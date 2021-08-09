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Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение

Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказал свое мнение о ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Он решил, что таким образом его якобы провоцируют.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Если не утихомирятся на границах, получат по морде на всю катушку. Они специально на границе проводят эти акции. Они испытывают мое терпение и толкают меня на ответные действия", - отметил белорусский диктатор.

"Мы пока терпим. Вы же видели, как они машину поставили, пограничные мигалки включили и гонят сюда людей. А наши ребята стоят с этой стороны - они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное - на поражение", - уверяет Лукашенко.

"Еще раз повторяю: давайте сядем, возьмем голову в руки и подумаем, как выходить из этого положения" -  отметил Лукашенко, говоря о миграционном кризисе.

Читайте также: Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Автор: 

Беларусь (7886) Литва (2439) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+57
Бульбофюрер охренел.
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09.08.2021 15:42
+53
страна НАТО получит по морде. юмарыст уссатый.
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09.08.2021 15:44
+49
походу кукушка из колхозника свалила навсегда.
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09.08.2021 15:43
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Бульбофюрер охренел.
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09.08.2021 15:42 Ответить
08.‎08.‎2021
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек.


лукашенко начал расстреливать эмигрантов, которых перед этим завез из Ирака
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09.08.2021 15:50 Ответить
Многоходовочка пуйла. Толерантні білоруси через кордон з Литвою можуть залишити Білорусь. І Бацька залишиться один на один з пуйлом. Бацька зацікавлений, щоб кордон з Литвою був за колючим дротом, щоб білоруси не втікли.
Ми не маємо нормальної влади, як у Литві, тому наша перша справа - нормальна влада. І це ми маємо робити всі разом
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09.08.2021 16:31 Ответить
Ванятко, а "нормальна" по твоєму - це яка? Бабюлю ботоксну без коси обрати? Ти ж само, недолуге і огидне, за шмарклю тут топило, кол бахіню прокатали у пешому турі. Та ще й пробалаболилось перез всім народом, коли обіцяло суїциднутись, якщо жуля не забере булаву. Ну що? Де обіцяний суїцид?
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09.08.2021 17:52 Ответить
Ванятко , беларусы без проблем могут поехать в Литву или Польшу , то есть нет препяцтвий со стороны этих стран . Лукасвин транспортирует нелегалов из Ирака к границе с Литвой и там переправляет их в ЕС . Это все не бесплатно 10 - 15 тысяч евро с головы .
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09.08.2021 19:31 Ответить
Ты уже выбрало осла,тупорылое--так жуй не скавчи. Теперь сопли зеленые пузырями пускаешь,,владанетака,,.
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09.08.2021 20:25 Ответить
походу кукушка из колхозника свалила навсегда.
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09.08.2021 15:43 Ответить
Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение - Цензор.НЕТ 9103
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09.08.2021 15:43 Ответить
страна НАТО получит по морде. юмарыст уссатый.
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09.08.2021 15:44 Ответить
самая большая проблема если и случится что-то то все просто выразят обеспокоенность, к большому сожалению. В этом мире расчитявать надо только на себя
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09.08.2021 16:33 Ответить
а чему удивляться? фашистская комунистка и микрон молчат, сп-2 скоро запустят, кроме обеспокоенности у этих стран ничего нет. это факт.
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09.08.2021 17:33 Ответить
Петросян быдлоквартальный.
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09.08.2021 19:15 Ответить
у таракашки- кукуха крякнула в чердаке
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09.08.2021 21:52 Ответить
"Слон и Моська" басня Крылова.
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09.08.2021 15:45 Ответить
Зачем оно здесь?! Оно же больное.
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09.08.2021 15:49 Ответить
еще и в таком количестве. первой новостью из беларуси должен быть некролог по таракану с моралью "помер максим да и хер с ним", до нее - ничего не надо.
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09.08.2021 15:59 Ответить
Логика, как у ***** - гадить соседям и при этом угрожать, что они не радуются возникшим проблемам.
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09.08.2021 15:49 Ответить
гадить соседям, а потом удивляться почему с ними никто не хочет общаться.
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09.08.2021 17:34 Ответить
pust pobribyvajet a tam uze uvidem kto po morde polucat
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09.08.2021 15:58 Ответить
On uzhe poproboval, i ? Komu vliplo? U nas problemy, my tolko na zabor potratim 150 mln €, u nas uselosj 4000 migrantov... Nam ix pridiotsia kormitj, po 300 € platit prosto tak i eschio oplatit ix poezdki domoj... A "potato father" izdevaetsia... Ja zdes vizhu edinstvennogo pobeditelia- Putlera... Lukashke ploho, a nam voobsche xrenovo....
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09.08.2021 20:12 Ответить
гнида больная на голову
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09.08.2021 16:07 Ответить
Сказочный дол......**!!
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09.08.2021 16:23 Ответить
Его из армии при совке попёрли как психически больного по "7Б",чему тут удивляться.
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09.08.2021 16:32 Ответить
Таракан тебе пора петлю на шею сволота
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09.08.2021 16:28 Ответить
"Нелегальная миграция. Нет, мы не шантажируем никого. Мы никому не угрожаем. Просто вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать. И мы реагируем. Уж извините, как можем и как умеем", - сказал Лукашенко.
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09.08.2021 16:43 Ответить
Какой ты смелый чужими кулаками размахивать. Как пере.бет тебя (как вы два мудня с пуйлом ********** говорить) натовский сапог долетиш до московии.
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09.08.2021 16:57 Ответить
Цензор так і буде надавати цьому дебілу трибуну весь день?
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09.08.2021 16:58 Ответить
Единственное что меня интересует во всей этой ситуации с эмигрантским кризисом, кто автор? Лука или с востока подсказали?
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09.08.2021 17:00 Ответить
Спільне виробництво
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09.08.2021 20:32 Ответить
они за нарушение государственной границы по нашим законам должны сделать предупреждение голосом, выстрел вверх, остальное - на поражение", - уверяет Лукашенко.Источник: https://censor.net/ru/n3281669
Їбаш, нам не шкода.
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09.08.2021 17:01 Ответить
Чому ми обурюємося ? Білоруси , самі обрали цього колгоспника , хитровимаханого , своїм ************ . Зализали йому дірку на дупі і не помітили , коли таракан перетворився в дикого звіра . Якщо згадати давні байки про його ескадрони смерті , а щезло багато людей без сліду , то цей придурок , вже давно звірів від запаху крові . Тільки білоруси , не хотіли про це чути . Їм прекрасно жилося , непотрібно було воювати за волю . Так цей дик , вбивав , садив , намахував на гроші то одних , то других ( расєю - европу ) А дальше " оні проснулісь " , але пізно вже пити боржомі . Це має бути наукою для нас Хто би не сидів у нас на найвищому троні .Боже нас збав від такого порядку !
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09.08.2021 17:05 Ответить
Пізно ви почали молитися "Боже збав"... Потрібно було ще в 2018/19рр... Ні, зараз ще наша хвороба несмертельна, як ото в білорусів; і все ж...
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09.08.2021 17:49 Ответить
Никто его не выбирал . Он с 1996 года нелигитимный поддерживаемый росией диктатор . И это факт .
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09.08.2021 19:27 Ответить
Что бы взять "голову в руки", ее голову стоит для начала тебе открутить. А потом можно хоть в руки, хоть в в ноги, в футбол тоесть.
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09.08.2021 18:02 Ответить
путинская говорящая головка решила взять себя в руки
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09.08.2021 18:42 Ответить
Ну,это еще у кого морда....
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09.08.2021 18:59 Ответить
Я же говорю не санкции нужны а ударный дрон Раптер и ракета хеллфаер . Эту мразь давно утихомирить надо . Литовцы даже не думайте пускать нелегалов к себе . Возвращайте назад при любых обстоятельствах . Надо - стреляйте . Лука трус и боиться силы . Помните эту простую формулу .
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09.08.2021 19:26 Ответить
придурок... еще до осени тебя закопают.....
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09.08.2021 19:27 Ответить
День на Цензоре испорчен полностью высерами этого ублюдка недофюрера.
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09.08.2021 20:27 Ответить
Собака, яка гавкає, ніколи не кусає.
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09.08.2021 20:30 Ответить
Лукашенко так скромничает, называя себя президентом. Назвался бы просто: " Мы - ЦАРЬ всея великага Бульбостана"
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09.08.2021 22:28 Ответить
це ж брехня по типу як свинособаки розказують що в нас наче громадянська війна, самі стріляють і самі ж звинувачують в обстрілах.
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09.08.2021 22:50 Ответить
 
 