Украинские спортсмены, завоевавшие олимпийские медали, суммарно получат 1,84 млн долларов призовых
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
За получение медалей на Олимпиаде-2020 украинским спортсменам предусмотрены премиальные. Они будут профинансированы из украинского бюджета.
Перед началом Олимпийских игр в Токио Суспільне Спорт обращалось в Министерство молодежи и спорта по сумме призовых для медалистов Олимпиады-2020, передает Цензор.НЕТ. Там сообщили, что сумма осталась неизменной с Олимпиады-2016 и начисляется в долларах: золото - 125 000 долларов (3.3 млн грн), серебро - 80 000 долларов (2.2 млн грн), бронза - 55 000 долларов (1,5 млн грн).
Хотя олимпийским чемпионом стал только Жан Беленюк, некоторые его коллеги по сборной получат больше призовых, так как завоевали больше наград.
Так, Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля) получат по 135 000 долларов, так как завоевали серебро и бронзу.
Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) - 110 000 долларов - за две бронзы.
Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Анжелика Терлюга (каратэ), Анастасия Четверикова (гребля), Александр Хижняк (бокс), Елена Старикова (велоспорт) получат по 80 000 долларов.
Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование на шпагах), Елена Костевич, Олег Омельчук (оба - пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова, Ирина Коляденко (обе - женская борьба), Станислав Горуна (карате), Ярослава Магучих (прыжки в высоту), Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (все - артистическое плавание) - по 55 000 долларов
Таким образом, украинским спортсменам будет выплачена сумма в размере 1,84 миллионов долларов. Что в пересчете на гривны составляет 49,57 миллиона.
В Рио-де-Жанейро сборная Украины получила 11 наград - 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. Учитывая, что в долларовом эквиваленте, призовые за золото, серебро и бронзу остались неизменными, тогда общая сумма выплат составила 1,165 миллиона долларов.
Пожалуйста, подождите...
Пусть в рашке харчуются, их там с радостью примут
Давайте взагалі самоізолюємося від інших країн, а усіх спортсменів відправимо у Польшу раком лазити, клубніку збирати.
Щоб усі у світи забули навіть про існування України.
Финляндия заняла 85 место в медальном зачете, завоевав всего 2 бронзовых медали, Австрия 53-е, Тайланд 59-е, Саудовская Аравия - 77-е. Как думаешь, про них забудут? За медальки сильно переживают либо очень развитые страны, которым деньги не на что тратить, либо диктаторские режимы, которые пытаются доказать свое превосходство. Нас к кому причисляете?
А меня больше интересует общедоступный спорт для молодежи, а не спорт высоких достижений.
Незамінного людського ресурсу майже не існує. Принаймні у великому спірті - знайдуться нові, це 100%
В нашей школе мальчик в шахматы всех обыгрывает и мечтает сыграть с гроссмейстером.
Правда одно но, он не умеет ходить лошадью. Теперь директор школы ищет гроссмейстера который не умел бы ходить лошадью.
Золотая медаль показывает, может ли страна вырастить чемпиона. Остальные 2 медали - утешительные.
от этих спортсменов в основном мы имеем позор и унижение
"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются. Источник: https://censor.net/ru/n3281571
Если бы мэр Днепра из своего фонда выделил бы денег дураки бы и слова не сказали. А так тратят деньги дураков.
Дмитро Корчинський
40 хв ·
У нашому маскульті, у засобах масінформу, у політиці й на державних посадах є багато тих, які ЗА українську державу, але без усього українського:
Без української мови, без українських національних героїв, без української історії, без української пам'яті, без української вдачі, і зрештою, бажано без українців.
Так ось, ті хто проти України не набагато гірші тих, хто проти українців, не зважаючи на те, що українцям ті, хто проти українців, але за Україну, іноді можуть здаватися союзниками.
ШаЛєна Місія@dneprlena 23 ч
спорт внє палітікі? розкажіть це спецурі, яка підміняла сечу в пробах на допінг шоу внє палітікі? розкажіть це зеленському який жартував про "атадвігать граніцу чЮтьчЮть впірьод" медицина внє палітікі? розкажіть це розробниками "новічка" і "спутнікаV".
може, ще й армія внєпалітікі? молодший сержант отримує офіцерське звання за то, шо пропагандонами рашки фоточка поширюється про адіннарот і гражданскуювайну
тьху, виродки
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