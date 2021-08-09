РФ подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против России"

Россия 9 августа представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

"В своем меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы Суд отклонил требования истца по обеим конвенциям.

По МКБФТ (Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. - Ред.) опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. Подчеркивается, что "антитеррористический" антураж нужен Украине лишь для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против России обвинения под юрисдикцию МС ООН.

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По МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. - Ред.) опровергаются украинские инсинуации о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивание самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминацию в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

8 ноября 2019 года арбитраж объявил, что имеет юрисдикцию рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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