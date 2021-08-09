Лукашенко о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Сами попросили отправить их в Россию

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что так называемые "вагнеровцы" после задержания попросили их отправить в Россию, а поскольку там большинство было именно граждан РФ, то иначе он поступить не мог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украинцы начали требовать выдать их. Россияне звонят - ни в коем случае, там российские граждане. Там, по-моему, трое было украинцев, а остальные россияне. Я, по-моему, принял мудрое решение: я поручил Генеральной прокуратуре пригласить для переговоров генпрокуроров с России и Украины, и сядьте втроем и определитесь, как поступить. Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, он был помощником по нацбезопасности. Говорю: "Задай им, от моего имени, один вопрос - Вы куда хотите убыть?" Все сказали: "Только в Россию", - рассказал белорусский диктатор.

По его словам, никакого "слива" спецслужбам не было. А о так называемых "вагнеровцах" сообщил белорус, который увидел подозрительных мужчин. После этого белорусские силовики якобы взяли их на контроль. А вскоре задержали, поскольку они вели себя "нагло, не прятались".

В то же время, Лукашенко всячески отрицает, что Россия как-то причастна к его решению отправить их в РФ. Он утверждает, что это было только решение наемников. А поскольку ни украинские представители, ни российские, "не проявили интерес" к задержанным, поэтому решение белорусских властей было бы обусловлено только чисто желанию самих задержанных.

До границы их якобы повез сын Лукашенко – Виктор. Там уже их встретили россияне.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

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