РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4504 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
9 175 18
конкурс (1128) Милованов Тимофей (285) Бюро экономической безопасности (166)

Милованов: В конкурсе на главу БЭБ участвуют 12 человек, они прошли электронное тестирование. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Милованов: В конкурсе на главу БЭБ участвуют 12 человек, они прошли электронное тестирование. СПИСОК

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) провела электронное тестирование с 27 претендентами на должность. На следующий этап проходят 12 из них.

Об этом советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Тимофей Милованов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Комиссия сегодня утвердила результаты тестирования на знание специального и общего законодательства, а также на вербально-аналитические блоки. Это было электронное тестирование, оно проводилось по стандартам государственной службы в НАГС (Национальном агентстве государственной службы), и в результате этого было допущено 12 человек к собеседованию", – сказал он.

Милованов назвал фамилии тех, кто допущен к этапу собеседования: Горбенко, Маштабей, Мельник, Горбаль, Джан, Кареев, Ковчи, Олейник, Осипчук, Солодченко, Туровский, Яцик.

Читайте: Данилюк подал иск в суд, чтобы остановить проведение конкурса на должность главы БЭБ

Он отметил, что во время тестирования возникли "определенные технические сложности", но на результат они не повлияли.

Собеседование с кандидатами назначено на 13 августа, добавил Милованов.

Милованов: В конкурсе на главу БЭБ участвуют 12 человек, они прошли электронное тестирование 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Да ладно! Сказки рассказывать! Все уже поняли какой у тебя "конкурс".
показать весь комментарий
09.08.2021 21:43
+3
Ты-то чего вякаешь? Сидишь у себя в Штатах и сиди тихенько, ведь США по твоим словам твой "...дом, где я живу...". Как противно...
показать весь комментарий
09.08.2021 22:04
+2
Кутузову бракує симетрії в організмі.
показать весь комментарий
09.08.2021 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помолчи, Кутузов.
показать весь комментарий
09.08.2021 21:18 Ответить
Кутузову бракує симетрії в організмі.
показать весь комментарий
09.08.2021 21:21 Ответить
Да ладно! Сказки рассказывать! Все уже поняли какой у тебя "конкурс".
показать весь комментарий
09.08.2021 21:43 Ответить
Ты-то чего вякаешь? Сидишь у себя в Штатах и сиди тихенько, ведь США по твоим словам твой "...дом, где я живу...". Как противно...
показать весь комментарий
09.08.2021 22:04 Ответить
Милованов, это тот , кому Беня сразу точный диагноз "дебил" поставил ? 😊
показать весь комментарий
09.08.2021 22:55 Ответить
так по фейсу видно куды наконец прикотились
показать весь комментарий
09.08.2021 23:21 Ответить
что там делает этот умственно-отсталый и с амбициями "звезды" Милованов? Гнать этого мерзавца и словоплёта отовсюду ссаными тряпками и больше НЕ ПУСКАТЬ! Его образование и образованность, а так же моральные качества вызывают НЕДОУМЕНИЯ И ВОПРОСЫ!
показать весь комментарий
10.08.2021 06:25 Ответить
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.В 2004-2008 годах постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 годах ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 года - ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).В 2015 году - член международного академического совета Киевской школы экономики, в 2016 году - и. о. президента Киевской школы экономики, ныне её почётный президент.В июле 2016 года постановлением Верховной рады Украины назначен членом Совета Национального банка Украины (НБУ) на пятилетний срок (он стал им от парламента, посредством первого открытого отбора кандидатов в члены Совета НБУ), с октября того же года заместитель главы Совета Национального банка Украины.С 2014 года сооснователь и редактор VoxUkraine[uk]. В 2015-2016 году - заместитель редактора Review of Economic Design.Публиковался в Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory, American Economic Journal, International Economic ReviewВ 2014 году вошёл в число Top Economic Thinkers по версии Forbes. В 2014 и 2015 годах включался в рейтинг лучших украинских экономистов по версии Forbes Ukraine.Член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019)
показать весь комментарий
10.08.2021 10:12 Ответить
У безграмотного порохобота возникают вопросы ... Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування - Цензор.НЕТ 810
показать весь комментарий
10.08.2021 10:14 Ответить
А, это тот Милованов для которого, по его официальному заявлению, "все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге?" Который проводи заседания украинского государственного органа в свободную минутку пока студенты задачки решают? Тот самый который сначала про все это рапи.делся в мордокнижке а после огласки посты потер?
показать весь комментарий
10.08.2021 08:21 Ответить
И никуда-нибудь, а в глаз
Нацелил дуло, ...
Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування - Цензор.НЕТ 312
показать весь комментарий
10.08.2021 08:27 Ответить
обаглаза дваалмаза.... рукиграбли мордаящик....
показать весь комментарий
10.08.2021 08:40 Ответить
эмммм... изивиняюс спросить из какой ноздри наковыряли этого дэбила?
показать весь комментарий
10.08.2021 08:41 Ответить
Якщо Дебіл щось озвучив- значить виграє кндидат з таким самим іменем
показать весь комментарий
10.08.2021 09:12 Ответить
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.В 2004-2008 годах постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 годах ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 года - ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).В 2015 году - член международного академического совета Киевской школы экономики, в 2016 году - и. о. президента Киевской школы экономики, ныне её почётный президент.В июле 2016 года постановлением Верховной рады Украины назначен членом Совета Национального банка Украины (НБУ) на пятилетний срок (он стал им от парламента, посредством первого открытого отбора кандидатов в члены Совета НБУ), с октября того же года заместитель главы Совета Национального банка Украины.С 2014 года сооснователь и редактор VoxUkraine[uk]. В 2015-2016 году - заместитель редактора Review of Economic Design.Публиковался в Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory, American Economic Journal, International Economic ReviewВ 2014 году вошёл в число Top Economic Thinkers по версии Forbes. В 2014 и 2015 годах включался в рейтинг лучших украинских экономистов по версии Forbes Ukraine.Член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019)
показать весь комментарий
10.08.2021 10:16 Ответить
проверка связи
показать весь комментарий
10.08.2021 11:13 Ответить
из 113 , если не ошибаюсь , возможных баллов - правильных только 8 ???!!! они в школе учились ? кто нами правит ? отниматели и делители ?
показать весь комментарий
22.12.2021 22:37 Ответить
 
 