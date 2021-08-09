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Новости Задержание Протасевича
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Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали террористы "ЛНР": Приехали. Он пояснял. Они остались удовлетворенными

Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали террористы

Александр Лукашенко признался, что арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили российские террористы "ЛНР".

По его словам, они приезжали в Беларусь, пообщались с Протасевичем и остались удовлетворенными, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вот возьмите Протасевича – ну какой он стрелок, ну вы же видите – если бы он стрелял, то они же на Донбассе… Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили. Он пояснял. Они остались удовлетворенными", - сказал Лукашенко.

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Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Автор: 

Беларусь (7886) допрос (1372) Лукашенко (3611) Донбасс (26955) наемники рф (2070) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+21
Нота протеста должна быть от МИД Украины . . .
Это есть определённый элемент международно-правового признания ДНР / ЛНР со стороны Беларуси, если какие-то "правоохранительные органы" официально ездят и процессуальные действия делают . . . Поэтому МИД должен реагировать.
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09.08.2021 16:44
+16
Отреагирует. Зеля снова позвонит и предаст страну.
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09.08.2021 16:46
+12
Ну чьо, калхозник, ты попал!
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09.08.2021 16:44
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А шо его именно сегодня прорвало?
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09.08.2021 16:45 Ответить
Ну чьо, калхозник, ты попал!
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09.08.2021 16:44 Ответить
Нота протеста должна быть от МИД Украины . . .
Это есть определённый элемент международно-правового признания ДНР / ЛНР со стороны Беларуси, если какие-то "правоохранительные органы" официально ездят и процессуальные действия делают . . . Поэтому МИД должен реагировать.
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09.08.2021 16:44 Ответить
Отреагирует. Зеля снова позвонит и предаст страну.
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09.08.2021 16:46 Ответить
Это есть всего лишь театр одного актёра и бульбофюрер сегодня понамолол языком такого, что и на голову не наденешь. Неделю можно комментировать и удивляться, как Лукашенко уже 27й-год всем мозги парит
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09.08.2021 16:48 Ответить
как они могут ездить официально? дыныры это признаные терористы, лука - это захвативший черт власть, так кому ноту протеста выражать?
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09.08.2021 16:50 Ответить
До тех пор, пока у Украины есть посольство у "захватившего власть чёрта", ноту протеста надо заявлять "захватившему власть чёрту". Когда отозвут посла по причине официального непризнания легитимности "захватившего власть чёрта", тогда надо будет думать. А пока - всё просто.
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09.08.2021 21:14 Ответить
Что там Зеля ему рассказал про вагнеровцев? Считайте сразу оркам и ***** рассказывал.
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09.08.2021 16:45 Ответить
дурень старый сам себе на Гаагу точно наговорил, или у него действительно вавка в голове, не может даже диктатор так себя вкидывать. А по заявлениям его в сторону Литвы мы видим реальный пример реагирования евросоюза... опять никчемные беспокойства и непонятные санкции, и это за 7 лет войны, вот вам и ответ на нашу проблему...
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09.08.2021 16:48 Ответить
И в каком же, интересно, статусе они приезжали? И откуда бацька знает, что они остались довольны? Встречался с ними или сам за ширмой сидел? Пора разрывать дипотношения нафих..
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09.08.2021 16:50 Ответить
Місцеві працівники "заплечних справ" допитувати Протасевіча відмовились. Бацька виписав профі з Лугандона. Бацька будує гарний грунт для правління Колєнькі. Коли Бацька гигнеться, Колєнька не раз пом'яне його незлим, тихим словом...
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09.08.2021 16:52 Ответить
с чего вы взяли, что местные отказались? Раньше не отказывались, а щас то чего?
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09.08.2021 18:52 Ответить
Бульбафюрер полный идиот! ЛДНР признаны террористическим организациями, а он их приглашает допрос заключенных проводить, это сотрудничество с террористами
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09.08.2021 17:09 Ответить
У Бацькі зашкварів вже стільки, що йому байдуже - якого коляру будуть очі у того, хто прийме табуретку після вироку в Гаазі. Сусід такий...
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09.08.2021 17:19 Ответить
В Лугандоні протасевич сидів би на підвалі.
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09.08.2021 17:41 Ответить
Кондом уссатий, відплата вже близько, чекай і потім не жалійся.
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09.08.2021 17:50 Ответить
а наш мид... как и всегда молчит.....
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09.08.2021 19:31 Ответить
Вот у"Цензора" любовь к бешенному дебилу. пестрят цитатами.
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09.08.2021 21:49 Ответить
Вот же чучело картофельное. И беларусы- кастрированная нация. Недаром им сталин отдал украинскую Берестейщину- чтоб ассимилированные украинцы больше не буянили и не создавали риски стратегичесской трассе на запад. Берестейщину отдали беларусам вместо отжатой у них москалями Смоленщины
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09.08.2021 23:46 Ответить
 
 