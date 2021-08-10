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Новости Политика Украины
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США на Совбезе ООН при Путине напомнили об агрессивных действиях РФ против Украины в Черном и Азовском морях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США на Совбезе ООН при Путине напомнили об агрессивных действиях РФ против Украины в Черном и Азовском морях

Агрессивные действия Российской Федерации против Украины в Черном и Азовском морях продолжается.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного безопасности судоходства, которое состоялось виртуально под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"В Черном море, в Керченском проливе, в Азовском море мы наблюдаем продолжение агрессивных действий в отношении Украины, опасные посягательства в море и воздушном пространстве и агрессивные действия в отношении судов, которые создают препятствия для торговли и доступа к энергоресурсам. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым - это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или пытаются изменить их, на суше или на море, они подрывают суверенное равенство стран-членов, которое является краеугольным принципом ООН", - сказал, среди прочего, в своем выступлении Блинкен.

Согласно сообщению, в работе заседания также принял участие президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Анна Судак
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Крадене не дає ***** спокою.
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09.08.2021 23:48 Ответить
США на Совбезе ООН при Путине напомнили об агрессивных действиях РФ против Украины в Черном и Азовском морях - Цензор.НЕТ 6336
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09.08.2021 23:52 Ответить
Все правильно...не українці, а жителі України.
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10.08.2021 07:38 Ответить
А вони тії "жителі" - садомазохістию Їх ідуть "рятувати", а їм це подобається. А нікому не спадало на думку, що можна припинити бути рюзькоєзичним?
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10.08.2021 08:12 Ответить
Крим це крадене в сусіда, з допомогою зброї та загрозою вбити !
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09.08.2021 23:53 Ответить
Виртуально, ого! Тут или Путя звук выключил или Блинчик и не включал, а так, да - мощно массу потянул!
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09.08.2021 23:54 Ответить
Уровень газификации в бункере явно поднялся после такого разговора. Где ********* и Сикелев с заявлениями об очередной победе подземного газогенератора?
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09.08.2021 23:58 Ответить
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10.08.2021 00:34 Ответить
Капитан Жеглов когда то сказал.....,Вор не должен сидеть в советской тюрьме...А Мародер типа Цап-Царапыч всея Срани РАБссиянской тем более... США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 7685
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10.08.2021 04:01 Ответить
США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 278
Тайга сгорела! А значит может даже и гробов
не всем хватить в последний путь в паРашу.
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10.08.2021 05:46 Ответить
 
 