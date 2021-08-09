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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу

Россия 9 августа представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

"В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы Суд отклонил требования истца по обеим конвенциям.

По МКБФТ (Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. - Ред.) опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. Подчеркивается, что "антитеррористический" антураж нужен Украине лишь для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против России обвинения под юрисдикцию МС ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис прокурора суда ООН опубликовал отчет о преступлениях в Крыму и на Донбассе

По МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. - Ред.) опровергаются украинские инсинуации о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминацию в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

8 ноября 2019 года арбитраж объявил, что имеет юрисдикцию рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также читайте: Если суд ООН признает РФ финансирующей терроризм страной, это повлияет на ее отношения с США и предоставит Украине перспективу компенсации ущерба, - Зеркаль

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Как бы мир отреагировал, если бы Гитлер в суд подал на Польшу или другую страну? А хутин подал. Это ржач
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09.08.2021 23:04
+11
Вор, убийца и садист в лице разбойной державы под названием РФ громче всех кричит - Держи Вора!
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09.08.2021 23:29
+9
Эти мрази кацапо-фашисты/убийцы/террористы не знают предела цинизма. РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России" - Цензор.НЕТ 4976
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09.08.2021 23:42
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Правила форума Совет форумчан
Ха-ха-ха, вот е----ые
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09.08.2021 23:01 Ответить
чё ржать.с нашими клоунами прокатит нефиг делать.еще и должньі останемся
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09.08.2021 23:25 Ответить
Вот путленфюрер опять сам себя высек... Что такое выполнение меморандумов сами же рашисты на деле показали.
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09.08.2021 23:03 Ответить
Как бы мир отреагировал, если бы Гитлер в суд подал на Польшу или другую страну? А хутин подал. Это ржач
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09.08.2021 23:04 Ответить
_Ржач это был бы если бы это было в кино или книге, а не в действительности. Ипанутый шызик и маньяк с кучей комплексов и ядерным оружием, способным за 30 минут ударить в любую точку планеты - это самое антисмешное что видело человечество доселе!
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09.08.2021 23:10 Ответить
ти ще не врахував його здатність корумпувати всіх і вся. В т.ч. підкупити і суддів, і суди, і навіть президентів європейських країн.
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09.08.2021 23:32 Ответить
Я это учитываю как факт действительности и важнейший фактор всегда по умолчанию.
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09.08.2021 23:39 Ответить
Ну а понту з цього суда???)))
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09.08.2021 23:04 Ответить
Та то такэ.. бла бла бла. Кацапня вже давно поклала на цівсі суди
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10.08.2021 07:21 Ответить
_Отвечать на такое словами будет для мира огромной ошибкой. Правильный ответ - ликвидация путлера. Остальные сценарии ведут к ядерной Третьей Всемирной.
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09.08.2021 23:05 Ответить
знищувати треба імперський кацапстан. Тому що знищити ***** - нічого не дасть. Вже 400 (чи не 500?: а, може, і більше...) років на місце кожного подохлого правителя-диктатора касапії приходить наступний з такою же манією імперської величності, як і попередній. Різниця між ними - лише в талантах "собирателя земель"; ну, і живучості. Буває, що наступним стає фактичний покійник, який доживає останні дні; але все-одно: від імперіалізму не відмовляється.
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09.08.2021 23:23 Ответить
_Почему же не даст? Уже разве пробовали? Нет, не пробовали! Обезглавливать какое-либо движение, вражескую армию, вражеское государство или Медузу Горгону очень даже эффективно! Регулярный и неизбежный отстрел фюреров не только возможен - он необходим человечеству для выживания! Такие санитарные мероприятия хороши для профилактики появления новых фюреров, регулярная дрессировка даже у собак вырабатывает необходимые рефлексы.
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09.08.2021 23:36 Ответить
Тут Володя Ульянов сказал правильно: "Это не наш путь, мы пойдем другим путем".
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09.08.2021 23:53 Ответить
Хіба мало оті імперці самі себе постріляли? Пригадай, як прийшли до влади деякі супостати з сімейки романових, в 18 сторіччі. А в 19-му одного навіть народовольці прикончили.. А скільки прожили Черненко і Андропов?
Ото ж бо.
Стріляй їх, не стріляй - але, доти, допоки імперія існуватиме - не буде спокою в світі.
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09.08.2021 23:59 Ответить
_Да понятно что в идеале надо уничтожить вообще само злокачественное образование. Но Запад не хочет этого, причём ожесточённо. Так что более практический и реальный вариант - регулярный профилактический отстрел фюреров.
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10.08.2021 00:14 Ответить
Та вони притащать на трон іншого путена (!) не може кацапня без царябатюшки і не хоче
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10.08.2021 07:23 Ответить
Ну и что? И его пристрелить.
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10.08.2021 10:18 Ответить
Им дорога в Басманный суд. Там будет правильное решение вынесено, но абсолютно бесполезное, хотя, лаптям все равно, у них чемпионов олимпиады тоже суд назначает.
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09.08.2021 23:13 Ответить
Вор, убийца и садист в лице разбойной державы под названием РФ громче всех кричит - Держи Вора!
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09.08.2021 23:29 Ответить
Эти мрази кацапо-фашисты/убийцы/террористы не знают предела цинизма. РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России" - Цензор.НЕТ 4976
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09.08.2021 23:42 Ответить
быстро они реагируют)
всего то прошло почти три года)
видимо на юристах экономили и дали подавать заявку студенту))
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10.08.2021 06:12 Ответить
Жительница Днепра вчера вечером скинула мне в Ютьюбе архивные данные по Екатеринославской губернии за 1903 год и далле по каждому году до самого распада СССр в 1991 году...,мы с женой и старшим сыном просто в шоке...,что творили Крысы Мавзолейные только в одной, бывшей Дпепропетровской области...просто ШОК... РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 803
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10.08.2021 06:18 Ответить
Тыц😂😂🌷🌷×××
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10.08.2021 08:02 Ответить
РФ подала до Міжнародного суду ООН меморандум у відповідь у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 6000
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10.08.2021 07:53 Ответить
Формулировка нагло неправильная. Должно быть: " Украина против агрессора". Оккупировали часть Украины и обижаются, какой то нонсенс полный.
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10.08.2021 08:09 Ответить
Думаю, що ветерани Вермахту вже можуть подавати до суду за вєраломний напад сєсєра на фашистську Німеччину.
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10.08.2021 10:22 Ответить
 
 