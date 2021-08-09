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Еще одна европейская страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Еще одна европейская страна подтвердила участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

В саммите Крымской платформы примут участие минимум 34 страны. Сегодня еще одна европейская страна подтвердила свое участие.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна европейская страна только что подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Общее число участников возросло до 34. Платформа продолжает получать поддержку, и мы продолжаем работать над привлечением новых партнеров", - отметил министр.

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Хм-м-м, якщо кожну країну-учасницю "Кримської платформи" рахувати за потужний пендель *****, то прийдеться на його сраку памперсів неміряно заготовляти, "Пронос" почнеться перманентний.
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09.08.2021 18:39 Ответить
 
 