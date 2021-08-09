Скончался российский правозащитник Ковалев, называвший РФ "угрозой всему миру", а оккупацию Крыма - "авантюрой"

Сергею Ковалеву был 91 год. Он называл оккупацию Крыма "авантюрой", цель которой - "не пустить Украину в Европу".

О смерти Ковалева сообщило российское правозащитное общество "Мемориал", информирует Цензор.НЕТ.

Ковалев родился на территории нынешней Сумской области, когда ему было 2 года, родители переехали в Москву. Он окончил биофак МГУ, с 1968 года занимался правозащитной деятельностью. Ковалев отбыл 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

В 1990 году стал нардепом РСФСР, после - депутатом Госдумы, был первым уполномоченным по правам человека в России.

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В марта 2014 года Ковалев подписал обращение против оккупации Крыма. В 2016 году на Крымском форуме во Львове он назвал Россию угрозой всему миру: "Необходимо понять, что это опасно, что Россия - это угроза всему миру. Аннексия Крыма сознательно была решена двумя простыми соображениями, которые невозможно скрыть, а почему не взять то, что силой можно отобрать. А еще этот шаг преследует цель - не пустить Украину в Европу. Крымская авантюра России отличается наглостью, масштабностью, неожиданностью. Но это не новая для России стратегия, она начинается с 1917 года и до 2014-го, и конца и края ей не видно", - говорил Ковалев.

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