Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени"
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Зеленский на острове Змеиный представляет новых командующих ВСУ и наблюдает за учениями, все обсуждают фото украинской легкоатлетки Магучих с российской спортсменкой, Лукашенко грезит о возможности "поставить Украину на колени" - главные новости Украины и мира 9 августа.
Новые командующие ВСУ
Президент Владимир Зеленский представил их во время поездки на остров Змеиный, где наблюдал за учениями. "Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными Силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский. ... Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг"- генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля", - сказал Зеленский.
Троих украинцев убили в колонии на Донбассе
Имена двух погибших известны - это чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, отбывающий наказание за убийство 18-летнего парня и Александр Давыдов. О третьем известно только то, что он попал в реанимацию Донецка и там умер. Что стало причиной смерти всех троих заключенных - неизвестно.
Свежие рейтинги
Согласно опросу "Социса", если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 19,5% опрошенных, за Порошенко - 14,3%. Тимошенко, Смешко и Бойко получили по 6,7% поддержки.
Рейтинг партий таков: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%.
Скандал с легкоатлеткой Магучих
Все продолжают обсуждать поступок украинской легкоатлетки Магучих, которая на выходных сфотографировалась на Олимпиаде со спортсменкой из РФ. За Магучих резко вступился каратист Горуна и чуть менее резко - мэр Днепра Филатов. На самого Горуну уже нашли компромат: в 2016 году он проводил семинары в Москве.
Отставка главы "Укрзализныци"
И. о. главы правления компании Иван Юрик решил покинуть пост. Набсовет удовлетворил его заявление. В ближайшие несколько месяцев компанией будет руководить временный глава - Александр Камышин.
Лукашенко говорит, что мог бы "поставить Украину на колени" в течение суток
Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко провел свой аналог путинской "прямой линии" - вышел "говорить с народом" в прямом эфире и вещал больше 8 часов.
Наговорил много интересного (пресс-секретарь Тихановской считает, что "наговорил на Гаагу"). Так, он рассказал, что в Минске якобы "остановили войну на Донбассе", а неблагодарные украинские власти перебрасывают в Беларусь оружие и боевиков (пресс-секретарь президента опровергает). Беларусь, по мнению Лукашенко, могла бы ввести санкции против Украины, и таким образом нашу страну "совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток". Боевики ЧВК "Вагнера", говорит "президент", сами попросили отправить из в РФ. А сам Лукашенко якобы "очень скоро" собирается покинуть свой пост.
Банки просят ограничить "5%-7%-9%"
Почти половину этих льготных кредитов взяли устойчивые и успешные предприятия агросектора, которые не пытаются справиться с последствиями локдауна, а хотят легально уменьшить свои расходы. Под письмом с этой информацией, адресованным Минфину и НБУ, подписались 12 международных банков, которые работают в Украине.
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давно не встречал, НО твои сведения не верны - только про Зе и частично Кличко правда..
- национальность не имеет значения лишьбычеловекбылхорошим - какаяразница
а вот интересно, сколько в Израиле в правительстве, кнессете, премьер-министров было украинцев?
Читай первоисточники и звизди.
і воно нам нада????
впоследствии сам сасьот
на них стоя
Астронавт@WildAstronaut 39 мин
Лука: "Ми б це зробили протягом доби з Путіним".
Путін: "Слиш ти, не вийобуйся, більше не дам."
ЗМІ: "Срочьная новость: Лука там зовсім *****!".
Аналітики-портнікови: "Чєм атвєтіт Зєлємскій?"
Захід: "В любой нєпонятной сітуації санкції."
ЛОМи: "А шо, аліпміада уже закончілась?"