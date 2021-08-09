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Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых

За получение медалей на Олимпиаде-2020 украинским спортсменам предусмотрены премиальные. Они будут профинансированы из украинского бюджета.

Перед началом Олимпийских игр в Токио Суспільне Спорт обращалось в Министерство молодежи и спорта по сумме призовых для медалистов Олимпиады-2020, передает Цензор.НЕТ. Там сообщили, что сумма осталась неизменной с Олимпиады-2016 и начисляется в долларах: золото - 125 000 долларов (3.3 млн грн), серебро - 80 000 долларов (2.2 млн грн), бронза - 55 000 долларов (1,5 млн грн).

Хотя олимпийским чемпионом стал только Жан Беленюк, некоторые его коллеги по сборной получат больше призовых, так как завоевали больше наград.

Так, Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля) получат по 135 000 долларов, так как завоевали серебро и бронзу.

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Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 110 000 долларов - за две бронзы.

Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (каратэ), Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велоспорт) получат по 80 000 долларов.

Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование на шпагах), Елена Костевич, Олег Омельчук (оба - пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова, Ирина Коляденко (обе - женская борьба), Станислав Горуна (карате), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (все - артистическое плавание) - по 55 000 долларов

Таким образом, украинским спортсменам будет выплачена сумма в размере 1,84 миллионов долларов. Что в пересчете на гривны составляет 49,57 миллиона.

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В Рио-де-Жанейро сборная Украины получила 11 наград - 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Учитывая, что в долларовом эквиваленте, призовые за золото, серебро и бронзу остались неизменными, тогда общая сумма выплат составила 1,165 миллиона долларов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Можно не выдавать премии тем медалистам, кто "вне политики"? Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 1665
Пусть в рашке харчуются, их там с радостью примут Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 996
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09.08.2021 21:35
+11
Краще родинам загиблих на війні ці гроші віддати,як на мене,користі від цих спартсменав-як з козла молока.
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09.08.2021 21:52
+10
Ну теперь вперёд кацапов целовать! Для меня уже спортсмены шо клоуны -твари родства не помнящие...
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09.08.2021 21:44
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Можно не выдавать премии тем медалистам, кто "вне политики"? Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 1665
Пусть в рашке харчуются, их там с радостью примут Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 996
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09.08.2021 21:35 Ответить
Не "можна" а треба не видавати тим що поза політикою.
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09.08.2021 22:16 Ответить
тим передастам і передасткам які в обіймах з агресором ще й огризаються, ніяких преміальних - ще й з армії повиганяти.
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09.08.2021 22:51 Ответить
Ну если вы готовы встать с дивана и их всех заменить, тогда можно.
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09.08.2021 23:34 Ответить
А зачем их заменять? Вас реально радует, что какая-то "какаяразница" под флагом Украины получила медальку? Мне от этого ни тепло, ни холодно.
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09.08.2021 23:47 Ответить
Ну вам то все пох*р, іншим ні, то таке.
Давайте взагалі самоізолюємося від інших країн, а усіх спортсменів відправимо у Польшу раком лазити, клубніку збирати.
Щоб усі у світи забули навіть про існування України.
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09.08.2021 23:51 Ответить
достаточно просто насадить тебя на бутылку поплотнее, набутылочник украиномовный Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 1471
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10.08.2021 00:12 Ответить
Бутылки то ваша расейская тема
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10.08.2021 16:27 Ответить
Зачем перекручиваете? Мне не все похер. Мне похер на спортсменов, которым похер на свою страну. Спорт высоких достижений - это на 100% политика. Азербайджан дает гражданство спортсменам, миллион у.е. и еще море всяких ништяков за золотую медаль. Пусть едут туда, а здесь они не нужны. Зачем стране военнослужащая ВСУ, которой идет военный стаж, которая занимается только физподготовкой за бюджетные деньги, и при этом устраивает обнимашки с представителями страны агрессора?
Финляндия заняла 85 место в медальном зачете, завоевав всего 2 бронзовых медали, Австрия 53-е, Тайланд 59-е, Саудовская Аравия - 77-е. Как думаешь, про них забудут? За медальки сильно переживают либо очень развитые страны, которым деньги не на что тратить, либо диктаторские режимы, которые пытаются доказать свое превосходство. Нас к кому причисляете?
А меня больше интересует общедоступный спорт для молодежи, а не спорт высоких достижений.
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10.08.2021 00:41 Ответить
Ви так кажете, начебто українські жіночки не зможуть народити, а тренери підготувати іще спортсменів та спортсменок замість дискваліфікованих, репресованих або навіть ліквідованих ворогів народу, агентів ворожих розвідок та іншої контри, що підняла голову при зеленому кловуні.
Незамінного людського ресурсу майже не існує. Принаймні у великому спірті - знайдуться нові, це 100%
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10.08.2021 03:22 Ответить
больше тебе скажу - я готов встать с дивана и насадить тебя на бутылку Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 7665
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10.08.2021 00:11 Ответить
Результат Олимпиады в Токио для Украины простой - количество набранных медалей удовлетворительное, но с золотом проблема. Если бы не Жан Беленюк, то впервые в истории независимой Украины участия в летних Олимпийских Игр, остались бы без золота. А это уже бы был полный провал.
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09.08.2021 21:39 Ответить
количество набранных медалей удовлетворительное, но с золотом проблема Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых - Цензор.НЕТ 5623
В нашей школе мальчик в шахматы всех обыгрывает и мечтает сыграть с гроссмейстером.

Правда одно но, он не умеет ходить лошадью. Теперь директор школы ищет гроссмейстера который не умел бы ходить лошадью.
Золотая медаль показывает, может ли страна вырастить чемпиона. Остальные 2 медали - утешительные.
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09.08.2021 22:08 Ответить
Ну теперь вперёд кацапов целовать! Для меня уже спортсмены шо клоуны -твари родства не помнящие...
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09.08.2021 21:44 Ответить
Краще родинам загиблих на війні ці гроші віддати,як на мене,користі від цих спартсменав-як з козла молока.
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09.08.2021 21:52 Ответить
100% - деньги отдать семьям загиблых и в дет.дома..
от этих спортсменов в основном мы имеем позор и унижение
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09.08.2021 21:55 Ответить
Кто захочет, тот пожертвует куда надо. А привычка считать и распоряжаться чужими деньгами - дурная привычка. Зарабатывай и отдавай, тут никто против не будет.
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09.08.2021 21:58 Ответить
В смысле чужими?Это бюджетные деньги,то есть с твоих и моих налогов.
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09.08.2021 22:04 Ответить
Они их заработали. Это их деньги.
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09.08.2021 22:05 Ответить
Не-не это им квартиры подгоняют,и бабки дают,я на это согласия не давал.Тут детей полно с раком,которых лечить надо,так государству похеру на этих детей.
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09.08.2021 22:08 Ответить
Заработали бы они их на рынке! Участвуя в соревнованиях с первоначальным взносом от себя! А эти деньги они получили от государства, а не заработали! Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 468
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09.08.2021 22:31 Ответить
і хто з них захоче? коли взнаєте одного дайте знати... здається мені, що треба буде чекати довго... а сім'ям загиблих гроші треба вже сьогодні.
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09.08.2021 22:05 Ответить
Риторика типичного дегенерата,то не чужіє деньгі,то мої деньгі,та сотень тисяч українців.
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09.08.2021 22:18 Ответить
За получение медалей на Олимпиаде-2020 украинским спортсменам предусмотрены премиальные. Они будут профинансированы из украинского бюджета. Источник: https://censor.net/ru/n3281759

"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются. Источник: https://censor.net/ru/n3281571
Если бы мэр Днепра из своего фонда выделил бы денег дураки бы и слова не сказали. А так тратят деньги дураков.
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09.08.2021 22:00 Ответить
вот пост прямо про филатова..

Дмитро Корчинський

40 хв ·

У нашому маскульті, у засобах масінформу, у політиці й на державних посадах є багато тих, які ЗА українську державу, але без усього українського:

Без української мови, без українських національних героїв, без української історії, без української пам'яті, без української вдачі, і зрештою, бажано без українців.

Так ось, ті хто проти України не набагато гірші тих, хто проти українців, не зважаючи на те, що українцям ті, хто проти українців, але за Україну, іноді можуть здаватися союзниками.
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09.08.2021 22:04 Ответить
+++
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09.08.2021 22:06 Ответить
спортсмени - бідні, а сім'ї загиблих - "багаті"...а може дітям-сиротам гроші більш потрібні, ніж здоровим атлетам? при владі - пліснява, вона не дасть...
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09.08.2021 22:09 Ответить
Пожертвования - дело сугубо личное каждого человека, а отдавать честно заработанное трудом и потом по принуждению это удел Северной Кореи. Мое мнение.
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09.08.2021 22:17 Ответить
А коли люди свої зароблені тяжкою працею гроші на армію перераховують це також Північна Корея? Це також моя власна думка. А справді "бідних" спортсменів, які дійшли до рівня участі в Олімпіаді, практично не існує...
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09.08.2021 22:25 Ответить
С 5 лет пашут,чтобы поехать на Олимпиаду и опозорить всю страну обнимашками с вонючей русней.
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09.08.2021 22:20 Ответить
Так би винагороддували Захистників що нищать рашисстов *****.... але ні там штраф від янєлоха!!!
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09.08.2021 22:17 Ответить
Цікаво. Як обійматися з росіянами - то внє палітікі. А як гроші, то всі патріоти
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09.08.2021 22:18 Ответить
Ну зашибісь.
Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 8209
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09.08.2021 22:19 Ответить
растоптать су ку и забыть...
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09.08.2021 22:56 Ответить
Интересно, сколько наша вонючка - попрыгучка получила от ФСБ за эту фотку? Больше, чем мы с вами заплатим ей за её медальку алюминиевую? Нормальное СБУ должно было бы "поработать" с ней, как с военнослужащей, на предмет контактов с масковией....
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09.08.2021 22:57 Ответить
Интересно получается, они не работают, занимаются херней, от слова "спортить", а им еще и миллионы денег.
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09.08.2021 22:22 Ответить
Магучіх та Горуні треба подарувати по прапору сРашки, а не по півсотні тисяч баксів.
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09.08.2021 22:23 Ответить
А подругому никак.Раз спорт(по их мнению)вне политики,то и вне бизнеса.Выдать по грамоте и "буденовку".Ну можно еще чемодан к вокзалу подвезти. Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових - Цензор.НЕТ 6417
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09.08.2021 23:05 Ответить
На эти деньги можно закупить сотни дронов и камер наблюдения.От этого хоть будет толк-больше уничтоженных врагов и меньше потерь у ВСУ.А что толку от этих побрякушек у них на шее?
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09.08.2021 22:25 Ответить
А накуя могучіх і тому херові каратісту гроші від держави,тоість наші податки,вони ж поза політикою уроди кончені!!!!
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09.08.2021 22:43 Ответить


ШаЛєна Місія@dneprlena 23 ч

спорт внє палітікі? розкажіть це спецурі, яка підміняла сечу в пробах на допінг шоу внє палітікі? розкажіть це зеленському який жартував про "атадвігать граніцу чЮтьчЮть впірьод" медицина внє палітікі? розкажіть це розробниками "новічка" і "спутнікаV".

може, ще й армія внєпалітікі? молодший сержант отримує офіцерське звання за то, шо пропагандонами рашки фоточка поширюється про адіннарот і гражданскуювайну
тьху, виродки
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09.08.2021 23:42 Ответить
Ну чого ви так рознилися? 2 млн долярів спортсменам на премії,це копійки.Шмаркля із ******** за день набагато більше крадуть й медалі їм непотрібні.
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09.08.2021 22:53 Ответить
Та там половину сук треба позбавляти громадянства,а не мої гроші їм віддавати.
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09.08.2021 23:59 Ответить
о чем вообще спорить? посмотрите как у "девочки" называется акканунт в инстаграме:
https://www.instagram.com/rosya_dp/
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10.08.2021 00:13 Ответить
Ну росия, а дп что значит?
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10.08.2021 08:53 Ответить
Щось спортилось у нашому спорті. Бавовна на бавовні із бавовною цілується ротом... :с
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10.08.2021 03:06 Ответить
 
 