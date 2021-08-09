"Совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток", - Лукашенко о санкциях в отношении Украины
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что не собирается вводить санкции в отношении Украины.
Об этом он сказал сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.
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По его словам, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток.
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+123 Игорь Бех
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+69 morbius2014
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+57 Виктор Ли #292636
показать весь комментарий09.08.2021 16:56
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Не для нас, а для Бени.
Но, за наши деньги.
По этому, если Таракан обрежет провода, нам будет пофиг, а Бен взвоет
По этому неЛОХ МОЛЧА сидит обтекает от всего навоза, что на него Таракан льёт.
И молится, что бы Таракан не вспомнил про провода.
Ему и невдомёк, какая эффективная стрельба с колена, особенно сочным ПТУРом.
"Калі мой адзіны і дарагі сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
Кремль последовательно раскачивает амплитуду реакций Лукашенко, которые не оставляют ему никакого выбора, кроме объятий Москвы.
К настоящему моменту почти достигнута такая степень https://sprotyv.info/analitica/ugroza-otkljucheniya-ot-swift-vse-yasnee-dlya-belarusi-mnenie конфронтации с Европой , что дальше - только война. На этом фоне появляются новые нотки в отношении Украины.
Лукашенко - последний, кто заинтересован в эскалации с Украиной, тем более - в военной.
Это очень напоминает очередной виток https://sprotyv.info/news/vlasti-minska-trebujut-ubrat-s-polok-magazinov-ukrainskie-tovary-podrobnosti «торговой войны» , которую Россия развязала против Украины летом 2013 года.
Накопление сигналов, когда https://sprotyv.info/news/shizofreniya-minska-i-neizbezhnyj-otvet-kieva трения с Украиной Лукашенко будет переводить на бытовой уровень - это создание условий для эскалации, которая сейчас выглядит просто невозможной…
сыль - https://sprotyv.info/analitica/kak-putin-podtalkivaet-belarus-k-konfrontacii-s-ukrainoj
Наши генералы - не профи, а просто болтуны не знающие даже в теории как вести войну.
И Лукашенко с Путиным об этом знают!
Про це повідомила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9tZmEuZ292LnVhL25ld3Mva29tZW50YXItbXpzLXVrcmF5aW5pLXNoY2hvZG8tdmlrbGlrdS1kby1tenMtdGltY2hhc292b2dvLXBvdmlyZW5vZ28tdS1zcHJhdmFoLXJlc3B1Ymxpa2ktYmlsb3J1cy12LXVrcmF5aW5p пресслужба МЗС . Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами https://lb.ua/file/person/2019_lukashenko_oleksandr_grigorovich.html Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.