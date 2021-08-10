США на Совбезе ООН при Путине напомнили об агрессивных действиях РФ против Украины в Черном и Азовском морях

Агрессивные действия Российской Федерации против Украины в Черном и Азовском морях продолжается.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного безопасности судоходства, которое состоялось виртуально под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"В Черном море, в Керченском проливе, в Азовском море мы наблюдаем продолжение агрессивных действий в отношении Украины, опасные посягательства в море и воздушном пространстве и агрессивные действия в отношении судов, которые создают препятствия для торговли и доступа к энергоресурсам. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым - это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или пытаются изменить их, на суше или на море, они подрывают суверенное равенство стран-членов, которое является краеугольным принципом ООН", - сказал, среди прочего, в своем выступлении Блинкен.

Согласно сообщению, в работе заседания также принял участие президент РФ Владимир Путин.

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