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На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ

На

Дороги по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" строят с переплатой от 10% до 40%.

Об этом в статье "Хорошие дороги, но есть вопрос" пишет издание НВ, информирует Цензор.НЕТ.

Издание, в частности, ссылается на анализ сайта "Наші гроші".

"Вывод неутешительный: переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10% до 40%. Причина - ограниченный круг участников торгов", - говорится в статье.

Отдельная проблема "Большой стройки" - бизнес субподрядов. Лига антитраста ведет анализ того, как крупные участники дорожных тендеров выигрывают контракты, а затем дробят их и перепродают субподрядчикам, зарабатывая на этом маржу. Это приводит к подорожанию ремонта и строительства 1 км дорог в Украине на 40%, подсчитали в организации.

Читайте: "Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час, - Загребельская

"Автомагистраль-Юг" Александра Бойко только за год получила подрядов на более чем 30 млрд грн, подсчитала Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали Бойко в одном ресторане с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Юрием Аристовым из фракции "Слуга народа". Эта же компания, по сообщению "Укравтодора", профинансировала подарок Зеленского одной многодетной семье - новый дом.

Более 90% подрядов за прошлый год составил текущий средний ремонт с гарантией эксплуатации дороги всего лишь 1-5 лет.

"Значит, вложенные в эти дороги миллиарда скоро могут вполне законно превратиться в "тыкву", - отмечает Агия Загребельская. По ее мнению, такой гарантийный срок слишком мал для такой масштабной программы, как "Большая стройка".

Также читайте: Каждый второй грузовой автомобиль на украинских дорогах едет с перегрузкой, - Шмыгаль

Внесло свою лепту в неприятную статистку "Большой стройки" и монобольшинство в Верховной Раде. 3 июня оно позволило закупить услуги по строительству Киевской объездной дороги за 85 млрд грн вне системы электронных закупок ProZorro. Василий Задворный, гендиректор ProZorro, в комментарии НВ отметил, что на эти закупки не сможет прийти любой бизнес, то есть будет ограниченная конкуренция, а государство потеряет деньги. По его подсчетам, потери составят 5-8,5 млрд грн.

"Конкуренция - эффективная прививка от коррупции, - объясняет Загребельская. - Именно за счет конкуренции сокращается маржинальность, а значит, остается меньше денег и возможностей для взяточников".

По ее мнению, решить проблемы тендеров "Большой стройки" может только Антимонопольный комитет. "Но он также не вмешивается, поскольку, как и другие государственные органы, фактически является филиалом Банковой", - резюмирует эксперт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд, - Загребельская

Автор: 

дороги (2512) Загребельская (102) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+21
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 2149
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09.08.2021 15:43
+17


На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9722
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09.08.2021 15:57
+16
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 746
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09.08.2021 15:38
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На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 746
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09.08.2021 15:38 Ответить
Да какие 10 или 40%? При Зебиле километр дороги подорожал в 2,3 раза. Вот вам и 130% коррупции.
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09.08.2021 15:38 Ответить
а минимальная зарплата в сколько раз подорожала?
-а щебёнка,а песок,а цемент...а про битум вообще отдельная тема
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09.08.2021 16:13 Ответить
Битум подешевел
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09.08.2021 20:15 Ответить
А тема реально отдельная. Это срез коррупции в чистом виде. И главное лицо там Беня
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09.08.2021 20:16 Ответить
Переплата є тому, що ці проекти розпочались з часів Гройсмана. Їх жаба давить і взяли собі "отлуп"
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09.08.2021 15:41 Ответить
да надоели про папередников, зе ж не такой, он же честный и друзья его честные, так пусть и строят честно , а то папередники папередники
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09.08.2021 16:02 Ответить
Зільона Буратіна - «Піара с перерезанієм лєнточек не будет

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Просто на кожній поштукатуреній стіні з'явилися скляні таблички:

На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9678
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09.08.2021 20:41 Ответить
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 2149
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09.08.2021 15:43 Ответить


На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9722
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09.08.2021 15:57 Ответить
На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5246
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09.08.2021 16:45 Ответить
Ну у вас зебилов и рожи. Как вы так живете то?

На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6096
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09.08.2021 16:54 Ответить
всего то 40 % . что то слабоваты аппетиты для великого крадівництва
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09.08.2021 15:50 Ответить
Это грабеж, за который вся зеленая банда ответит!
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09.08.2021 15:51 Ответить
100%
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09.08.2021 16:00 Ответить
Они станут первыми кто ответит...
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09.08.2021 16:15 Ответить
Переплата = откаты!
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09.08.2021 15:52 Ответить
Помимо "переплаты от 10 до 40%" есть еще три кричащих фактора:
1 Проекты новых дорог не соответствуют даже текущим реалиям автомобильного трафика. Двухполосные дороги делаются там, где даже текущий трафик подразумевает четыре полосы (не говоря уже о том что будет через 10-20 лет), обочин нет, развязки одноуровневые и т.п.

2 Качество строительства и материалов на Ж начинается, на А заканчивается. Знаменитая "бетонка" Днепр - Киев (район Решетиловки) бетон крошится руками. Какой там использовался цемент? В какой пропороции? Дорожная разметка вытирается через 2 года эксплуатации
3 Сроки строительства превышают все мыслимые и не мыслимые мировые стандарты, т.к. работают "три калеки" ибо так удобно подрядчику. А т.к. подрядчик платит откаты, то он и условия ставит удобные ему.
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09.08.2021 15:53 Ответить
Таки да. Вот пример. Я бы их всех во главе с Зелей заставил там ездить по кругу и снимал бы этот треш на камеру в назидание потомкам. А по трассе пустил бы фуры. Вот это было бы шоу, покруче квартала.

На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1050
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09.08.2021 15:59 Ответить
Дурака учить все равно что мертвого лечить.
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09.08.2021 16:43 Ответить
Вони косять під дебілів, але не дебіли - це точно.
Мабуть думають попилити бабло двічі (вже попилили), а то і тричі
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09.08.2021 22:08 Ответить
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 4834
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09.08.2021 15:56 Ответить
Каких дорог?То,что строили уже разрушается.Это не дороги,а просто картинка для СМИ (как и все в нашей стране)
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09.08.2021 16:02 Ответить
Чем больше уворуешь у страны - тем более крутой ты патриот.
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09.08.2021 16:27 Ответить
Причина - обмежене коло учасників торгів", - йдеться у статті. Джерело: https://censor.net/ua/n3281667

причина - зеленська корупція.
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09.08.2021 16:29 Ответить
ото якщо виграв тендр на мільярд...найняв субпідрядчиків на мілярд чотириста...=так тож не держава на 40% попала а підрядчик!
Якась "математика"заказушна..
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09.08.2021 16:49 Ответить
зебіл, не прикидуйся. І не старайся відбілити "велике крадівництво"
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09.08.2021 17:51 Ответить
Интересно чем Загребельская на пару с Амирханяном в АМКУ занималась?
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09.08.2021 17:23 Ответить
Маю великі сумніви. За Ющенко відкати в дорожному будівництві виросли з 10 до 40% вартості будівництва і країна "зупинилась" в довгобудах. Всім стало все пох і прийшов яник... Кожний наступний презідєнт додавав 10-15%. Те що зараз "відкатують" жидобільшовики на догоду ***** під виглядом "великого будівництва" то "папєрєдніки" навіть мріяти про таке не могли...
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09.08.2021 20:07 Ответить
чего так мало по неофициальным 50-70 %
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09.08.2021 20:14 Ответить
Большому кораблю- большое плаванье! Воровать так миллионы !
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09.08.2021 21:13 Ответить
Перевищення на 10-20% це взагалі нє о чьом. 40% - це вже вартує уваги.
Проте я особисто думаю там перевищення на 100-400%
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09.08.2021 22:03 Ответить
не может быть! Зеленский не может столько красть!
Пацаны из его ОПГ перестанут его уважать! Он берёт минимум 400%, а не 40
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09.08.2021 23:14 Ответить
 
 