Прокурору по делу МН17 Фердинандуссе, занятому в других процессах, будет помогать коллега Россель

В Нидерландах к слушаниям по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете рейса MH17 привлекли нового прокурора.

Биргит ван Россель уже в сентябре будет участвовать в заседаниях суда по этому делу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прокурор Биргит ван Россель присоединилась к команде прокуроров. Ван Россель давно работает в прокуратуре, а сейчас работает с командой, которая привлечена к процессу по делу MH17. Она также периодически будет появляться на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол", - отмечают в прокуратуре.

Сообщается, что ван Россель переодически будет заменять прокурора, который будет привлечен к другим процессам. Прокурор Вард Фердинандуссе будет прикреплен к прокуратуре Специального суда по Косово, где возглавит департамент расследований, но и в дальнейшем будет привлечен к процессу по делу MH17.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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