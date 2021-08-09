Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявления захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков для отправки в Беларусь направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", - отметил Никифоров во время поездки в Николаевскую область.
По мнению Никифорова, цель необоснованных заявлений Лукашенко – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси.
"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти", - сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.
"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - отметил Никифоров.
Напоминаем, ранее Лукашенко заявил, что на территории Украины ведется подготовка боевиков, которых в дальнейшем перебрасывают на территорию Беларуси, а также обвинил украинские власти в нелегальных поставках оружия в Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
Чи це д'Єрмак блокує? Чи йому все пох, а Кулеба через голову фактичного керівника свого відомства перескочити не може?
Схоже... Бо і бубочка мовчить...
Новым главой "Укрзализныци" станет бывший топ-менеджер Ахметова (обновлено).
Прислушайтесь к моему утреннему совету о том, чтобы оставить Беларусь в покое.Вам же лучше будет. Вам же.
«…В Израиле узники концлагерей встречались с местными школьниками и рассказывали о Холокосте.
В общем рассказали, потом учитель школьников поднимает их и спрашивает, какие они выводы сделали. Те грамотно так отвечают, что мол, надо уважать людей, которые такие испытания пережили, ценить мир на земле и все такое.
Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим, то ли Майданек, вежливо кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.
ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, СТАНЕТ ПОЗДНО. Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи, если нет - хватайте детей, что можете взять, и бегите оттуда, но только не рассуждайте о том, что говорят плохое, а думают хорошее".
Никифарав - дура, это понятно.
Лучше всего отвлекать от внутренних проблем "маленькой победоносной войной".
Доказано Уйлом!
В Белоруссии видны все признаки подготовки этого сценария.
А вы, как слепые зелёные котята ничего не видите и не готовитесь.
На заяву Президента країни (хоч і узурпувавшого владу) відповідає спрессекретар (навіть не МЗС). Це зневага. Зневага ніколи не приведе до покращення стосунків з країною.
Сценарій руйнування зв'язків на міжнародному рівні в дії. Це царина найвеличнішого, але наслідки всіх цих дій не на користь Україні.
"Хужє нє будєт"?
Не якийсь там прессекретар когось, а МЗС! То ж, тролю, не по темі заява
А зневага до Луки - то й так зрозуміло... АЛЕ!!! Є ПРОТОКОЛ!
Теж саме і в політиці. В ситуації з Лукою такого немає. Важілі впливу є, критичної ситуації немає, але протокол порушено. Іншими словами: людина стала злочинцем без нагальної на те потреби.
Від себе додам: ІМХО тому, що мізкі є, але розуму ніц немає.
Притримуючись цієї доктрини виграти можна, але довго.
І не можливо виграти, коли брехні підіграють ті, хто (начеб-то) на боці правди.
Можна й далі розводити тут філософічні роздуми та міркування, але те, що сталося вже не виправиш. На жаль...
Кремль последовательно раскачивает амплитуду реакций Лукашенко, которые не оставляют ему никакого выбора, кроме объятий Москвы.
К настоящему моменту почти достигнута такая степень конфронтации с Европой, что дальше - только война. На этом фоне появляются новые нотки в отношении Украины.
Лукашенко - последний, кто заинтересован в эскалации с Украиной, тем более - в военной.
Это очень напоминает очередной виток «торговой войны», которую Россия развязала против Украины летом 2013 года.
https://sprotyv.info/analitica/kak-putin-podtalkivaet-belarus-k-konfrontacii-s-ukrainoj
Про це повідомила пресслужба МЗС. Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.