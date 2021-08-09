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Скончался российский правозащитник Ковалев, называвший РФ "угрозой всему миру", а оккупацию Крыма - "авантюрой"

Скончался российский правозащитник Ковалев, называвший РФ

Сергею Ковалеву был 91 год. Он называл оккупацию Крыма "авантюрой", цель которой - "не пустить Украину в Европу".

О смерти Ковалева сообщило российское правозащитное общество "Мемориал", информирует Цензор.НЕТ.

Ковалев родился на территории нынешней Сумской области, когда ему было 2 года, родители переехали в Москву. Он окончил биофак МГУ, с 1968 года занимался правозащитной деятельностью. Ковалев отбыл 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

В 1990 году стал нардепом РСФСР, после - депутатом Госдумы, был первым уполномоченным по правам человека в России.

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В марта 2014 года Ковалев подписал обращение против оккупации Крыма. В 2016 году на Крымском форуме во Львове он назвал Россию угрозой всему миру: "Необходимо понять, что это опасно, что Россия - это угроза всему миру. Аннексия Крыма сознательно была решена двумя простыми соображениями, которые невозможно скрыть, а почему не взять то, что силой можно отобрать. А еще этот шаг преследует цель - не пустить Украину в Европу. Крымская авантюра России отличается наглостью, масштабностью, неожиданностью. Но это не новая для России стратегия, она начинается с 1917 года и до 2014-го, и конца и края ей не видно", - говорил Ковалев.

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Автор: 

правозащитники (678) россия (95339) смерть (9211)


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Топ комментарии
+16
Хай спочиває з Богом.
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09.08.2021 18:00
+15
Конечно не Новодворская ....но тоже смел и честен человек.RIP
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09.08.2021 17:59
+9
Да!!!!! без таких людей Россия все глубже и глубже погружается в Гулаг!!!
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09.08.2021 18:43
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Мельдоний, полоний или новичок?
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09.08.2021 17:58 Ответить
Просто 91 год.
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09.08.2021 18:09 Ответить
Конечно не Новодворская ....но тоже смел и честен человек.RIP
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09.08.2021 17:59 Ответить
Хай спочиває з Богом.
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09.08.2021 18:00 Ответить
Под Лоханском погиб генарал РАБссиянской армии Ткаченков...ИХТАМНЕТ пля...
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09.08.2021 18:03 Ответить
Дивне прізвище,"русифицирований" Ткаченко !!!)))
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09.08.2021 19:25 Ответить
ЯКА СУМНА НОВИНА!!!
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09.08.2021 19:37 Ответить
"...правозащитник Ковалев, называвший РФ "угрозой всему миру" - Точней констатировавший.
"...а оккупацию Крыма - "авантюрой" - Брехня! Это особо тяжкое преступление против Украины, международного права и человечности, а не какая-то там сраная авантюра.
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09.08.2021 18:05 Ответить
RIP
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09.08.2021 18:34 Ответить
Да!!!!! без таких людей Россия все глубже и глубже погружается в Гулаг!!!
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09.08.2021 18:43 Ответить
человек имел позицию и мужество, плевал на режим путлера и на него самого.
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09.08.2021 18:44 Ответить
це саме той росіянин з правнокую якого могла б й обійнятися українська спортсменка на оліміпаді , тим більш росіянка була навіть не під прапором країни-агресора ... Уявімо на хвилинку, а раптом це було саме так... А раптом росіянка сказала щось в осуд своєї країни ... тому обіймашка то помилка нашої , але не така страшна , як вислів каратиста про спорт ВНЕПАЛІТІКІ!!!
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09.08.2021 18:47 Ответить
війна з рашистською імперією не привід перетоврюватися на їхніх **********
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09.08.2021 18:49 Ответить
А раптом росіянка сказала щось в осуд своєї країни... ©
Наталія, не шукайте виправдань там, де їх нема. Вона була довіреною особою ВВХ на виборах 2018 року. Отже, поділяє його погляди (зокрема і на Україну) та захоплюється його діяльністю (зокрема, анексією Криму). Можна фантазувати далі: а раптом вона стала довіреною особою під примусом, а насправді ненавидить його і т.п. Але це буде лише нагромадження фантазій, яке нікому не потрібне.
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09.08.2021 20:20 Ответить
Ковалёв был одним из максимум 10-15 хороших парашников. Его мне искренне жаль.

А вот смерти остальных >100 млн. можно будет поставить жирный лайк.
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09.08.2021 18:55 Ответить
Отравили путинские фсбшники по любому.
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09.08.2021 19:09 Ответить
Скорбим! Уходят последние ,у кого была совесть и честь.....
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09.08.2021 19:57 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ . Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії.Ці мужні люди заслуговують на повагу.
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09.08.2021 20:10 Ответить
Еще Зорькина вспомним. Такой же правдоруб в кавычках.
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09.08.2021 20:54 Ответить
Ковалев отбыл 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде.

--------
Земля пухом хорошiй людинi
Це також могла бути моя стаття- багато говорив, як вони казали.
Зразу звiльнили з роботи та погрожували судом.
Знайшлись добрi люди -допомогли вчасно "зробити ноги" з того раю
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09.08.2021 21:59 Ответить
Достойнейший Человек.
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10.08.2021 06:00 Ответить
Розумний і мудрий чоловік - земля йому пухом!
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10.08.2021 21:53 Ответить
 
 