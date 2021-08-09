Войска РФ с начала суток открывали огонь возле Пивденного, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10", - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пивденне противник обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 22 гектаров территории и передали на уничтожение 70 взрывоопасных предметов.

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