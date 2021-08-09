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Новости Агрессия России против Украины
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Турция оснастит корвет для ВМС Украины американским ракетным комплексом и аппаратами для европейских противолодочных торпед

Турция оснастит корвет для ВМС Украины американским ракетным комплексом и аппаратами для европейских противолодочных торпед

Корвет класса Ada, который сейчас строится в Турции для нужд Военно-морских сил Украины, оснастят противокорабельным ракетным комплексом, зенитно-ракетным комплексом, артиллерийскими установками, пулеметами и торпедными аппаратами.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Как ударное ракетное оружие предусмотрен противокорабельный ракетный комплекс Harpoon производства США.

Кроме этого, корвет должны вооружить зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийскими установками OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35 мм), а также дистанционно управляемыми стабилизированными пулеметами (12,7 мм) Aselsan STAMP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За средства для покупки одного иностранного корвета можно изготовить 28 катеров типа "Кентавр" или "Гюрза", - замгендиректора "Кузни на Рыбальском" Белозубенко

Минно-торпедное вооружение корвета будет состоять из торпедных аппаратов (324-мм) с противолодочными торпедами Murene 90 Impact.

Также в Минобороны объяснили, почему строительство корвета для Украины началось в 2021 году, хотя, согласно стратегии ВМС, корабли такого класса должны поступать в армию не ранее 2025-2030 годов.

"По мировому опыту, срок строительства кораблей класса "корвет" составляет 3-6 лет и требует освоения его как боевой системы еще 1-2 года и более. Таким образом, полное приобретение способностей первого корвета ожидается не раньше 2026 года. Учитывая указанное, в соответствии со Стратегией ВМС, для обеспечения поступления корветов во втором этапе (2025-2030 годы. - Ред.), строительство первого корабля этого класса было начато на I этапе", - указано в письме.

Всего украинские военные хотят получить четыре корабля такого класса.

Также читайте: Корветную программу для ВМС Украины будут реализовывать на судостроительном заводе "Океан"

Напомним, в конце июля министр обороны Андрей Таран сообщил, что корвет должен выйти на государственные испытания в 2023 году. Строительство будет происходить по формуле "50 на 50". Корпус корабля соберут в Турции, а устанавливать вооружение и доводить до полной готовности хотят уже в Украине.

Автор: 

корвет (32) Минобороны (9277) оборона (5194) Турция (3369)


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Топ комментарии
+14
Нептун принят, но не в корабельном варианте. Его вообще считай что нет. Главнвкамандующий не главнакамандует делать (или доделывать?). В остальном - согласен.
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09.08.2021 17:06
+12
Я конечно только за чтобы у нас сами строили корветы.Но как показывает практика
Для этого нужно долгосрочное планирование.В наших реалиях пусть лучше Турция строит,а то будет как с нашим корветом на предприятии Новинской суки,лет двадцать будут строить и потом выкинут в металлолом.Украине нужно начинать с катеров совместно с Британией и Франции тоже опыт понадобится по строительству для береговой охраны.
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09.08.2021 18:38
+8
ЗУР хороший выбор!
Максимальная дальность стрельбы, до км 30
Досягаемость по высоте, м 9000
Максимальная скорость полета ЗУР 3М
Масса боевой части, кг 12
Старт ракеты вертикальный
Двигатель ЗУР РДТТ
Длина ЗУР, мм 3100
Диаметр корпуса ЗУР, мм 160
Размах крыльев, мм 480
Стартовый вес ЗУР, кг 112
Пусковой контейнер: - длина, мм до 4000 - вес, кг 480

Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед - Цензор.НЕТ 1665
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09.08.2021 18:02
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1) у нас есть принятый на вооружение ПКРк " Нептун "
2) британские катера которые проектируют для нас вроде бы должны будут нести NSM производства Конгсберг

3) теперь озвучили для корветов " Гарпун "

вопрос . не до хрена ли у нас получается разных ПКРк от разных производителей на вооружении ? при этом что ТТХ у них в целом очень похожи
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09.08.2021 16:57 Ответить
Нептун принят, но не в корабельном варианте. Его вообще считай что нет. Главнвкамандующий не главнакамандует делать (или доделывать?). В остальном - согласен.
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09.08.2021 17:06 Ответить
главнокомандующему не до ракет . у него там площадка детская под офисом открывается . это интереснее
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09.08.2021 18:13 Ответить
Чем больше , тем лучше,перживатель- ыкспЁрд
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09.08.2021 20:22 Ответить
ты Гарик нах это написал ? показать шо буквы знаешь ?

и да я эксперт в отличии от тебя
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09.08.2021 20:47 Ответить
Ми повинні провести уніфікацію озброєння з системами керування таким чином щоб наші системи керування могли використовувати як Нептун так і натівський Гарпун. Так само турецька система керування яка стоїть на корветах повинна однаково добре наводити як Гарпуни так і (з часом) вітчизняні Нептуни.
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09.08.2021 22:27 Ответить
при чем тут система наведения к обслуживанию трех разных видов ПКР. может тебе кажется что противокорабельная ракета это как граната . лежит себе в ящике и есть не просит ? так вот это не так . им постоянно нужно проводить ТО. вот и прикинь . если так не понятно то представь у тебя в семье три машины разных марок а у соседа три одной . что проще обслуживать ?
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09.08.2021 23:24 Ответить
Обслуговувати простіше ту яку або сам виробляєш або яка є найпоширеніша.
Якщо наші заводи не в змозі будуть забезпечити постачання своїх ракет, то хочеш-не хочеш а доведеться використовувати НАТОвські **********.
І наше озброєння повинно бути з ним сумісне
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10.08.2021 22:17 Ответить
ну во первых наши заводы вполне могут обеспечить поставки своих ракет . им их просто не заказывают

во вторых управляемая ракета это не боеприпас . это сложное высокотехнологичное изделие . которое требует обслуживания . нужны люди которые будут их обслуживать в мирное время и управлять им в военное . когда мы говорим про Нептун то это наши спецы . а вот в случае с Гарпуном или NSM на кнопки нажимать нам можно а к внутренностям не пустят . ТО будут делать американцы или норвежцы . не бесплатно естественно

у нас в МО ( и в правительстве ) сидят дилетанты . потратили кучу денег на Нептун . а теперь **** не могут настоять на том что бы проектанты ставили наш комплекс на строящиеся корабли . турки говорят ставим Гарпун а наши - яволь мы не против . настоять на Нептуне ни кто даже не пробовал . британцы говорят на ракетные катера Нептун не влазит ставим NSM . наши - как скажете нам все равно . увеличить водоизмещение на пол сотни тонн ни кто даже не подумал . а потом наши моряки охренеют от такого разнообразия

на вскидку даже не припомню ни одного флота кроме москалей у которого на вооружении сразу три типа противокорабельных ракет .
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11.08.2021 00:41 Ответить
Ото мелара сама краща в своєму класі. Гарпун хоча и старий, але мабудь вже якась новітня модифікація?
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09.08.2021 17:30 Ответить
Хто тут в курах - шо то за Harpoon ??
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09.08.2021 17:32 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Harpoon_(missile) противокорабельный ракетный комплекс Harpoon
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09.08.2021 18:04 Ответить
Дякую
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09.08.2021 18:47 Ответить
Будь ласка.
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09.08.2021 18:49 Ответить
враг моего врага-мой друг...
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09.08.2021 17:34 Ответить
а почему николаевский корвет не достроить?(58250)
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09.08.2021 17:42 Ответить
его достроят совместно с британской судостроительной компанией Babcock International на "Океане" (Николаев)..
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09.08.2021 17:54 Ответить
А как его туда перевезти?
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09.08.2021 18:39 Ответить
Та хоч би і https://www.mammoet.com/equipment/transport/self-propelled-modular-transporter/spmt/ цим або https://www.mammoet.com/equipment/transport/self-propelled-conventional-trailers/self-propelled-trailers/ оцим
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09.08.2021 22:30 Ответить
Щоб його підняти з полу в цеху де лежать частини корвету потрібно кран а його вже продано і все обладнання теж.так що чекає його металобрухту база по частинах.
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09.08.2021 22:39 Ответить
Я конечно не полководец Цицерон , но эти бы деньги , что на корветы будут потрачены, выделить бы Коростелеву на "Нептун" и на собственный зрк среднего радиуса действия. И на как можно быстрое насыщение этой техникой наших войск. Так же про "байрактары" не следует забывать , обычного и морского исполнения.
Корвет вещь не дешевая. А зрк , установленная на нем как то не впечатляет. Вбухать огроменные деньги в то , что может затонуть в течении каких то считанных минут. Ну как то не по хозяйски. Мягко говоря.
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09.08.2021 17:58 Ответить
корабельных нептунов нет
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09.08.2021 18:25 Ответить
Я конечно только за чтобы у нас сами строили корветы.Но как показывает практика
Для этого нужно долгосрочное планирование.В наших реалиях пусть лучше Турция строит,а то будет как с нашим корветом на предприятии Новинской суки,лет двадцать будут строить и потом выкинут в металлолом.Украине нужно начинать с катеров совместно с Британией и Франции тоже опыт понадобится по строительству для береговой охраны.
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09.08.2021 18:38 Ответить
Кстати для Коростелев а Зе мог бы выделить деньги из более чем 100 млрд гривен которые Зе собирается списать за долги олигархам по газу, которые потом успешно добавят всем в платёжки и народ будет платить вместо олигархов.
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09.08.2021 18:45 Ответить
одне іншому не завадить. Треба вчитись як НАТОвсбкому озброєнню так і підтягувати власний ВПК до цього рівня.
Для початку не завадило б використовувати протоколи сумісності з їхнім озброєнням та провести уніфікацію
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09.08.2021 22:33 Ответить
ЗУР хороший выбор!
Максимальная дальность стрельбы, до км 30
Досягаемость по высоте, м 9000
Максимальная скорость полета ЗУР 3М
Масса боевой части, кг 12
Старт ракеты вертикальный
Двигатель ЗУР РДТТ
Длина ЗУР, мм 3100
Диаметр корпуса ЗУР, мм 160
Размах крыльев, мм 480
Стартовый вес ЗУР, кг 112
Пусковой контейнер: - длина, мм до 4000 - вес, кг 480

Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед - Цензор.НЕТ 1665
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09.08.2021 18:02 Ответить
за відсутності ПВО країни та берегових ракет (Нептунів) корвет ще надто дорога забавка, яка не на часі !!!!!
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09.08.2021 18:41 Ответить
Первые турецкие 50% сделают быстро. Вторые украинские 50%...... как-то даже прогноз не хочется делать.
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09.08.2021 19:19 Ответить
Могли бы быстрее ,да ставить негде. Американцы два эсминца предлагали, а базы нет! Они нам сейчас ускоренно помогают соорудить хоть нечто похожее ,в двух экземплярах,но для кораблей малого тоннажа. Строить базу способную принять корабли длинной свыше 200 м это пока мечта.
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09.08.2021 21:02 Ответить
Oliver hazard perry это разве эсминец))
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09.08.2021 23:52 Ответить
 
 