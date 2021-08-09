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Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года: "Все должны получить"

Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года:

Александр Лукашенко заявил, что украинцам, проживающим в стране, выдадут гражданство Беларуси. Это произойдет до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство", - сказал он.

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Автор: 

Беларусь (7886) гражданство (1312) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+37
Ой, ну славатегоспади! Пошла в очередь становицца!)))
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09.08.2021 16:10
+18
Не забудьте у них украинский забрать только.
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09.08.2021 16:18
+17
И эти как кацапы,да не украинцам а хохлам и вате,украинцы к вам как и в Мордор не едут,только хохлы но кацапы и эти не различают,раздавайте счастье нам сделаете,отсеется отборная вата и хохлы
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09.08.2021 16:12
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Ой, ну славатегоспади! Пошла в очередь становицца!)))
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09.08.2021 16:10 Ответить
Зря вы с такой иронией) Беларусь в ЕС будет точно раньше Украины...
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09.08.2021 16:30 Ответить
Та на здоровье! Мне шо, жалко?!)
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09.08.2021 16:32 Ответить
В Вашей ЛИЧНОЙ искренности, Маруся, я и не сомневаюсь даже(без иронии от чистого говорю).До выбора ЗЕльца мнение было диаметрально противоположным.Но когда видишь внутри Украины сегодня десятки тысяч усиковых и ломаченковых в кругу руских попов-бесов.....то ....ну Вы понимаете.(
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09.08.2021 16:48 Ответить
К счастью, уважаемый Майкл Бом, я к этим манкуртам никакого отношения не имею. Я их просто презираю.)И да, я - русская!)
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09.08.2021 16:58 Ответить
русская не рюзькая ....а беларус не бульбаед... А я беларус .........с литовско еврейско украинско польскими корнями.(из изученного):::У Родины не должно быть национальности.Любой Иванов за Родину дороже других ивановских......вы все это сами понимаете не хуже меня....Удачи без сдачи!
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09.08.2021 17:20 Ответить
Дякую. Для мене Україна понад усе ! Де я тільки не була! Але обожнюю саме її!
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09.08.2021 17:34 Ответить
В ЕС ************** не принимают.
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09.08.2021 16:38 Ответить
А ЗЕбилов как ты примут?( Разве трусливого Поца на колени перед куйло и перестать стрелять это беларусы выбрали....
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09.08.2021 16:58 Ответить
А мне зачем ЕС? Это ты на него слюни пускал.
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09.08.2021 17:11 Ответить
Мне зачем.Я еще в 78 прошлого сбежал от таких совковых чудиков как ты.....Долечивайся и не капризничай.
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09.08.2021 17:32 Ответить
красножоп, тебе надо ты и долечивайся.
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09.08.2021 17:41 Ответить
Піду займу чергу де громадянство БілорусіЇ дають.
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09.08.2021 16:40 Ответить
С диктатором не примут. Вон Турция член НАТО и экономически более развита, чем Беларусь или Украина. И Эрдоган хоть и диктатор, но далеко не такой отмороженый как Лука или Путин. А все равно не принимают.
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09.08.2021 16:43 Ответить
Разумно...спора не будет даже.Но я не писал что с лукашенко примут.Ключевое слово .....РАНЬШЕ.
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09.08.2021 17:02 Ответить
в твоём случае лукашенко имя нарицательное как синяя борода, и это карма.
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09.08.2021 17:13 Ответить
Ну да, им осталось всего-лишь:
1. Скинуть Луку
2. Как то избавиться от "братских" обьятий Рашки
3. Не пустить на трон Луку 2.0, а желающих там будет куча
4. Реформы, честные выборы, демократия ну и все такое. Многое из чего в Украине уже есть лет 15-20, а в Беларуси и не намечалось

Не будут они в ЕС раньше нас. Да и мы можем туда не попасть. ЕС все больше колеться на пронемецкую и проамериканскую половины. В перспективе может быть два ЕС. Вот в проамериканский ЕС нас примут без вопросов. А в пронемецкий ЕС скорее Рашку примут, чем нас.
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09.08.2021 22:32 Ответить
Это типа тем уткиновцам, которых еще не словили?
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09.08.2021 16:10 Ответить
И эти как кацапы,да не украинцам а хохлам и вате,украинцы к вам как и в Мордор не едут,только хохлы но кацапы и эти не различают,раздавайте счастье нам сделаете,отсеется отборная вата и хохлы
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09.08.2021 16:12 Ответить
туда даже хохлы не едут, там работы нет, а с "пашпартом" никуда не выедешь, так что малоросы скорее кацапский паспорт возьмут)
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09.08.2021 16:31 Ответить
Да вот беда - теперь Лукашка
Сидит без брюк и без сапог -
Всё пропил в кабаке, бедняжка,
Как есть, до самых до порток».
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09.08.2021 16:13 Ответить
Гражданство, чтобы потом резиновыми палками херячить? Своих же можно.
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09.08.2021 16:15 Ответить
В первую очередь гражданство Беларуси дают тем, кто приезжает со своими резиновыми палками.
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09.08.2021 16:18 Ответить
Им на вьезде их палки поотрывают, и выдадут резиновые ... как их .... имитаторы
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09.08.2021 16:20 Ответить
Гражданство Гондураса тоже легко получить. И оно выглядит предпочтительне, чем гражданство Беларуси.
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09.08.2021 16:17 Ответить
Ага, давайте, получайте... Мы тут как раз закон примем - кто добровольно получил другое гражданство после украинского, у того украинский паспорт превращается в тыкву!
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09.08.2021 16:18 Ответить
Не забудьте у них украинский забрать только.
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09.08.2021 16:18 Ответить
Если Украина не защитит себя от этих оборотней с двумя гражданствами в среде чиновников и законодателей, то никакой собственной национальной внешней и внутренней политики у страны не будет никогда. Думаю, что это уже сейчас почти невозможно сделать.
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09.08.2021 16:20 Ответить
Вся гниль в том, что огромный процент ключевых СБУшников и местечковых чинуш-воров имеют двойное гражданство.
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09.08.2021 16:29 Ответить
И я о том же
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09.08.2021 16:35 Ответить
Згоден на усі 100!!!
І слава богу що я не один так думаю!
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09.08.2021 17:55 Ответить
Засунь в очко своё гражданство себе таракан конченый
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09.08.2021 16:26 Ответить
Слабо вату заманиваешь, Бульбофюрер. Пообещать нужно, к примеру, шо примешь на службу дубинками избивать народ -потянутся беркутовцы садисты и психопаты с маньяками.
А так кто к тебе поедет? За какими коврижками?
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09.08.2021 16:27 Ответить
Перераховувати всіх необов'язково, Ви могли б просто написати кацапи.
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09.08.2021 16:43 Ответить
хто хоче в коцлагерь?...
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09.08.2021 16:27 Ответить
Это типа, был у тебя безвиз, а теперь ты невыездной из Беларуси. Тоже вариант)))
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09.08.2021 16:31 Ответить
Щось забагато сьогодні Лукашенки. Цензор спинися!
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09.08.2021 16:50 Ответить
и останутся в Украине только Зе и Пе
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09.08.2021 17:22 Ответить
Зачем им твое гражданство , идиот ? По украинскому паспорту они по Европе без виз катаються а по твоему серпасто-молоткастому в расейскую ********* и то с ковидными ограничениями не пускают .
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09.08.2021 19:18 Ответить
Звучит как угроза
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09.08.2021 20:12 Ответить
Ага, щас....
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09.08.2021 20:34 Ответить
 
 