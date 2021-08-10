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Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, -

За прошлую неделю запас топлива уменьшился на 2,7%, а общее число тонн угля на 36,4% меньше нормы на 9 августа.

Об этом сообщает Национальная компания "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС "остается критической", подчеркнули в компании. Сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа. За неделю запасы только уменьшились с 2 августа на 0,5% до 183 тыс. тонн.

Читайте: Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Докерувались зеленые гниды. А зима уже не за горами.
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09.08.2021 23:04
+12
Треба ж чимось виправдати імпорт з Росіі !!!)))
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09.08.2021 23:09
+9
Поржіть зєбіли, поржіть....
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09.08.2021 23:05
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Докерувались зеленые гниды. А зима уже не за горами.
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09.08.2021 23:04 Ответить
Зелебобики будут обогревать сами себя танцами и воплями "Роттердам, я вам плюсика не дам".
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09.08.2021 23:09 Ответить
Под Бенину с Ахметкой музыку. Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 2451
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09.08.2021 23:41 Ответить
Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 948
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09.08.2021 23:40 Ответить
не волнуйтесь, все будет в порядке. В критический момент Беня спасет страну свинорусским углем
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09.08.2021 23:04 Ответить
З Даунбаса !!!)))
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09.08.2021 23:12 Ответить
Поржіть зєбіли, поржіть....
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09.08.2021 23:05 Ответить
В усьому винен невгамовний Порошенко та вітряки з соняшниками !!)))
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09.08.2021 23:08 Ответить
Треба ж чимось виправдати імпорт з Росіі !!!)))
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09.08.2021 23:09 Ответить
І підняти ціни на електроенергію
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10.08.2021 09:19 Ответить
какие проблемы: дайте рыжему лопату - он накопает сколько надо...
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09.08.2021 23:12 Ответить
Я верю - поддержит
Вована наш народ,
Он в светлое завтра проторит дорогу,
И жмых, и перловку пережует,
С Слугами народа шагаючи в ногу.

Нам солнца не нада нам Бубочка светит!
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09.08.2021 23:12 Ответить
Где-то так

Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 8665
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09.08.2021 23:42 Ответить
А если купить в Пенсильвании?
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09.08.2021 23:14 Ответить
Зєлєнське в Хоргвардці купить, там прикольніше вугілля.
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09.08.2021 23:18 Ответить
Ага даже конторку создал Укркокс что-бы закупать в промышленных маштабах! Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, - "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 6587
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09.08.2021 23:20 Ответить
Да, там уголек белого цвета и в виде порошка. Кстати, только что возникла мысль, может зеледент так пытается Пороху за такую звучную фамилию отомстить. Вот бы айкосовому косоворотчику еще и в фамилии упоминание о веселящем порошке....
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09.08.2021 23:32 Ответить
"за такую звучную фамилию"
Ну да, ну да

ПОРОХ
I -у, ч.
1) Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. || Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Стерти на порох.
2) перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. || рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність.
3) Останки, рештки померлої людини; прах.II -у, ч.
Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. || перен., розм. Про запас сили, енергії.
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10.08.2021 10:19 Ответить
Развивайте свою мысль дальше, это в Википедии я и без Вас прочитать могу.
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10.08.2021 10:27 Ответить
Не похоже, что Вы умеете читать.
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10.08.2021 11:13 Ответить
Понятно выше копипаста Вы еще не поднялись...
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10.08.2021 11:20 Ответить
Взагалі-то шахти всея України властителя пана Ахметова розташовані в США не в Пенсильванії, а у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. Найбільша з них «Affinity Mine» - холдингу олігарха Ріната Ахметова на пару з Вадимом Новинським.

Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 7674
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10.08.2021 11:54 Ответить
А шо там з АЕС, саботажники зелені?
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09.08.2021 23:19 Ответить
А АЭС на хлеб не намажешь!
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09.08.2021 23:21 Ответить
главное, шо все трускавецкие знають
куда тичот ток
и куда бигут бабки
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09.08.2021 23:36 Ответить
Терміново підняти тарифи. Інакше ніяк
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10.08.2021 00:30 Ответить
І це літо.
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10.08.2021 01:05 Ответить
Значит, будут опять грабить.
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10.08.2021 01:15 Ответить
что они не делают, не идут дела...
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10.08.2021 01:17 Ответить
Вугілля використовують лише вкрай відталі країни, які клали на екологію та здоров'я власних громадян.
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10.08.2021 07:15 Ответить
Как и электричество. Столько бед от него.
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10.08.2021 08:24 Ответить
Занадто товсто, спробуй тролити більш витончено.
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10.08.2021 12:15 Ответить
Вот племена африканские питаются подножным кормом и рады зеркальцам от белых людей. Из загрязнения окружающей среды, только навоз. Идеальная экосистема.
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10.08.2021 12:46 Ответить
Знову дуже товсто та тупо.
Як раз в Африці спалюють дохера вугілля, а ось деякі європейські країни взагалі від нього відмовилися. Вугілля - це ознака дикунства та відсталості.
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10.08.2021 12:51 Ответить
Особенно отсталые Япония, Китай, США, Австралия и Индия.
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10.08.2021 13:16 Ответить
Наверху разберутся
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10.08.2021 07:37 Ответить
Не надо нам "УСЛУГ" центрального отопления за такие деньги.
Дайте людям отключиться и не вгоняйте в долги.
Люди, которым нечего терять, могут очень удивить.
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10.08.2021 08:17 Ответить
а пОСЛИНЯ британії вчора стогнала, що виявляється Україна нагрівається дуже сильно і потрібно вже і зараз закрити все, що пов'язано з вугіллям...
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10.08.2021 09:12 Ответить
Так може вже досить грабувати Природу, та ще й за наш рахунок. Може пора навчитись брати те, що вона дає сама безкоштовно: Сонце, Вітер, Вода, Тепло надр...
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10.08.2021 09:28 Ответить
Млять!
"Національна енергетична компанія «Укренерго» - приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України. Укренерго - оператор системи передачі України з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України."

Так НА КОГО они жалуются?????
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10.08.2021 09:43 Ответить
Отключаться от теплоэнерго низзя,особенно в хрущовках. Остаётся дровами топить, когда тепла не будет. Пойду куплю буржуйку
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10.08.2021 10:57 Ответить
Ну и какие меры принимаются слугами олигархов. Скорее всего ждут зимы и будут вопить, что надо срочно покупать уголь у параши и сепаров! А для убеждения начнут веерные отключения. Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго" - Цензор.НЕТ 3849
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10.08.2021 11:37 Ответить
Зачем нам єта инфа - нам не похер - єто частние компании - пусть репу сами чешут
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10.08.2021 19:31 Ответить
 
 