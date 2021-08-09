Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали террористы "ЛНР": Приехали. Он пояснял. Они остались удовлетворенными
Александр Лукашенко признался, что арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили российские террористы "ЛНР".
По его словам, они приезжали в Беларусь, пообщались с Протасевичем и остались удовлетворенными, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вот возьмите Протасевича – ну какой он стрелок, ну вы же видите – если бы он стрелял, то они же на Донбассе… Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили. Он пояснял. Они остались удовлетворенными", - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Это есть определённый элемент международно-правового признания ДНР / ЛНР со стороны Беларуси, если какие-то "правоохранительные органы" официально ездят и процессуальные действия делают . . . Поэтому МИД должен реагировать.