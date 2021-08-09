Защита коренных народов - одна из приоритетных тем "Крымской платформы", - МИД

Защита прав коренных народов будет одной из приоритетных тем "Крымской платформы", учредительный саммит которой пройдет 23 августа.

Об этом говорится в комментарии МИД к Международному дню коренных народов, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова защищать свои коренные народы, в частности работая над консолидацией международного давления на государство-агрессора с целью противодействия массовым нарушениям прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в документе.

В ведомстве уверены, что "чрезмерная и манипулятивная реакция России на этот украинский закон показательна и доказывает, что готовность Украины защищать права коренного крымскотатарского народа разрушает нарративы российской пропаганды о якобы принадлежности временно оккупированного украинского Крыма России".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" №1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.