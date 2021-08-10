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Убийство трех граждан Украины в колонии ОРДО обсудят на заседании ТКГ, - представитель украинской делегации Иванова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Убийство трех граждан Украины в колонии ОРДО обсудят на заседании ТКГ, - представитель украинской делегации Иванова

Убийство троих граждан Украины в колонии, расположенной на неподконтрольной Украине части Донецкой области, будет рассмотрено на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщила представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен или поражен во всех остальных гражданских правах. Кроме того, что он лишен свободы. И за этих людей следует бороться тоже", - уверена Иванова.

Она напомнила, что процесс передачи осужденных лиц из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию сейчас заблокирован оккупационными властями.

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Иванова не исключила, что этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании подгрупп Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 25 августа.

"О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки [для передачи]. Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", - сказала она.

Есть случаи, когда украинская сторона получает из ОРДЛО неправдивую информацию о том, что люди отказываются перемещаться отбывать наказание на подконтрольную Украине территорию, добавила Иванова.

"Поэтому, если есть возможность сейчас обратиться к родственникам людей, которые там отбывают наказание, я очень прошу, чтобы они перепроверили эту информацию - действительно ли их родные не хотят отбывать наказание на подконтрольной территории. Поскольку я знаю, что очень много случаев, когда эта информация неправдива. И нам ее дают специально неправдивую, чтобы мы не забирали на подконтрольную территорию наших людей. И я прошу родственников: если вы знаете о том, что эта информация неправдива, обратитесь в Координационный центр, в СБУ для того, чтобы ваших родственников включили в списки на обмен. Потому что это может сохранить им жизнь", - подчеркнула представитель украинской делегации в ТКГ.

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Также Иванова выразила надежду, что в ближайшее время будет разблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами.

9 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Кировской исправительной колонии №33 были убиты трое граждан Украины. Данная колония расположена на неподконтрольной Украине части Донецкой области в городе Крестовка (бывший Кировское). Омбудсмен добавила, что сейчас перевода из колоний ОРДЛО на подконтрольную территорию ожидают 450 граждан Украины, среди них 70 осуждены на пожизненные сроки. Однако оккупационные власти заблокировали этот процесс.

Автор: Анна Судак
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нашлась работа для трутней. 7 лет эти украинцы никого не интересовали а тут такой случай попиариться... на трупах.
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09.08.2021 23:17 Ответить
Більше нема про що говорити ???Дуже нагальна проблема !!!)))
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09.08.2021 23:31 Ответить
На окупованих територіях громадян України давно немає. Лишились тільки "недогромадяни" яким залишилось офіційно видати відповідні аусвайси.
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10.08.2021 00:46 Ответить
Не пишіть дурниць.
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10.08.2021 08:39 Ответить
Тим дітям яким було 10 тепер уже сімнадцять і вони, обдовбані вщент кацапською пропагандою, люто ненавидять Україну і все українське бо ми замість того щоб винищити кацапів та окупантів ... платимо їм пенсії... Більш того, там всіх українців вважають ідіотами саме за це...
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10.08.2021 14:14 Ответить
А кому було 30- то зараз 37.
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10.08.2021 21:03 Ответить
В 30 людина вже повністю сформована, має власні переконання і діє відповідно до них. В 10 років дитина ще "чистий лист" та не має права на власний вибір бо повністю залежить від батьків.
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11.08.2021 03:07 Ответить
"На окупованих територіях громадян України давно немає. Лишились тільки "недогромадяни" яким залишилось офіційно видати відповідні аусвайси".
То може не варто таке писати? Знаю людей, що живуть у Горлівці, Донецьку, які мають цілком проукраїнські погляди.
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11.08.2021 03:26 Ответить
Який сенс жити в абсолютно ворожому оточенні дорослій людині? Все ж просто - Україна поряд...
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11.08.2021 03:37 Ответить
У когось лише квартира у Донецьку, яку не продати. Хтось не бачить себе в іншому місці (дуже багато людей не виїзджали за межі Донецької області й до 2014). Згоден, що виїхало дуже багато. У мене є співробітники, що виїхали з ОРДЛО. І я скажу так- переїзд на неокуповані території не зробить патріотами тих, хто є ватою. Так само, як і проживання в окупації не зробить з патріотів вату.
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11.08.2021 03:50 Ответить
Кожен на себе приміряє і я не виняток. Ну от як терпіти поряд з собою агресивне прокацаплене падло? І це ж не один день до вечора! Це роки! А коли воно в більшості і озброєне то шансів вижити не так вже й багато і виникає питання "а на фіга це терпіти"? По селам безліч пустих хат які коштують копійки...
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11.08.2021 06:03 Ответить
Типа Путлер введи ...бегало с плакатами по Донекцу Луганску немало идиотов...,а Витя Илюкович даже личное послание Путлеру 1 марта 2014 года оправил...,типа Вова памаги грабють... Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова - Цензор.НЕТ 7917 Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова - Цензор.НЕТ 2552
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10.08.2021 04:31 Ответить
Не знаю як щодо двох вбитих, але спортсмен Сотніков, який у 2009 просто так тупо застрелив 18-річного хлопця - щодо його смерті висловлюю стурбованість. Глибоку. Бо туди бидлану й дорога.
Розповідав знайомий із органів ще у нульових - був у них на районі юний спортсмен-гопнік, КМС з якогось єдиноборства, який щовечора просто так калічив людей і відчавлював гроші/мобіли, ще й зухвало хизуючись "а терпилам вообще ничего не принадлежит! я сильнее и по праву сильного тупо забираю своё!" Тримав у вужасі район, аж одного вечора напав на закохану пару, що удвох дивилися щось у модному на той час телефоні - хлопця "боєць" покалічив, а дівчинку забив насмерть. Дали вилупкові 15 років, але після вироку не прожив і тижня. Зеки спитали з відморозка по повній і забили насмерть одразу, як заїхав до колонії.
С - справедливість
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10.08.2021 08:36 Ответить
Як виявляється,в Україні,треба бути злочинцем чи зрадником,щоб держава за тебе піклувалась.Молодці ...
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10.08.2021 09:48 Ответить
Це спадок жидобільшовизму - всі злочинці "соціально близькі" пролетаріату і таким же кримінальним жидобільшовикам - "паразит паразиту друг, товариш і брат!".
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10.08.2021 14:18 Ответить
 
 