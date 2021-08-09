На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ
Дороги по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" строят с переплатой от 10% до 40%.
Об этом в статье "Хорошие дороги, но есть вопрос" пишет издание НВ, информирует Цензор.НЕТ.
Издание, в частности, ссылается на анализ сайта "Наші гроші".
"Вывод неутешительный: переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10% до 40%. Причина - ограниченный круг участников торгов", - говорится в статье.
Отдельная проблема "Большой стройки" - бизнес субподрядов. Лига антитраста ведет анализ того, как крупные участники дорожных тендеров выигрывают контракты, а затем дробят их и перепродают субподрядчикам, зарабатывая на этом маржу. Это приводит к подорожанию ремонта и строительства 1 км дорог в Украине на 40%, подсчитали в организации.
"Автомагистраль-Юг" Александра Бойко только за год получила подрядов на более чем 30 млрд грн, подсчитала Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали Бойко в одном ресторане с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Юрием Аристовым из фракции "Слуга народа". Эта же компания, по сообщению "Укравтодора", профинансировала подарок Зеленского одной многодетной семье - новый дом.
Более 90% подрядов за прошлый год составил текущий средний ремонт с гарантией эксплуатации дороги всего лишь 1-5 лет.
"Значит, вложенные в эти дороги миллиарда скоро могут вполне законно превратиться в "тыкву", - отмечает Агия Загребельская. По ее мнению, такой гарантийный срок слишком мал для такой масштабной программы, как "Большая стройка".
Внесло свою лепту в неприятную статистку "Большой стройки" и монобольшинство в Верховной Раде. 3 июня оно позволило закупить услуги по строительству Киевской объездной дороги за 85 млрд грн вне системы электронных закупок ProZorro. Василий Задворный, гендиректор ProZorro, в комментарии НВ отметил, что на эти закупки не сможет прийти любой бизнес, то есть будет ограниченная конкуренция, а государство потеряет деньги. По его подсчетам, потери составят 5-8,5 млрд грн.
"Конкуренция - эффективная прививка от коррупции, - объясняет Загребельская. - Именно за счет конкуренции сокращается маржинальность, а значит, остается меньше денег и возможностей для взяточников".
По ее мнению, решить проблемы тендеров "Большой стройки" может только Антимонопольный комитет. "Но он также не вмешивается, поскольку, как и другие государственные органы, фактически является филиалом Банковой", - резюмирует эксперт.
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-а щебёнка,а песок,а цемент...а про битум вообще отдельная тема
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Просто на кожній поштукатуреній стіні з'явилися скляні таблички:
1 Проекты новых дорог не соответствуют даже текущим реалиям автомобильного трафика. Двухполосные дороги делаются там, где даже текущий трафик подразумевает четыре полосы (не говоря уже о том что будет через 10-20 лет), обочин нет, развязки одноуровневые и т.п.
2 Качество строительства и материалов на Ж начинается, на А заканчивается. Знаменитая "бетонка" Днепр - Киев (район Решетиловки) бетон крошится руками. Какой там использовался цемент? В какой пропороции? Дорожная разметка вытирается через 2 года эксплуатации
3 Сроки строительства превышают все мыслимые и не мыслимые мировые стандарты, т.к. работают "три калеки" ибо так удобно подрядчику. А т.к. подрядчик платит откаты, то он и условия ставит удобные ему.
Мабуть думають попилити бабло двічі (вже попилили), а то і тричі
причина - зеленська корупція.
Якась "математика"заказушна..
Проте я особисто думаю там перевищення на 100-400%
Пацаны из его ОПГ перестанут его уважать! Он берёт минимум 400%, а не 40