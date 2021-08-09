Власти Перемышля в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы возле Украинского военного кладбища, - УИНП. ФОТО

Польские власти в Перемышле в одностороннем порядке проводит поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей, и непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем. Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении Украинского института национальной памяти, информирует Цензор.НЕТ.

"Поисковые земляные работы проводятся на участке №974, который является предметом договоренностей в рамках украинского-польских консультаций по вопросам, которые возникают в ходе реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21.03.1994 г. (пп. 3 и 22 Протокола от 22.06.2010). Указанный участок также непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона получила информацию о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации и уже после начала работ. Согласно сообщениям польских СМИ, поисковые работы имеют целью выявление вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны.

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В УИНП подчеркивают, что отсутствие приглашения от польской стороны "вызывает горькое разочарование", ведь в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельное кладбище в Перемышле, на котором бы не было похоронено ни одного солдата-украинца.

"Учитывая указанные обстоятельства, Украинский институт национальной памяти и Министерство культуры и информационной политики Украины вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а затем и принять к сведению любые их результаты", - говорится в заявлении.

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