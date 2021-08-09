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Новости Агрессия России против Украины
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Лукашенко о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Сами попросили отправить их в Россию

Лукашенко о задержании

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что так называемые "вагнеровцы" после задержания попросили их отправить в Россию, а поскольку там большинство было именно граждан РФ, то иначе он поступить не мог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украинцы начали требовать выдать их. Россияне звонят - ни в коем случае, там российские граждане. Там, по-моему, трое было украинцев, а остальные россияне. Я, по-моему, принял мудрое решение: я поручил Генеральной прокуратуре пригласить для переговоров генпрокуроров с России и Украины, и сядьте втроем и определитесь, как поступить. Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им, от моего имени, один вопрос - Вы куда хотите убыть?" Все сказали: "Только в Россию", - рассказал белорусский диктатор.

По его словам, никакого "слива" спецслужбам не было. А о так называемых "вагнеровцах" сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин. После этого белорусские силовики якобы взяли их на контроль. А вскоре задержали, поскольку они вели себя "нагло, не прятались".

В то же время, Лукашенко всячески отрицает, что Россия как-то причастна к его решению отправить их в РФ. Он утверждает, что это было только решение наемников. А поскольку ни украинские представители, ни российские, "не проявили интерес" к задержанным, поэтому решение белорусских властей было бы обусловлено только чисто желанию самих задержанных.

До границы их якобы повез сын Лукашенко – Виктор. Там уже их встретили россияне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищением Чауса Банковая пытается отвлечь общественность от провала операции по задержанию "вагнеровцев", - Павленко

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Читайте: В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) россия (95339) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+37
Население Беларуси просило тебя пойти нахер, почему же ты его не послушал, а междунарожныъ террористов послушал?
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09.08.2021 17:43
+26
Совравши не раз- кто же тебе поверит??
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09.08.2021 17:37
+21
Конечно-конечно, это не Гундосик с Ермаком слили операцию - её вообще сначала "не было", а потом она сама слилась
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09.08.2021 18:11
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Правила форума Совет форумчан
Совравши не раз- кто же тебе поверит??
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09.08.2021 17:37 Ответить
Старий казьол брехать не вміє.
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09.08.2021 18:28 Ответить
Вряд ли хоть 5% из тех кто прочтет = поймет, что твоя фраза = переиначенная с Булгакова.
Это печально.
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09.08.2021 21:02 Ответить
Булгаков автором не был ,он использовал давнюю пословицу. Я чуть переиначил...
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09.08.2021 21:05 Ответить
Вижу, что переиначил.
Что до "древней пословицы" = врядли она была именно так произнесена ("господин соврамши").
Потому к Булгакову причислил высказывание.
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09.08.2021 21:10 Ответить
Правильно : - Один раз совравши ,кто тебе поверит?
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09.08.2021 21:15 Ответить
Я по памяти, гуглом не пользовался)
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09.08.2021 21:16 Ответить
ЦІКАВО ХТО З НИХ БРЕШЕ,ЗЕ ЧИ ЛУКА.
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09.08.2021 21:21 Ответить
ОБА!
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09.08.2021 21:31 Ответить
Що, знову вихід фільму від Bellingcat відкладується? Грозєву тепер потрібно буде проінтерв'ювати Луку?
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09.08.2021 17:39 Ответить
если бы у Грозева были факты слива этой операции, то он бы это сделал, он не побоялся пуйло в деле синих трусов, а луку или зелю тем более, скорее всего бытовая тупость спец служб всех стран, или человеческий фактор. лично мое мнение все же наши спецслужбы слили, у нас много до сих пор гэбни в сбу сидит.
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09.08.2021 17:47 Ответить
У Грозева есть факты. На все случаи. Но... троллинг никто не отменял. Да, зеля?!)
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09.08.2021 18:04 Ответить
я не отрицаю существование операции!!! если бы я знал подробности, то не писал бы свои предположения)
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09.08.2021 18:20 Ответить
Операцию слил тот, кто знал только первый её этап, а это те кто присутсвовал в ОП, и те кто решил её "отложить". Если бы операцию слил кто-то из спецслужб - вагнеровцев ФСБ в Беларусь не пустило бы.
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09.08.2021 18:26 Ответить
Тут особо в догадки и не нужно играть - разведчики пришли к верховному главнокомандующему за формальным разрешением на проведение завершающей стадии международной спецоперации по захвату 28 террористов, которые сами рассказали о своих преступлениях и сами же помогали собрали подтвердительную базу. До начала операции оставалось несколько часов. Гундосик задёргался, боясь обидеть *****. Перенос операции был равносилен провалу. Ещё не известно сколько агентов пострадали из-за этого неожиданного предательства. Какая ещё правда нужна?
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09.08.2021 18:44 Ответить
правда нужна адекватная, а не "правда" от адептов говна, ой шоколада.
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09.08.2021 20:22 Ответить
шо ж ты такое жрешь в лахте, если вкус шоколада у тебя ассоциируется с говном, чисто по Фрейду: что кацапа ощущает в головешке - то и и на языке (о том оно и орёт))
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09.08.2021 20:25 Ответить
почитай сверху кто про говно мне несколько раз подряд писал, вот тогда и поймешь, это у вас лахтинцев все из дерьма)
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09.08.2021 20:37 Ответить
тримай. заслужив.

Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію - Цензор.НЕТ 6233
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09.08.2021 20:33 Ответить
Тебе Нелох своими словами сказал, шо он позвонил бульбофюреру и предупредил.
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09.08.2021 20:46 Ответить
Меня устраивает правда такая какая она есть, если Вы ищете правду удобную для Вас - удачи.
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09.08.2021 20:50 Ответить
сер ви обісрались... не чуєте свій сморід?
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09.08.2021 18:45 Ответить
а бесноватый вовка-шут утверждает что ЛИЧНО звонил лукашенко, и сам сообщил ему о вагенровцах.. после чего они были задержаны беларусами)

п.с. до интервью клоуна ВСЕ зебилы год орали что "никакой операции не было, вывсеврете!"))
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09.08.2021 20:23 Ответить
а ты не прочитал то что я не сомневался в этой операции? я говорил что рано или поздно мы узнаем кто слил! а всякое дерьмо (порохосрани) начали меня приплетать к зеленому дерьму. так ясно?
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09.08.2021 20:40 Ответить
я в сортах дерьма не хочу разбираться, что коричневое, что зеленое, жрать его будут те, кто здесь больше всех переживает за двух последних ************.
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09.08.2021 20:42 Ответить
Хто злив - історія скаже. У всяк випадку ФБР знає всю правду. І МІ-6 - також. І розвідка Ердогана - також.
А Грозєв, видать , вичікує зручного моменту...
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09.08.2021 18:07 Ответить
Конечно-конечно, это не Гундосик с Ермаком слили операцию - её вообще сначала "не было", а потом она сама слилась
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09.08.2021 18:11 Ответить
та самоубейся уже чмо недоделанное, хвате вже муйню тут писати - читати гидко
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09.08.2021 18:46 Ответить
самоубиться можешь только ты! ты кто такой чучело, высраное на огороде ежиком!
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09.08.2021 20:18 Ответить
Так ,лять,зелупа сам всем рассказал,что слил операцию!где вас таких находят -в тундре?
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09.08.2021 18:19 Ответить
Где же вы набираетесь зтой бредятиной? Звонил после задержания. Вот статя на Цензоре об этой беседе https://censor.net/ru/news/3212058/zelenskiyi_lukashenko_nadeyus_na_peredachu_nam_vagnerovtsev_prichastnyh_k_terrorizmu_v_ukraine
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09.08.2021 20:20 Ответить
это после того как сам зеленский и весь его офис ГОД орали что "никакой операции с вагнеровцами не было"?))
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09.08.2021 20:29 Ответить
Не надо спрыгивать с темы, где "самоличное признание " Зели, что он слил операцию?
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09.08.2021 20:43 Ответить
Посмотри в словаре значение слова "предупредил".
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09.08.2021 20:47 Ответить
Где, когда, поднимите мне веки. Только не надо манипулировать вырваными из контекста фразами.
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09.08.2021 21:06 Ответить
В своем интервью на г+г. Дословно..."Раз мы говорим о "вагнеровцах", это то, где я был вовлечен, в эту тему. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие … Я был уверен, что он передаст нам этих убийц", - сказал Зеленский.

А теперь начинай отрабатывать пайку и подними визг про явамниверю и вывсеврети.
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09.08.2021 21:17 Ответить
Если Вам зе6ледент авторитет, а не факты, то нахрена Вы приличным людям выносите мозг своими воплями. Хотя если оплата за высеры почасовая, тогда да, работа такая, понимаю.
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09.08.2021 20:48 Ответить
Это из серии - Украина поставляет в Беларусь боевиков и оружие. Хотя, и Зеля - мудак, что слил операцию таракану.
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09.08.2021 17:40 Ответить
Лука сдал Зелёнского с потрохами , сказав , что ,, сами попросили"👍🏼🤣
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09.08.2021 17:42 Ответить
Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им, от моего имени, один вопрос - Вы куда хотите убыть?" Все сказали: "Только в Россию", - рассказал белорусский диктатор.Источник: https://censor.net/ru/n3281712
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09.08.2021 17:43 Ответить
Ну тогда расскажи зачем зекрыса сам себя обрехал,сказав шо сам усатому звонил на счёт вагнеровцев?
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09.08.2021 18:18 Ответить
Население Беларуси просило тебя пойти нахер, почему же ты его не послушал, а междунарожныъ террористов послушал?
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09.08.2021 17:43 Ответить
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09.08.2021 17:48 Ответить
лука мудіщев прикриває агента фсб клоуна!
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09.08.2021 17:43 Ответить
Що Зєля, що Лукашенко обидва вороги своїх країн.
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09.08.2021 17:47 Ответить
і з яких це часів у підозрюваних- затриманих(громадян інших держав) питають "куда вас отпустить?" отак без розслідування і вияснення причини їхнього прибування у країні. і бульбенфюрер ще щось може говорити, про верховенство права у Білорусії?
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09.08.2021 17:47 Ответить
слышь ты, сраный троль, ты не слышал, что их обвиняли в военных преступлениях на Донбассе?
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09.08.2021 18:54 Ответить
И спросили у Чикатило:" Куда тебе?" И ответил он:"Домой везите!" Ну, домой, так домой.
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09.08.2021 18:00 Ответить
а ежели анальный дружок твоего ко-ко коленьки окажется гражданином паРаши и в порыве страсти разорвет ему его сладкую попку на британский флаг, ты таки тоже отпустишь его на паРашу, потому как он об это попросит? вот ты же гнида, вонючий колхозный таракан...



Лукашенко о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Сами попросили отправить их в Россию - Цензор.НЕТ 4675
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09.08.2021 18:02 Ответить
Лживая усатая ТВАРЬ
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09.08.2021 18:08 Ответить
это как анекдот, на нет - и суда нет...
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09.08.2021 18:11 Ответить
))))то есть зекрыса себя прилюдно обрехала?нда...если усатый пытается обелить зелупу -это не очень "хороший" знак...представляю шо оно ещё в кегебе докладывает
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09.08.2021 18:16 Ответить
Тролль недалекий ,отбелить лукасвинью уже никто не сможет . Что оно там говорило на прессконференции никого не интересует . Передай лукасвинье чтобы он сдох в муках и чем быстрее тем лучше .
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09.08.2021 18:51 Ответить
слышаль он сюда как его папаня на Берлин в Сувалках в 41м собрался
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09.08.2021 18:30 Ответить
Чтобы смотреть пресконференцию шизофреника надо иметь огромную силу воли чтобы не разбить монитор . Лукасвинья , поганый путинский холуй , убица мирных граждан . Он сам наполовину еврей .
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09.08.2021 18:40 Ответить
Лукашенко не политик . Лукашенко кровавый диктатор поддерживаемый московской мафией , захвативший власть в стране , репрессиями и убийствами удерживающий диктатуру . ему быть повешенным , а не прессконференции проводить .
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09.08.2021 18:53 Ответить
тебе за пост сколько ОАЦ платит ?
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09.08.2021 18:54 Ответить
Странно, что они не попросились в Украину.
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09.08.2021 18:37 Ответить
Если лукасвинья открывает рот то значит он лжет и неважно о чем он будет говорить .
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09.08.2021 18:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/AlexZevs4

https://mobile.twitter.com/AlexZevs4 Alex Zevs https://mobile.twitter.com/AlexZevs4 @AlexZevs4 https://mobile.twitter.com/AlexZevs4/status/1424684905125011457 5 ч

в принципе у них всё готово... дороги для танков насыпаны... войска орков в стране... Украина обвинена в поставке оружия... граница со стороны Беларуссии закрыта... не хватает маленького конфликта на границе.
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09.08.2021 19:11 Ответить
Отмазывает агента Ермака.
Ещё и самому агенту напоминает, что на него есть компромат.
Ждут от него плюшек и сливов по переговорам с Байденом.
Иначе какая причина сейчас вспоминать дело "вагнеровцев"?
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09.08.2021 19:21 Ответить
А о так называемых "вагнеровцах" сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин, разве "украинский зе .през ужо белорус"???
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09.08.2021 19:36 Ответить
Та мало ли у него паспортов. Там гражданства на все случаи жизни
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09.08.2021 21:13 Ответить
це піз,,ць для криворогого
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09.08.2021 19:41 Ответить
Врет ,гадюка!
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09.08.2021 20:50 Ответить
Колгоспник у своєму дірявому репертуарі
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09.08.2021 21:03 Ответить
Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію - Цензор.НЕТ 8262
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09.08.2021 21:07 Ответить
У деда сегодня обострение. Дайте ему успокоительное, пожалуйста. Пусть отдохнет сам от себя и мы от его бреда)
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09.08.2021 21:12 Ответить
Где? Где я вас спрашиваю санитары? А если серьёзно, то как его птн ручным сделал! Классика! И все эти " народные волнения" (заведомо провальные) наверняка птн и организовал.
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09.08.2021 22:10 Ответить
гнида лицемарная=)
Лука Мудищев, ты куда хочешь кол осиновый? В задницу или в рот твой поганый?
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09.08.2021 22:37 Ответить
А то никто не помнит его визжание по поводу российского спецназа, отправленного "старшим братом" для дестабилизации обстановки после выборов. Угрожал, ******, самому Пу. Правда затем сделали отвлекающую информационную диверсию в которую втянули Украину. А в Украине, что бы не оставалось времени на расследование обстоятельств показательного наказания украинцев в Мариинском парке (Мирна хода), показательного расстрела "Добробатов" в Иловайске, сдача Дебальцево и т.д.. Вагнеровцы оказывается главным "порожняком" которым сейчас полоскают мозги украинцам. За Жизневского - низкий поклон белорусскому народу, жаль, что таких ребят вы дали на растерзание душевнобольному, который утверждает что он президент. Прийдет время и будут хоронить таких диктаторов на "бис", каждый месяц в течение многих лет, даже если и сгорят от "стыда". Когда же Мир наберется мужества называть черное - черным, и плевать на толерантных и кране озабоченных.
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09.08.2021 23:29 Ответить
когда зельц играл на пианино с опущенными штанами это было прикольно --- но здесь у бульбафюрера намного круче ---- убийц ***** . которые убивали в УКРАИНЕ спросил .. куда вас отдать . что еще ждать от *********** подкаблучника . скоро крым признает за пару милиардов кредита территорией бензоколонки . а когда ***** нападет на нас из беларуси ляксандр григорович будет ***** патроны подносить саюзничек гребанный
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10.08.2021 07:02 Ответить
 
 