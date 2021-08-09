Турция оснастит корвет для ВМС Украины американским ракетным комплексом и аппаратами для европейских противолодочных торпед
Корвет класса Ada, который сейчас строится в Турции для нужд Военно-морских сил Украины, оснастят противокорабельным ракетным комплексом, зенитно-ракетным комплексом, артиллерийскими установками, пулеметами и торпедными аппаратами.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
Как ударное ракетное оружие предусмотрен противокорабельный ракетный комплекс Harpoon производства США.
Кроме этого, корвет должны вооружить зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийскими установками OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35 мм), а также дистанционно управляемыми стабилизированными пулеметами (12,7 мм) Aselsan STAMP.
Минно-торпедное вооружение корвета будет состоять из торпедных аппаратов (324-мм) с противолодочными торпедами Murene 90 Impact.
Также в Минобороны объяснили, почему строительство корвета для Украины началось в 2021 году, хотя, согласно стратегии ВМС, корабли такого класса должны поступать в армию не ранее 2025-2030 годов.
"По мировому опыту, срок строительства кораблей класса "корвет" составляет 3-6 лет и требует освоения его как боевой системы еще 1-2 года и более. Таким образом, полное приобретение способностей первого корвета ожидается не раньше 2026 года. Учитывая указанное, в соответствии со Стратегией ВМС, для обеспечения поступления корветов во втором этапе (2025-2030 годы. - Ред.), строительство первого корабля этого класса было начато на I этапе", - указано в письме.
Всего украинские военные хотят получить четыре корабля такого класса.
Напомним, в конце июля министр обороны Андрей Таран сообщил, что корвет должен выйти на государственные испытания в 2023 году. Строительство будет происходить по формуле "50 на 50". Корпус корабля соберут в Турции, а устанавливать вооружение и доводить до полной готовности хотят уже в Украине.
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2) британские катера которые проектируют для нас вроде бы должны будут нести NSM производства Конгсберг
3) теперь озвучили для корветов " Гарпун "
вопрос . не до хрена ли у нас получается разных ПКРк от разных производителей на вооружении ? при этом что ТТХ у них в целом очень похожи
и да я эксперт в отличии от тебя
Якщо наші заводи не в змозі будуть забезпечити постачання своїх ракет, то хочеш-не хочеш а доведеться використовувати НАТОвські **********.
І наше озброєння повинно бути з ним сумісне
во вторых управляемая ракета это не боеприпас . это сложное высокотехнологичное изделие . которое требует обслуживания . нужны люди которые будут их обслуживать в мирное время и управлять им в военное . когда мы говорим про Нептун то это наши спецы . а вот в случае с Гарпуном или NSM на кнопки нажимать нам можно а к внутренностям не пустят . ТО будут делать американцы или норвежцы . не бесплатно естественно
у нас в МО ( и в правительстве ) сидят дилетанты . потратили кучу денег на Нептун . а теперь **** не могут настоять на том что бы проектанты ставили наш комплекс на строящиеся корабли . турки говорят ставим Гарпун а наши - яволь мы не против . настоять на Нептуне ни кто даже не пробовал . британцы говорят на ракетные катера Нептун не влазит ставим NSM . наши - как скажете нам все равно . увеличить водоизмещение на пол сотни тонн ни кто даже не подумал . а потом наши моряки охренеют от такого разнообразия
на вскидку даже не припомню ни одного флота кроме москалей у которого на вооружении сразу три типа противокорабельных ракет .
Корвет вещь не дешевая. А зрк , установленная на нем как то не впечатляет. Вбухать огроменные деньги в то , что может затонуть в течении каких то считанных минут. Ну как то не по хозяйски. Мягко говоря.
Для этого нужно долгосрочное планирование.В наших реалиях пусть лучше Турция строит,а то будет как с нашим корветом на предприятии Новинской суки,лет двадцать будут строить и потом выкинут в металлолом.Украине нужно начинать с катеров совместно с Британией и Франции тоже опыт понадобится по строительству для береговой охраны.
Для початку не завадило б використовувати протоколи сумісності з їхнім озброєнням та провести уніфікацію
Максимальная дальность стрельбы, до км 30
Досягаемость по высоте, м 9000
Максимальная скорость полета ЗУР 3М
Масса боевой части, кг 12
Старт ракеты вертикальный
Двигатель ЗУР РДТТ
Длина ЗУР, мм 3100
Диаметр корпуса ЗУР, мм 160
Размах крыльев, мм 480
Стартовый вес ЗУР, кг 112
Пусковой контейнер: - длина, мм до 4000 - вес, кг 480