"Совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток", - Лукашенко о санкциях в отношении Украины

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что не собирается вводить санкции в отношении Украины.

Об этом он сказал сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста.

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По его словам, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток.