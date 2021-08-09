Войска РФ с начала суток открывали огонь возле Пивденного, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 22 гектаров территории и передали на уничтожение 70 взрывоопасных предметов.
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