Еще одна европейская страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

В саммите Крымской платформы примут участие минимум 34 страны. Сегодня еще одна европейская страна подтвердила свое участие.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее число участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит "Крымской платформы" откроет песней Джамала