Инфляция в Украине в июле ускорилась с 9,5% до 10,2%, - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5% по итогам июня

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ее данным, за июль этого года инфляция составила 0,1%, тогда как в июле прошлого года была зафиксирована дефляция 0,6%.

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Базовая инфляция в июле стала отрицательной – 0,1%, что соответствует показателям июля прошлого года, соответственно в годовом измерении она осталась на уровне 7,3%.

Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%.

В целом за первых семь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,5%, базовая – 4,2%.

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Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.