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Запасы угля на складах ТЭС критически на 36,4% ниже нормы, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За прошлую неделю запас топлива уменьшился на 2,7%, а общее число тонн угля на 36,4% меньше нормы на 9 августа.
Об этом сообщает Национальная компания "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС "остается критической", подчеркнули в компании. Сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели.
В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа. За неделю запасы только уменьшились с 2 августа на 0,5% до 183 тыс. тонн.
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Вована наш народ,
Он в светлое завтра проторит дорогу,
И жмых, и перловку пережует,
С Слугами народа шагаючи в ногу.
Нам солнца не нада нам Бубочка светит!
Ну да, ну да
ПОРОХ
I -у, ч.
1) Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. || Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса. Стерти на порох.
2) перен. Що-небудь не варте уваги, таке, що не має справжньої цінності й значення. || рідко. Про людину - вживається перев., щоб підкреслити її тлінність або нікчемність.
3) Останки, рештки померлої людини; прах.II -у, ч.
Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. || перен., розм. Про запас сили, енергії.
куда тичот ток
и куда бигут бабки
Як раз в Африці спалюють дохера вугілля, а ось деякі європейські країни взагалі від нього відмовилися. Вугілля - це ознака дикунства та відсталості.
Дайте людям отключиться и не вгоняйте в долги.
Люди, которым нечего терять, могут очень удивить.
"Національна енергетична компанія «Укренерго» - приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства фінансів України. Укренерго - оператор системи передачі України з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України."
Так НА КОГО они жалуются?????