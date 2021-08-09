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Еще одна европейская страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В саммите Крымской платформы примут участие минимум 34 страны. Сегодня еще одна европейская страна подтвердила свое участие.
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее число участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", - отметил министр.
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Іван Любко 4f83832f
показать весь комментарий09.08.2021 18:39 Ответить Мне нравится 0
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