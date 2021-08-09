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Защита коренных народов - одна из приоритетных тем "Крымской платформы", - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Защита коренных народов - одна из приоритетных тем "Крымской платформы", - МИД

Защита прав коренных народов будет одной из приоритетных тем "Крымской платформы", учредительный саммит которой пройдет 23 августа.

Об этом говорится в комментарии МИД к Международному дню коренных народов, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова защищать свои коренные народы, в частности работая над консолидацией международного давления на государство-агрессора с целью противодействия массовым нарушениям прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в документе.

В ведомстве уверены, что "чрезмерная и манипулятивная реакция России на этот украинский закон показательна и доказывает, что готовность Украины защищать права коренного крымскотатарского народа разрушает нарративы российской пропаганды о якобы принадлежности временно оккупированного украинского Крыма России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова: Закон о коренных народах - это фундамент деоккупации Крыма и сигнал свободы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" №1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.

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Який статус етнічних українців в Україні?
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09.08.2021 18:13 Ответить
Рабів.Або навпаки,по ******** західних трендах білі пригноблювачі,які мають стояти на колінах.
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09.08.2021 18:42 Ответить
Таки slave...
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09.08.2021 18:47 Ответить
только экономическое удушение мордора,
и вооруженное освобождение Крыма
положат конец нарушению прав человека - кацапским бесправием ,
всё остальное бла- бла- бла !
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09.08.2021 18:30 Ответить
приоритетом не является освобождение украинского Крыма от рашистской оккупации ,но в замен "зе слуги" предлагают "размыть" оккупацию Крыма рашистом ,темой защиты коренных народов.на которую рашистский оккупант положил...
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09.08.2021 19:30 Ответить
Мені здається чи справді намагаються відірвати Крим як від росії так і від нас?
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09.08.2021 21:45 Ответить
Крым - татарская автономия. Это понятно.
Но под закон о коренных народах попадают цыгане, русины ... Когда будет им выделена автономия?
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10.08.2021 09:41 Ответить
 
 