Защита коренных народов - одна из приоритетных тем "Крымской платформы", - МИД
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Защита прав коренных народов будет одной из приоритетных тем "Крымской платформы", учредительный саммит которой пройдет 23 августа.
Об этом говорится в комментарии МИД к Международному дню коренных народов, передает Цензор.НЕТ.
"Украина готова защищать свои коренные народы, в частности работая над консолидацией международного давления на государство-агрессора с целью противодействия массовым нарушениям прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в документе.
В ведомстве уверены, что "чрезмерная и манипулятивная реакция России на этот украинский закон показательна и доказывает, что готовность Украины защищать права коренного крымскотатарского народа разрушает нарративы российской пропаганды о якобы принадлежности временно оккупированного украинского Крыма России".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 июля подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" №1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.
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и вооруженное освобождение Крыма
положат конец нарушению прав человека - кацапским бесправием ,
всё остальное бла- бла- бла !
Но под закон о коренных народах попадают цыгане, русины ... Когда будет им выделена автономия?