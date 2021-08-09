Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказал свое мнение о ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Он решил, что таким образом его якобы провоцируют.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия", - отметил белорусский диктатор.

"Мы пока терпим. Вы же видели, как они машину поставили, пограничные мигалки включили и гонят сюда людей. А наши ребята стоят с этой стороны - они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное - на поражение", - уверяет Лукашенко.

"Еще раз повторяю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения" - отметил Лукашенко, говоря о миграционном кризисе.

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Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

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