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Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит

Зеленский на острове Змеиный представляет новых командующих ВСУ и наблюдает за учениями, все обсуждают фото украинской легкоатлетки Магучих с российской спортсменкой, Лукашенко грезит о возможности "поставить Украину на колени" - главные новости Украины и мира 9 августа.

Новые командующие ВСУ

Президент Владимир Зеленский представил их во время поездки на остров Змеиный, где наблюдал за учениями. "Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными Силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский. ... Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг"- генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля", - сказал Зеленский.

Троих украинцев убили в колонии на Донбассе

Имена двух погибших известны - это чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, отбывающий наказание за убийство 18-летнего парня и Александр Давыдов. О третьем известно только то, что он попал в реанимацию Донецка и там умер. Что стало причиной смерти всех троих заключенных - неизвестно.

Свежие рейтинги

Согласно опросу "Социса", если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за Зеленского проголосовали бы 19,5% опрошенных, за Порошенко - 14,3%. Тимошенко, Смешко и Бойко получили по 6,7% поддержки.

Рейтинг партий таков: "Слуга народа" - 18,6%, "ЕС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батькивщина" - 7,6%, "Сила и честь" - 5,7%.

Скандал с легкоатлеткой Магучих

Все продолжают обсуждать поступок украинской легкоатлетки Магучих, которая на выходных сфотографировалась на Олимпиаде со спортсменкой из РФ. За Магучих резко вступился каратист Горуна и чуть менее резко - мэр Днепра Филатов. На самого Горуну уже нашли компромат: в 2016 году он проводил семинары в Москве.

Отставка главы "Укрзализныци"

И. о. главы правления компании Иван Юрик решил покинуть пост. Набсовет удовлетворил его заявление. В ближайшие несколько месяцев компанией будет руководить временный глава - Александр Камышин.

Лукашенко говорит, что мог бы "поставить Украину на колени" в течение суток

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко провел свой аналог путинской "прямой линии" - вышел "говорить с народом" в прямом эфире и вещал больше 8 часов.

Наговорил много интересного (пресс-секретарь Тихановской считает, что "наговорил на Гаагу"). Так, он рассказал, что в Минске якобы "остановили войну на Донбассе", а неблагодарные украинские власти перебрасывают в Беларусь оружие и боевиков (пресс-секретарь президента опровергает). Беларусь, по мнению Лукашенко, могла бы ввести санкции против Украины, и таким образом нашу страну "совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток". Боевики ЧВК "Вагнера", говорит "президент", сами попросили отправить из в РФ. А сам Лукашенко якобы "очень скоро" собирается покинуть свой пост.

Банки просят ограничить "5%-7%-9%"

Почти половину этих льготных кредитов взяли устойчивые и успешные предприятия агросектора, которые не пытаются справиться с последствиями локдауна, а хотят легально уменьшить свои расходы. Под письмом с этой информацией, адресованным Минфину и НБУ, подписались 12 международных банков, которые работают в Украине.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Сдохнет гнида усатая, и очень скоро...
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09.08.2021 22:07
+6
И Мускорта-жид.
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09.08.2021 22:11
+4
І прізвище в Порошенка єврейське , да? І в його діда та прадіда також? Ти від злості тільки не лусни.
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09.08.2021 22:24
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И Мускорта-жид.
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09.08.2021 22:11 Ответить
Апередил (с).
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09.08.2021 22:29 Ответить
о, Мускорта - жив еще старина?
давно не встречал, НО твои сведения не верны - только про Зе и частично Кличко правда..
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09.08.2021 22:12 Ответить
Петушок, а ты, смотрю, живое ещё, как там на бутылке, не выскальзывает?
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09.08.2021 22:25 Ответить
Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 1262Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 1262Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 8772
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09.08.2021 22:27 Ответить
Ну и ты жид ,наверно...Гитлер у тебя точно еврейскую кровь нашел,чтоб уморить.хотя...ему б и твоей кацапской хватило ,чтоб тебя изничтожить
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09.08.2021 22:13 Ответить
Це представник окремої секти параноїків ,з якими навіть сперечатись западло !!!)))
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09.08.2021 22:16 Ответить
А хто це такий?
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09.08.2021 22:21 Ответить
эт точно
- национальность не имеет значения лишьбычеловекбылхорошим - какаяразницаГлавные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 9435
а вот интересно, сколько в Израиле в правительстве, кнессете, премьер-министров было украинцев?
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09.08.2021 22:21 Ответить
Мы с вами в 21м веке живём и если кто то полный идиот,плевать на национальность,то это наши проблемы и вина зесрани.А любителям украинцев президентов,типа Кошулинского ,я всегда говорю -удавите тягнибока.
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09.08.2021 23:12 Ответить
Вже вважай прожив ,поки що живий та відносно здоров ,чого і тобі бажаю !!))))
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09.08.2021 22:24 Ответить
А ты кто тогда?

Читай первоисточники и звизди.
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09.08.2021 22:14 Ответить
зазвичай жидів б`ють щоб *спасать расссию*
і воно нам нада???? Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 6016
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09.08.2021 22:23 Ответить
І прізвище в Порошенка єврейське , да? І в його діда та прадіда також? Ти від злості тільки не лусни.
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09.08.2021 22:24 Ответить
Це паранойя ,а маячня параноїків неосяжна та незбагненна !!)))
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09.08.2021 22:26 Ответить
Сдохнет гнида усатая, и очень скоро...
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09.08.2021 22:07 Ответить
кто грозится поставить на колени -
впоследствии сам сасьот
на них стоя Главные новости 9 августа: новые командующие ВСУ, Лукашенко грозит "поставить Украину на колени" - Цензор.НЕТ 4333
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09.08.2021 22:12 Ответить
Дівчинка реально молоденька ,а от Горун,це кончений москаль !!!)))
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09.08.2021 22:14 Ответить
калгасник вбив та закатував якусь кількість білоруських протестувальників і раптом відчув себе бульбонаполеоном
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09.08.2021 22:23 Ответить
Потомственный колхозник в своем репертуаре!
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09.08.2021 22:24 Ответить
Могутній гельмінт з московської дупи !!!)))
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09.08.2021 22:27 Ответить
Ахаха!) Точно!)
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09.08.2021 22:29 Ответить







Астронавт@WildAstronaut 39 мин

Лука: "Ми б це зробили протягом доби з Путіним".
Путін: "Слиш ти, не вийобуйся, більше не дам."
ЗМІ: "Срочьная новость: Лука там зовсім *****!".
Аналітики-портнікови: "Чєм атвєтіт Зєлємскій?"
Захід: "В любой нєпонятной сітуації санкції."
ЛОМи: "А шо, аліпміада уже закончілась?"
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09.08.2021 22:47 Ответить
Лукашенко это кремлевская шавка , шакал Табаки . Он гавкает в угоду московскому хану , за финансовую помощь из которой основная доля идет на содержания силовых структур и карательных органов .По словам самого лукащрища он стоит на коленях и ползет в таком положении в расию . .
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09.08.2021 23:55 Ответить
 
 