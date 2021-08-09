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Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат

Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5% по итогам июня

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ее данным, за июль этого года инфляция составила 0,1%, тогда как в июле прошлого года была зафиксирована дефляция 0,6%.

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Базовая инфляция в июле стала отрицательной – 0,1%, что соответствует показателям июля прошлого года, соответственно в годовом измерении она осталась на уровне 7,3%.

Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%.

В целом за первых семь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,5%, базовая – 4,2%.

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Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.

Автор: 

инфляция (828) цены (2290) Госстат (220)


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Топ комментарии
+7
Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3831
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09.08.2021 16:29
+7
Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6597
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09.08.2021 16:36
+5
Вот реальные достижения зедебилов! А не то что показывают по Г+Г и о чем бредит нелох на своих видосиках ,обкурившись айкосов! Инфляция 10.2%,последний раз такое было в конце 90.
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09.08.2021 16:44
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Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 3831
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09.08.2021 16:29 Ответить
Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6597
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09.08.2021 16:36 Ответить
Вот реальные достижения зедебилов! А не то что показывают по Г+Г и о чем бредит нелох на своих видосиках ,обкурившись айкосов! Инфляция 10.2%,последний раз такое было в конце 90.
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09.08.2021 16:44 Ответить
Інфляція в Україні в липні прискорилася з 9,5% до 10,2%, - Держстат - Цензор.НЕТ 5836
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09.08.2021 16:47 Ответить
сейчас зебилы придумают, как к этому зашквару примазать порошенко.
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09.08.2021 16:49 Ответить
Що там придумувати - то Порошенко змусив обрати бубочку!
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09.08.2021 16:53 Ответить
Если денег нет, их можно напечатать, что сейчас и делают "Слуги Каннабиса" во главе с Гнусавым.
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09.08.2021 16:52 Ответить
Ну нарешті покаращення! Так, ЗЕбіли?
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09.08.2021 17:05 Ответить
Що, ще приховують реальні цифри? Звідки 10,2? Якщо там всі двадцять? Що самі по магазинам, по яткам не ходять? Та навіть шмотки подорожали мінімум на 20%, а найдешевші продукти - та всі 30% !!! Вчора пачечка ряженки в АТБ - 12грн, а рік тому була 9 !!
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09.08.2021 17:07 Ответить
ты ещё про яйца. сахар .масло вспомни какие 30 . рис который я всегда покупаю месяц как с 35 до 46 грн. прыгнул
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09.08.2021 17:20 Ответить
так я ж кажу: "мінімум"!
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09.08.2021 17:35 Ответить
а вот при папереднике инфл была отрицательной.
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10.08.2021 05:28 Ответить
 
 