Турция оснастит корвет для ВМС Украины американским ракетным комплексом и аппаратами для европейских противолодочных торпед

Корвет класса Ada, который сейчас строится в Турции для нужд Военно-морских сил Украины, оснастят противокорабельным ракетным комплексом, зенитно-ракетным комплексом, артиллерийскими установками, пулеметами и торпедными аппаратами.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Как ударное ракетное оружие предусмотрен противокорабельный ракетный комплекс Harpoon производства США.

Кроме этого, корвет должны вооружить зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийскими установками OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35 мм), а также дистанционно управляемыми стабилизированными пулеметами (12,7 мм) Aselsan STAMP.

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Минно-торпедное вооружение корвета будет состоять из торпедных аппаратов (324-мм) с противолодочными торпедами Murene 90 Impact.

Также в Минобороны объяснили, почему строительство корвета для Украины началось в 2021 году, хотя, согласно стратегии ВМС, корабли такого класса должны поступать в армию не ранее 2025-2030 годов.

"По мировому опыту, срок строительства кораблей класса "корвет" составляет 3-6 лет и требует освоения его как боевой системы еще 1-2 года и более. Таким образом, полное приобретение способностей первого корвета ожидается не раньше 2026 года. Учитывая указанное, в соответствии со Стратегией ВМС, для обеспечения поступления корветов во втором этапе (2025-2030 годы. - Ред.), строительство первого корабля этого класса было начато на I этапе", - указано в письме.

Всего украинские военные хотят получить четыре корабля такого класса.

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Напомним, в конце июля министр обороны Андрей Таран сообщил, что корвет должен выйти на государственные испытания в 2023 году. Строительство будет происходить по формуле "50 на 50". Корпус корабля соберут в Турции, а устанавливать вооружение и доводить до полной готовности хотят уже в Украине.