показать весь комментарий
09.08.2021 15:30 Ответить
Це ще не остаточне рішення, так як є Суд Божий, який покарає і суддю і ватну наволоч.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:32 Ответить
Прямуйте, шановний, будь-ласка, в піший-еротичний тур із Вашим "божим судом"!
При всій моїй повазі!
Дебілом потрібно бути, щоби не розуміти, що в історичних періодах, де люди найбільше апелювали до "суда божого" - відбувалося найбільше свавілля влади.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:56 Ответить
При всій моїй повазі і Вам воздасться за цю маячню, що написали.
показать весь комментарий
09.08.2021 17:46 Ответить
Можу обгрунтувати кожне слово та вираз і довести, що це не маячня.
А Ви можете грунтовно довести існування "божого суду"? ))
показать весь комментарий
10.08.2021 12:08 Ответить
Оце по нашому! Не те, що в справі Вербицького. Там, уявіть, залишили за гратами!
показать весь комментарий
09.08.2021 15:37 Ответить
Семенченко в тюрьме, убийца Вербицкого на домашнем аресте - все, что нужно знать о наших судах...
показать весь комментарий
09.08.2021 15:51 Ответить
При зе-упырях патриотов без улик сажают в тюрьмы, а убийц украинцев - выпускажт на свободу. Сепарня благодарит лохов 73%, которые сделали это вместе.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:52 Ответить
..а почему нет залога в полмиллиарда, как генералу, который строит корабли для Украины и защищал Мариуполь?
или истинные прасы ценят прасов?
73%ные зебилы-протрироты, вы сделали себя разом в угоду кацапам и чмошникам-криворосам.. ну хоть посмеялись, жлобы-приколисты, гы-гы
показать весь комментарий
09.08.2021 17:47 Ответить
Зеправосудие.
показать весь комментарий
09.08.2021 18:53 Ответить
Портновский уголовный кодекс + рыговско-ЗЕленская власть
показать весь комментарий
09.08.2021 23:41 Ответить
Поняття "суддя" давно невід'ємне від понять "хабарник", "мерзота", "сєпар", "дебіл".
Тепер іще й "убивця".
показать весь комментарий
10.08.2021 10:42 Ответить
 
 