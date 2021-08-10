Убийство трех граждан Украины в колонии ОРДО обсудят на заседании ТКГ, - представитель украинской делегации Иванова

Убийство троих граждан Украины в колонии, расположенной на неподконтрольной Украине части Донецкой области, будет рассмотрено на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщила представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен или поражен во всех остальных гражданских правах. Кроме того, что он лишен свободы. И за этих людей следует бороться тоже", - уверена Иванова.

Она напомнила, что процесс передачи осужденных лиц из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию сейчас заблокирован оккупационными властями.

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Иванова не исключила, что этот вопрос будет поднят на ближайшем заседании подгрупп Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 25 августа.

"О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки [для передачи]. Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", - сказала она.

Есть случаи, когда украинская сторона получает из ОРДЛО неправдивую информацию о том, что люди отказываются перемещаться отбывать наказание на подконтрольную Украине территорию, добавила Иванова.

"Поэтому, если есть возможность сейчас обратиться к родственникам людей, которые там отбывают наказание, я очень прошу, чтобы они перепроверили эту информацию - действительно ли их родные не хотят отбывать наказание на подконтрольной территории. Поскольку я знаю, что очень много случаев, когда эта информация неправдива. И нам ее дают специально неправдивую, чтобы мы не забирали на подконтрольную территорию наших людей. И я прошу родственников: если вы знаете о том, что эта информация неправдива, обратитесь в Координационный центр, в СБУ для того, чтобы ваших родственников включили в списки на обмен. Потому что это может сохранить им жизнь", - подчеркнула представитель украинской делегации в ТКГ.

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Также Иванова выразила надежду, что в ближайшее время будет разблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами.

9 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Кировской исправительной колонии №33 были убиты трое граждан Украины. Данная колония расположена на неподконтрольной Украине части Донецкой области в городе Крестовка (бывший Кировское). Омбудсмен добавила, что сейчас перевода из колоний ОРДЛО на подконтрольную территорию ожидают 450 граждан Украины, среди них 70 осуждены на пожизненные сроки. Однако оккупационные власти заблокировали этот процесс.