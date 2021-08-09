Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых

За получение медалей на Олимпиаде-2020 украинским спортсменам предусмотрены премиальные. Они будут профинансированы из украинского бюджета.

Перед началом Олимпийских игр в Токио Суспільне Спорт обращалось в Министерство молодежи и спорта по сумме призовых для медалистов Олимпиады-2020, передает Цензор.НЕТ. Там сообщили, что сумма осталась неизменной с Олимпиады-2016 и начисляется в долларах: золото - 125 000 долларов (3.3 млн грн), серебро - 80 000 долларов (2.2 млн грн), бронза - 55 000 долларов (1,5 млн грн).

Хотя олимпийским чемпионом стал только Жан Беленюк, некоторые его коллеги по сборной получат больше призовых, так как завоевали больше наград.

Так, Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля) получат по 135 000 долларов, так как завоевали серебро и бронзу.

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Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 110 000 долларов - за две бронзы.

Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (каратэ), Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велоспорт) получат по 80 000 долларов.

Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование на шпагах), Елена Костевич, Олег Омельчук (оба - пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова, Ирина Коляденко (обе - женская борьба), Станислав Горуна (карате), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (все - артистическое плавание) - по 55 000 долларов

Таким образом, украинским спортсменам будет выплачена сумма в размере 1,84 миллионов долларов. Что в пересчете на гривны составляет 49,57 миллиона.

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В Рио-де-Жанейро сборная Украины получила 11 наград - 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Учитывая, что в долларовом эквиваленте, призовые за золото, серебро и бронзу остались неизменными, тогда общая сумма выплат составила 1,165 миллиона долларов.