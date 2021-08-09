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Новости Политика Украины
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Власти Перемышля в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы возле Украинского военного кладбища, - УИНП. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Польские власти в Перемышле в одностороннем порядке проводит поисковые земляные работы на участке, который является предметом двусторонних договоренностей между Украиной и Польшей, и непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем. Украинские специалисты не приглашены в Перемышль ни в качестве участников этих работ, ни в качестве наблюдателей.

Об этом говорится в заявлении Украинского института национальной памяти, информирует Цензор.НЕТ.

Власти Перемышля в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы возле Украинского военного кладбища, - УИНП 01

"Поисковые земляные работы проводятся на участке №974, который является предметом договоренностей в рамках украинского-польских консультаций по вопросам, которые возникают в ходе реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий от 21.03.1994 г. (пп. 3 и 22 Протокола от 22.06.2010). Указанный участок также непосредственно граничит с Украинским военным кладбищем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона получила информацию о поиске возможных захоронений участников Первой мировой войны из средств массовой информации и уже после начала работ. Согласно сообщениям польских СМИ, поисковые работы имеют целью выявление вероятных мест захоронений жертв Первой мировой войны.

Власти Перемышля в одностороннем порядке проводят поисковые земляные работы возле Украинского военного кладбища, - УИНП 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша полностью восстановила лишь один из десяти украинских памятников, разрушенных с 2014 года, - Институт нацпамяти

В УИНП подчеркивают, что отсутствие приглашения от польской стороны "вызывает горькое разочарование", ведь в период Первой мировой войны украинцы служили как в Российской императорской армии, так и в Вооруженных силах Австро-Венгрии. Поэтому сложно представить масштабное захоронение периода Первой мировой войны, а тем более отдельное кладбище в Перемышле, на котором бы не было похоронено ни одного солдата-украинца.

"Учитывая указанные обстоятельства, Украинский институт национальной памяти и Министерство культуры и информационной политики Украины вынуждены констатировать отсутствие возможностей наблюдать за ходом работ, а затем и принять к сведению любые их результаты", - говорится в заявлении.

Читайте также: Польша сможет начать эксгумационные работы в Украине после восстановления в первоначальном виде захоронения УПА на горе Монастырь, - УИНП

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
поляки, верните наш Перемышль!!!!! и Холм тоже!!! - исторически украинские земли.
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09.08.2021 23:07
+3
на польские земли мы не претендуем, мы не кацапы, которые крадут и оккупируют чужое...
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09.08.2021 23:31
+2
Яка різниця? Знадуть те, що бажають знайти.
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09.08.2021 23:32
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поляки, верните наш Перемышль!!!!! и Холм тоже!!! - исторически украинские земли.
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09.08.2021 23:07 Ответить
на польские земли мы не претендуем, мы не кацапы, которые крадут и оккупируют чужое...
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09.08.2021 23:31 Ответить
Геннадий с руской фамилией в Польше имеет национальность с названием не не руском языке..... ну вы сами все знате
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09.08.2021 23:36 Ответить
И украинскую Берестейщину, которую совок отдал более "спокойным" беларусам взамен на отобранную у них Смоленщину.
Старики в селах вокруг Бреста еще помнят украинский не смотря на ассимиляцию!
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10.08.2021 10:04 Ответить
Так, дійсно, берестейщина також українська земля, майже вся південна білорсь - українські землі... та й Смоленск, як мені пам,ятається, був в складі України-Руси....
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10.08.2021 12:02 Ответить
І що вони там хочуть знайти?
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09.08.2021 23:15 Ответить
Яка різниця? Знадуть те, що бажають знайти.
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09.08.2021 23:32 Ответить
ляхи такі самі шовіністи, як і євгеї, москалі чи мадяри. тому мене зовсім не дивує любов ляхів до руйнування могил тих, хто являється їхнім ідеологічним противником. мене більше дивує позиція хохло манкуртів, які за десять злотих на годину, раді продати і забути назавжди "дідівську славу". тих самих дідів, які не скорилися ляхам і віддали життя у боротьбі з окупантом!
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10.08.2021 08:07 Ответить
Дело в том что не было понятий лях и украинец. Было понятие католик (значит за власть), и православный (значит против польской власти). Например потомки князей Руси- Острожские, Вишневецкие и т.д были сначала православными князьями но позже многие окатоличились или служили польской Речи посполитой, и хоть по крови они были украинцами но как и большинство жителей на запад от Винницы и Житомира (плюс реестровые козаки) воевали на стороне польского правительства- против запорожцев.

Так что они ничем не отличались от украинцев которые в составе ркка воевали за советскую власть в 2941-1949 годах. Ну или 73% одурманеных советской властью еще раньше - в 1917-м.
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10.08.2021 10:12 Ответить
одурманенных нужно просвещать, делать поголовно националистами как поляки, евреи и другие... и тогда нас даже вшивый кацап будет бояться.
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10.08.2021 12:05 Ответить
 
 