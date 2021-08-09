Посол России в Германии Нечаев: Договоренность США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не несет обязательств для РФ
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Договоренность Соединенных Штатов и Германии относительно "Северного потока - 2" не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон.
Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей нечаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Прежде всего, необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашение по "Северному потоку - 2" (СП-2). Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели", - заявил он в интервью российскому изданию.
Также Нечаев прокомментировал дальнейший транзит газа через Украину: "Президент Российской Федерации В.В.Путин заявил о целесообразности сохранения данного маршрута поступления российского газа в страны ЕС на экономически обоснованных условиях. Хотел бы также обратить внимание на высказывание председателя правления ПАО "Газпром" А.Б.Миллера о том, что российский газовый концерн готов даже увеличить объемы прокачиваемого через Украину голубого топлива при наличии соответствующего спроса. Здесь многое зависит от потребностей и позиционирования наших европейских партнеров".
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
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кацапи на них зароблять
їх і в'бють
Соглашение США и Германии по российскому проекту «Северный поток-2» - «медвежья услуга» Украине, которая после запуска газопровода...Украина будет терять по 2 миллиарда долларов в год, очень необходимых для экономики страны.
Об этом пишет «Financial Times».
Издание пишет, что это соглашение ошибочно, потому что в нем нет четких обязательств по противодействию поведению РФ, а «зеленый фонд» не покроет убытки Украины.
https://sprotyv.info/news/dogovor-ssha-i-germanii-po-severnomu-potoku-2-udaril-po-ekonomike-ukrainy
Впрочем ничего нового (с)