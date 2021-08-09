Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года: "Все должны получить"
Александр Лукашенко заявил, что украинцам, проживающим в стране, выдадут гражданство Беларуси. Это произойдет до конца текущего года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство", - сказал он.
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+37 marusia klimova
показать весь комментарий09.08.2021 16:10
+18 Элла Георгиевна Немзер
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+17 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий09.08.2021 16:12
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1. Скинуть Луку
2. Как то избавиться от "братских" обьятий Рашки
3. Не пустить на трон Луку 2.0, а желающих там будет куча
4. Реформы, честные выборы, демократия ну и все такое. Многое из чего в Украине уже есть лет 15-20, а в Беларуси и не намечалось
Не будут они в ЕС раньше нас. Да и мы можем туда не попасть. ЕС все больше колеться на пронемецкую и проамериканскую половины. В перспективе может быть два ЕС. Вот в проамериканский ЕС нас примут без вопросов. А в пронемецкий ЕС скорее Рашку примут, чем нас.
Сидит без брюк и без сапог -
Всё пропил в кабаке, бедняжка,
Как есть, до самых до порток».
І слава богу що я не один так думаю!
А так кто к тебе поедет? За какими коврижками?