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Новости Политика Украины
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Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

Заявления захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков для отправки в Беларусь направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", - отметил Никифоров во время поездки в Николаевскую область.

По мнению Никифорова, цель необоснованных заявлений Лукашенко – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси.

"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти", - сказал пресс-секретарь президента.

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По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - отметил Никифоров.

Напоминаем, ранее Лукашенко заявил, что на территории Украины ведется подготовка боевиков, которых в дальнейшем перебрасывают на территорию Беларуси, а также обвинил украинские власти в нелегальных поставках оружия в Беларусь.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
і це все? лише прес-секретар? А де Кулеба? Де його нота? Де виклик посла на килим в МЗС?
Чи це д'Єрмак блокує? Чи йому все пох, а Кулеба через голову фактичного керівника свого відомства перескочити не може?
Схоже... Бо і бубочка мовчить...
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09.08.2021 19:35
+4
А ЗЕ сам що боїться відосик проти Лукашеску записати?
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09.08.2021 19:33
+3
"...Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств..." а только вагнеровцев им сливает. Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров - Цензор.НЕТ 1703
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09.08.2021 19:34
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А в Україні відволікають увагу спільноти від внутрішнього безладу та грабування роздмухуючи справи вселяких Чаусів !!!)))
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09.08.2021 19:32 Ответить
А ЗЕ сам що боїться відосик проти Лукашеску записати?
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09.08.2021 19:33 Ответить
Боїться, щоб Лукашенко не розказав правду по вагнерівцях. Зеленський признався, що дзвонив Лукашенку і не виключено, що у Лукешенка є запис тієї розмови. Тому Зюзя витре плювок і буде мовчати.
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09.08.2021 22:58 Ответить
Чому плювок, а за що Лука хотів притягти семенченка до відповідальності, хіба не за організацію збройних загонів?
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10.08.2021 08:02 Ответить
"...Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств..." а только вагнеровцев им сливает. Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров - Цензор.НЕТ 1703
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09.08.2021 19:34 Ответить
і це все? лише прес-секретар? А де Кулеба? Де його нота? Де виклик посла на килим в МЗС?
Чи це д'Єрмак блокує? Чи йому все пох, а Кулеба через голову фактичного керівника свого відомства перескочити не може?
Схоже... Бо і бубочка мовчить...
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09.08.2021 19:35 Ответить
Цель необоснованных заявлений о Лукашенко в Украине, отвлечь властные, экономические и политические структуры, от того беспредела, который он собирается закрепить юридически , как право для собственного пользования активами государства Украина, под название Укрзализниця.
Новым главой "Укрзализныци" станет бывший топ-менеджер Ахметова (обновлено).
Прислушайтесь к моему утреннему совету о том, чтобы оставить Беларусь в покое.Вам же лучше будет. Вам же.
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09.08.2021 19:36 Ответить
Если кто-нибудь обещает вас убить - поверьте им
«…В Израиле узники концлагерей встречались с местными школьниками и рассказывали о Холокосте.
В общем рассказали, потом учитель школьников поднимает их и спрашивает, какие они выводы сделали. Те грамотно так отвечают, что мол, надо уважать людей, которые такие испытания пережили, ценить мир на земле и все такое.
Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим, то ли Майданек, вежливо кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.
ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, сказала она, - что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить - ПОВЕРЬТЕ ИМ. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, СТАНЕТ ПОЗДНО. Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи, если нет - хватайте детей, что можете взять, и бегите оттуда, но только не рассуждайте о том, что говорят плохое, а думают хорошее".


Никифарав - дура, это понятно.
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09.08.2021 19:37 Ответить
Тыпил.
Лучше всего отвлекать от внутренних проблем "маленькой победоносной войной".
Доказано Уйлом!
В Белоруссии видны все признаки подготовки этого сценария.
А вы, как слепые зелёные котята ничего не видите и не готовитесь.
Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров - Цензор.НЕТ 560
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09.08.2021 19:38 Ответить
И эти заявления Лукашенко опираются на поддержку кремля и сделаны с подачи кремля. Сам бы он не решился такое говорить.
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10.08.2021 08:43 Ответить
Та й хто в цьому б сумнівався? Лук Чен Ин - це придворна "шавка" хуʼла кремлівського, а тому його гавкіт нікому не цікавий.
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09.08.2021 19:56 Ответить
ЗЕ! таки дибіл.
На заяву Президента країни (хоч і узурпувавшого владу) відповідає спрессекретар (навіть не МЗС). Це зневага. Зневага ніколи не приведе до покращення стосунків з країною.
Сценарій руйнування зв'язків на міжнародному рівні в дії. Це царина найвеличнішого, але наслідки всіх цих дій не на користь Україні.
"Хужє нє будєт"?
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09.08.2021 20:09 Ответить
Це "мнєніє с Лубʼянки"? До кого повага? До позбавленого розуму кривавого диктатора? Може також "поважати" хуʼла кремлівського моржового, як чорта - сатанинську прислугу?
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09.08.2021 20:19 Ответить
Канада ввела санкції проти Луки. Про це заявило (спеціально для тебе акцентую) МЗС Канади.
Не якийсь там прессекретар когось, а МЗС! То ж, тролю, не по темі заява
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09.08.2021 20:44 Ответить
Мало не забув: є ще таке поняття, як "протокол". А в міжнародних відносинах це доволі вагома інституція. І відповіддю прессекретаря на заяву Луки Україна проявила риси гопника з підворотні (навіть поточню: з криворізської підворотні), а не Держави.
А зневага до Луки - то й так зрозуміло... АЛЕ!!! Є ПРОТОКОЛ!
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09.08.2021 20:49 Ответить
Ну так, тепер помічаю знайомі інтонації з "ЄС" (яку на чолі з Порошенко я все таки поважаю). Але! Знову гра в "шахи проти гопників з бітами"? Останнім часом Лука такого наговорив, що про дипломатичний протокол можна й не згадувати - він вже не раз погрожував і "зайти" в Україну, і військові бази московитів у себе розмістити і ще багато чого (як раз для доктора-психіатра). То з боку України - дип. протокол, а з боку Луки з "Окурком" "бейсбольні біти" за спиною? Взагалі коротким текстом всього не скажеш, а викладати довгий текст - нема сенсу.
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09.08.2021 22:17 Ответить
Людина повинна завжди лишатися людиною, бо якщо вона вподобиться злочинцю, то й сама стане злочинцем. І це крайня міра протидії, коли інакше просто неможливо.
Теж саме і в політиці. В ситуації з Лукою такого немає. Важілі впливу є, критичної ситуації немає, але протокол порушено. Іншими словами: людина стала злочинцем без нагальної на те потреби.
Від себе додам: ІМХО тому, що мізкі є, але розуму ніц немає.
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09.08.2021 22:33 Ответить
Здивуєтесь, але все про що ви пишете, я розумію. Але Україна зараз в умовах війни, така політика, яку проводив Порошенко, наче у нас вже стале демократичне суспільство, привела його до поразки. Так, зараз мало-помалу "ЄС" тримається на другому місті рейтингів. А якщо бандитсько-олігархічні угрупування в партнерстві з москалями так і не дадуть Україні відновити правовий порядок в державі, то копійка - ціна такої перманентної ідеалістичної демократії.
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09.08.2021 22:54 Ответить
А ще хотів би добавити, чи не здається вам що демократичні методи програють у "гібридній війні"? Саме методи гібридної війни (брехня, "поливання брудом" опонента, підкуп і багато іншого) привели до влади клоуна та "95 квартал". Може, як внутрішня політика так і зовнішня мають бути більш жорсткими?
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09.08.2021 22:28 Ответить
Правда завжди програє брехні тому, що брехня може використовувати будь-які методи та засоби, а правда обмежена лише правдою (с) не пам'ятаю хто саме...
Притримуючись цієї доктрини виграти можна, але довго.
І не можливо виграти, коли брехні підіграють ті, хто (начеб-то) на боці правди.
Можна й далі розводити тут філософічні роздуми та міркування, але те, що сталося вже не виправиш. На жаль...
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09.08.2021 22:39 Ответить
то відкрий "протокол" і почитай, тоді потриндиш
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10.08.2021 07:42 Ответить
Насрали собі в штани. Білорусь завжди була дружньою до України, а ми, виходить, самі оголосили білорусам війну, душимо їх економічними санкціями, зневажаємо, відкриваємо собі другий фронт... Лука чекав підтримки заходу, а захід пхає його успішно в рашу.
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10.08.2021 08:23 Ответить
при всій зневазі до шмаркленського, але відповідати якомусь самозванцю має прес секретар, це не зневага, і нема з ким покращувати, поки там влада не зміниться
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10.08.2021 07:41 Ответить
Влада в Білорусі навряд чи зміниться, а голови наші полетять в першу чергу, бо самі напрошуємось.
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10.08.2021 08:32 Ответить
Воно думає, що йому Меркель допоможе...
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10.08.2021 08:12 Ответить
Я же говорю лечение тут бесполезно . Только ампутация головы поможет .
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09.08.2021 20:40 Ответить
_Да вообще говорить с такими - уже ошибка! Человечество обязано их уничтожать, точечно ликвидировать как имунная система уничтожает возбудителя болезни - иначе рано или поздно само человечество сгинет в последней всемирной войне, так что выбор прост.
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09.08.2021 21:42 Ответить
Вусатий таракан все повторя за русофашиським ху@лом.
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10.08.2021 00:40 Ответить
Как путин подталкивает Беларусь к конфронтации с Украиной

Кремль последовательно раскачивает амплитуду реакций Лукашенко, которые не оставляют ему никакого выбора, кроме объятий Москвы.
К настоящему моменту почти достигнута такая степень конфронтации с Европой, что дальше - только война. На этом фоне появляются новые нотки в отношении Украины.
Лукашенко - последний, кто заинтересован в эскалации с Украиной, тем более - в военной.

Это очень напоминает очередной виток «торговой войны», которую Россия развязала против Украины летом 2013 года.

https://sprotyv.info/analitica/kak-putin-podtalkivaet-belarus-k-konfrontacii-s-ukrainoj
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10.08.2021 00:41 Ответить
МЗС викликало в.о. посла Білорусі через заяви Лукашенка на пресконференції
Про це повідомила пресслужба МЗС. Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.
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10.08.2021 16:18 Ответить
 
 