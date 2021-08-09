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Новости Политика Украины
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увольнение (2279) Укрзализныця (2445) Иван Юрик (38)

И.о. главы "Укрзализныци" Юрик решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры Камышина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

И.о. главы "Укрзализныци" Юрик решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры Камышина

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" удовлетворил заявление и.о. главы правления компании Ивана Юрика об освобождения его от выполнения обязанностей председателя правления УЗ.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укрзализныци" в понедельник, за выходные 7-8 августа Набсовет провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление и.о. главы компании об увольнении, передает Цензор.НЕТ.

Юрик продолжит исполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить его заявление и принять соответствующее решение.

"Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения Министерства инфраструктуры, основанные на решении Кабинета министров Украины, акционера "Укрзализныци", - отмечается в сообщении относительно решения по заявлению Юрика.

Набсовет "Укрзализныци" также поблагодарил Юрика за то, что он уже второй раз за год согласился принять вызов и возглавить "Укрзализныцю".

"В свете приведенного выше, Наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям и решил рекомендовать Кабинету министров Украины согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того, что наступит раньше", - отмечается в сообщении.

Процесс избрания постоянного председателя правления "Укрзализныци" продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе.

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Топ комментарии
+1
Предлагаю вместо Юрика назначить Юзика А,то жиртресту нужно "дачный домик" достроить . Да и семейным Тойота уже третий год скоро, менять пора.
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09.08.2021 17:42
+1
Бедный Юрик, я знал его...©
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09.08.2021 17:43
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В заявлении так и написал: шакал я паршивый, все ворую и ворую.... Хватит, а то теща скоро в Форбс попадет....
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09.08.2021 17:25 Ответить
а Юрик энтот откель родом то, че т фамилие знакомо.. И.о. главы "Укрзализныци" Юрик решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры Камышина - Цензор.НЕТ 4550
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09.08.2021 17:27 Ответить
Бедный Юрик, я знал его...©
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09.08.2021 17:43 Ответить
почему знал!?))...почему он "нищеброд", а Сирожо Лещенко, уже млн. долларовый?)) И.о. главы "Укрзализныци" Юрик решил уволиться, набсовет рекомендует Кабмину назначить вместо него советника министра инфраструктуры Камышина - Цензор.НЕТ 5876
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09.08.2021 18:00 Ответить
Просто Шекспир вспомнился.
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09.08.2021 18:51 Ответить
В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.

Если Укрзализныцю собираются спасать всей зеленой шоблой, то за что, интересно, платили заоблачные бабки членам Набсовета?
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09.08.2021 17:30 Ответить
У зеленых няней " Укрзалізниця " банкрот .
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09.08.2021 17:37 Ответить
А может этот Юрик и не гад? Может понял ,что сотоварищи его скушают целиком и не подавятся? Там с давних времен такая непробиваемая стена?
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09.08.2021 17:32 Ответить
Ушедшему золотой парашют миллионов триста,новоназначенному подъемные миллионов пятьсот,набсовету,за эти гениальные решения,по миллиарду каждому.
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09.08.2021 17:36 Ответить
Предлагаю вместо Юрика назначить Юзика А,то жиртресту нужно "дачный домик" достроить . Да и семейным Тойота уже третий год скоро, менять пора.
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09.08.2021 17:42 Ответить
 
 