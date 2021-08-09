Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года: "Все должны получить"

Александр Лукашенко заявил, что украинцам, проживающим в стране, выдадут гражданство Беларуси. Это произойдет до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство", - сказал он.

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