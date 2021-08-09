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Германия (5996) Россия (91187) США (23153) Северный поток (1428)

Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не несет обязательств для РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по

Договоренность Соединенных Штатов и Германии относительно "Северного потока - 2" не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон.

Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей нечаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Прежде всего, необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашение по "Северному потоку - 2" (СП-2). Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", - заявил он в интервью российскому изданию.

Также Нечаев прокомментировал дальнейший транзит газа через Украину: "Президент Российской Федерации В.В.Путин заявил о целесообразности сохранения данного маршрута поступления российского газа в страны ЕС на экономически обоснованных условиях. Хотел бы также обратить внимание на высказывание председателя правления ПАО "Газпром" А.Б.Миллера о том, что российский газовый концерн готов даже увеличить объемы прокачиваемого через Украину голубого топлива при наличии соответствующего спроса. Здесь многое зависит от потребностей и позиционирования наших европейских партнеров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России готовятся к завершению строительства "Северного потока - 2": "Остаются считаные недели"

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Для РФ ніякі домовленності нічого не значать...
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09.08.2021 22:38
+11
Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не несет обязательств для РФ - Цензор.НЕТ 9528
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09.08.2021 23:00
+7
Новина ні про що !!!)))
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09.08.2021 22:39
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Правила форума Совет форумчан
дурні , мля
кацапи на них зароблять
їх і в'бють
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09.08.2021 22:34 Ответить
Для РФ ніякі домовленності нічого не значать...
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09.08.2021 22:38 Ответить
Новина ні про що !!!)))
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09.08.2021 22:39 Ответить
Действительно, куча букв в бессвязном заявлении. Может у этого рашофашиста фамилия не Нечаев, а Неочемов?
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09.08.2021 22:50 Ответить
звісно, це Меркель шось собі надумала щоб над Зелєю кепкувати
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09.08.2021 22:39 Ответить
А кацапи щйно послали саме Байден. Особливо перед власним Конгресом. 😊
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09.08.2021 22:46 Ответить
Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не несет обязательств для РФ - Цензор.НЕТ 9528
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09.08.2021 23:00 Ответить
_Вот он показал что мир, ответственные лидеры должны сделать с фашистами. Но вместо лидеров сплошь пустозвоны и безответственные формалисты.
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09.08.2021 23:27 Ответить
Точно як український президент: я вам нічого не винен . Вірити мордору себе не поважати це ж аксіома
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09.08.2021 23:09 Ответить
Единственный раз, когда цапы не врут.
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09.08.2021 23:23 Ответить
Трубу порізати на метал на 30 км від кордону з ***********. Систему перетворити на внутрішню. Назавжди забути про кацапський транзит, займатися енергозбереженням та альтернативною енергетикою. І ми на цьому в перспективі заробимо значно більше ніж на "трубі" при цьому всі ті проблеми з кацапами які мали ми перейдуть плавно і невідворотно європейцям - вони до цього вже давно готові. В результаті ********* залишиться з трубою на якій просто закрутять кран.
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10.08.2021 01:03 Ответить
Посол России в Германии Нечаев: Ни один документ подлисанный РФ с кем либо не несет обязательств для РФ. Пишите-лохи
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10.08.2021 01:09 Ответить
Договор США и Германии по «Северному потоку-2» ударил по экономике Украины

Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.

Об этом пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.

https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
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10.08.2021 01:11 Ответить
Газовый шантаж начат рф еще до достройки сп2 и это заявление ярчайшее тому подтверждение. Русне дали палец лизнуть, а они по локоть отхватили.
Впрочем ничего нового (с)
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10.08.2021 05:17 Ответить
 
 